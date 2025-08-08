Farnham Wins Makeup Feature at Tri-City

FRANKLIN, PA (August 8, 2025) — Matt Farnham won the makeup sprint car feature Friday night at Tri-City Raceway Park. Jeremy Weaver, Ricky Peterson Jr, Bob Felmlee, and Brandon Matus rounded out the top five.
Tri-City Raceway Park
Franklin, Pennsylvania
Friday, August 8, 2025
Winged 410 Sprint Cars
A-Main:
1. 7NY-Matt Farnham
2. 5-Jeremy Weaver
3. 98-Ricky Peterson Jr.
4. 6-Bob Felmlee
5. 13-Brandon Matus
6. X7-Andy Cavanaugh
7. 47L-Dusty Larson
8. 5K-Adam Kekich
9. 33-Brent Matus
10. 30-Jazlyn Boyles
11. 13B-Steve Bright
12. 8-Natalie Brannon
13. 22-Brandon Spithaler
14. 29M-Logan McCandless
15. 3TN-Tyler Newhart
16. 19M-Body McClintock