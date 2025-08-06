Timms Leads the Knoxville Nationals Points After Night One

KNOXVILLE, IA (AUGUST 6, 2025) —
64th NOS Energy Drink Knoxville Nationals Presented by Casey’s
Brandt Professional Agriculture Qualifying Night #1
World of Outlaws NOS Energy Drink Sprint Car Series
Knoxville Raceway
Knoxville, Iowa
Points as of Wednesday, August 6, 2025
1. 10-Ryan Timms, 487
2. 17-Sheldon Haudenschild, 469
3. 14BC-Corey Day, 468
4. 24R-Rico Abreu, 468
5. 18-Emerson Axsom, 467
6. 26-Justin Peck, 460
7. 23-Garet Williamson, 460
8. 88-Austin McCarl, 455
9. 7S-Chris Windom, 445
10. 17A-Jack Anderson, 444
11. 21T-James McFadden, 443
12. 15h-Sam Hafertepe Jr, 439
13. 48-Danny Dietrich, 431
14. 18T-Tanner Holmes, 418
15. 5W-Lucas Wolfe, 418
16. 42-Sye Lynch, 417
17. 13-Daison Pursley, 415
18. 27-Carson McCarl, 414
19. 52-Blake Hahn, 410
20. 2-David Gravel, 403
21. 1K-Kelby Watt, 401
22. 1a-Ashton Torgerson, 400
23. 45X-Landon Crawley, 398
24. 24D-Danny Sams III, 395
25. 3-Ayrton Gennetten, 393
26. 6K-Kaleb Johnson, 392
27. 87-Justin Sanders, 391
28. 44-Chris Martin, 390
29. 39m-Anthony Macri, 388
30. 32B-Brandon Spithaler, 384
31. 22-Riley Goodno, 378
32. 36-Jason Martin, 374
33. 55-Hunter Schuerenberg, 372
34. 15-Donny Schatz, 362
35. 17GP-Tim Shaffer, 359
36. 9-Matt Juhl, 347
37. 6-Zach Hampton, 340
38. 74-Xavier Doney, 330
39. 15JR-Cole Mincer, 321
40. 2KS-Brooke Tatnell, 316
41. 25-Tim Kaeding, 311
42. 9R-Chase Randall, 308
43. 12X-Hank Davis, 305
44. 67-Justin Whittall, 301
45. 44X-Scotty Johnson, 278
46. 121-R.J. Johnson, 275
47. 10V-Ben Brown, 268
48. 71-Brandon Worthington, 267
49. 4W-Jamie Ball, 267
50. 11N-Kasey Jedrzejek, 259
51. 65-Jordan Goldesberry, 234