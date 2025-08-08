Dunham Wins GLSS Feature at Hartford.

HARTFORD, MI (August 8, 2025) – Chase Dunham won the Great Lakes Super Sprints feature Friday night at Hartford Motor Speedway. Dunham started on the outside of the front row and led all 25-laps in route to the victory.
Max Stambaugh, Jared Hostman, Dustin Daggett, and Corbin Gurley rounded out the top five.
Great Lakes Super Sprints
Hartford Motor Speedway
Hartford, Michigan
Friday, August 8, 2025
Ti22 Performance Qualifying
1. 66-Chase Dunham, 14.936[10]
2. 13-Van Gurley Jr, 14.939[21]
3. 71H-Max Stambaugh, 15.125[20]
4. 17-Jared Horstman, 15.131[4]
5. 38-Chase Ridenour, 15.133[2]
6. 12-Corbin Gurley, 15.176[6]
7. 20I-Kelsey Ivy, 15.273[12]
8. 16-Ryan Ruhl, 15.385[3]
9. 14-Keith Sheffer Jr, 15.411[5]
10. 13T-Andy Teunessen, 15.457[7]
11. 85-Dustin Daggett, 15.459[15]
12. X-Mike Keegan, 15.476[16]
13. 7C-Phil Gressman, 15.502[1]
14. 84-Levi Poortenga, 15.584[13]
15. 3A-Mike Astrauskas, 15.590[9]
16. 71-Garrett Saunders, 15.750[18]
17. 49T-Gregg Dalman, 15.872[22]
18. 67-Kevin Martens, 15.979[8]
19. 70-Eli Lakin, 15.993[19]
20. 27K-Zac Broughman, 16.129[11]
21. 33-Jeremy Ferguson, 16.149[17]
DNS: 19-Jett Mann, 16.149
Engler Machine Tool Heat Race #1 (8 Laps)
1. 17-Jared Horstman[2]
2. 66-Chase Dunham[1]
3. 20I-Kelsey Ivy[3]
4. 7C-Phil Gressman[5]
5. 71-Garrett Saunders[6]
6. 70-Eli Lakin[7]
7. 19-Jett Mann[8]
8. 13T-Andy Teunessen[4]
Beacon Bridge Markets Heat Race #2 (8 Laps)
1. 13-Van Gurley Jr[1]
2. 38-Chase Ridenour[2]
3. 85-Dustin Daggett[4]
4. 49T-Gregg Dalman[6]
5. 16-Ryan Ruhl[3]
6. 84-Levi Poortenga[5]
7. 27K-Zac Broughman[7]
Miami Paint Heat Race #3 (8 Laps)
1. 71H-Max Stambaugh[1]
2. 12-Corbin Gurley[2]
3. 14-Keith Sheffer Jr[3]
4. X-Mike Keegan[4]
5. 3A-Mike Astrauskas[5]
6. 33-Jeremy Ferguson[7]
7. 67-Kevin Martens[6]
Michigan CAT A-Main (25 Laps)
1. 66-Chase Dunham[2]
2. 71H-Max Stambaugh[3]
3. 17-Jared Horstman[6]
4. 85-Dustin Daggett[8]
5. 12-Corbin Gurley[5]
6. 7C-Phil Gressman[10]
7. 13-Van Gurley Jr[1]
8. 20I-Kelsey Ivy[7]
9. X-Mike Keegan[12]
10. 16-Ryan Ruhl[14]
11. 19-Jett Mann[19]
12. 70-Eli Lakin[16]
13. 49T-Gregg Dalman[11]
14. 33-Jeremy Ferguson[18]
15. 27K-Zac Broughman[20]
16. 13T-Andy Teunessen[22]
17. 3A-Mike Astrauskas[15]
18. 67-Kevin Martens[21]
19. 38-Chase Ridenour[4]
20. 71-Garrett Saunders[13]
21. 14-Keith Sheffer Jr[9]
22. 84-Levi Poortenga[17]