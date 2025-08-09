David Gravel Wins Hard Knox Night at the 2025 Knoxville Nationals

KNOXVILLE, IA (August 8, 2025) — David Gravel passed Kerry Madsen to take the lead on lap 13 of of the 25 lap feature Friday night. As Gravel led the rest of the way, the battle for transfer positions to Saturday was intense with Buddy Kofoid coming from 19th to capture 2nd, with Cole Macedo and Daryn Pittman also transferring.
64th NOS Energy Drink Knoxville Nationals Presented by Casey’s
FVP Hard Knox Qualifying Night
World of Outlaws NOS Energy Drink Sprint Car Series
Knoxville Raceway
Knoxville, Iowa
Friday, August 8, 2025
Qualifying Flight A
1. 1A-Ashton Torgerson, 15.510[7]
2. 3L-Daryn Pittman, 15.597[29]
3. 5-Brenham Crouch, 15.717[5]
4. 5W-Lucas Wolfe, 15.769[6]
5. 83H-Justin Henderson, 15.769[22]
6. 13-Daison Pursley, 15.770[28]
7. 6K-Kaleb Johnson, 15.775[15]
8. 39M-Anthony Macri, 15.786[16]
9. 27-Carson McCarl, 15.826[30]
10. 15-Donny Schatz, 15.907[35]
11. 25-Tim Kaeding, 15.919[2]
12. 6B-Brandon Wimmer, 15.938[3]
13. 23L-Jimmy Light, 15.940[1]
14. 88T-Tanner Thorson, 15.952[8]
15. 28M-Conner Morrell, 15.961[19]
16. 83-Michael Kofoid, 15.976[18]
17. 4W-Jamie Ball, 15.986[13]
18. 17GP-Tim Shaffer, 15.988[14]
19. 52-Blake Hahn, 16.007[10]
20. 18T-Tanner Holmes, 16.019[12]
21. 99-Skylar Gee, 16.040[21]
22. 55-Hunter Schuerenberg, 16.072[31]
23. 19H-Kevin Thomas Jr, 16.075[23]
24. 4-Matt Wasmund, 16.088[4]
25. 44-Chris Martin, 16.109[17]
26. 11-Roger Crockett, 16.188[11]
27. 22-Riley Goodno, 16.206[32]
28. 53-Jack Dover, 16.215[9]
29. 3-Ayrton Gennetten, 16.219[34]
30. 36-Jason Martin, 16.290[20]
31. 09-Matt Juhl, 16.318[27]
32. 65-Jordan Goldesberry, 16.537[24]
33. 40-Clint Garner, 16.540[25]
34. 44X-Scotty Johnson, 16.888[26]
35. 10W-Matt VanderVere, 17.199[33]
Qualifying Flight B
1. 55V-Kerry Madsen, 15.701[9]
2. 2-David Gravel, 15.726[2]
3. 23D-Chase Dietz, 15.890[4]
4. 2M-JJ Hickle, 16.068[23]
5. 1TZ-Tasker Phillips, 16.148[21]
6. G5-Gage Pulkrabek, 16.166[1]
7. 2C-Cole Macedo, 16.213[22]
8. 1K-Kelby Watt, 16.311[13]
9. 9R-Chase Randall, 16.313[15]
10. 24T-Christopher Thram, 16.349[14]
11. 1-Sammy Swindell, 16.352[12]
12. 3P-Sawyer Phillips, 16.364[10]
13. 67-Justin Whittall, 16.403[8]
14. 23W-Scott Winters, 16.405[20]
15. 32B-Brandon Spithaler, 16.407[11]
16. 6-Zach Hampton, 16.424[17]
17. 27B-Jake Bubak, 16.438[28]
18. 21H-Brady Bacon, 16.444[16]
19. 24D-Danny Sams III, 16.507[25]
20. 87-Justin Sanders, 16.512[32]
21. 2KS-Brooke Tatnell, 16.564[7]
22. 33W-Cap Henry, 16.592[5]
23. 15JR-Cole Mincer, 16.645[6]
24. 8-Jacob Hughes, 16.667[34]
25. 49J-Josh Schneiderman, 16.714[31]
26. 45X-Landon Crawley, 16.754[27]
27. 85J-Logan Julien, 16.835[18]
28. 10V-Ben Brown, 16.842[24]
29. 74-Xavier Doney, 16.889[33]
30. 16G-Austyn Gossel, 16.942[30]
31. 15J-Jack Potter, 17.085[26]
32. 121-RJ Johnson, 17.086[3]
33. 11N-Kasey Jedrzejek, 17.135[29]
34. 42-Sye Lynch, 17.135[19]
Heat Race #1 (8 Laps)
1. 15-Donny Schatz[1]
2. 1A-Ashton Torgerson[4]
3. 5W-Lucas Wolfe[3]
4. 83-Michael Kofoid[6]
5. 55-Hunter Schuerenberg[8]
6. 44-Chris Martin[9]
7. 52-Blake Hahn[7]
8. 09-Matt Juhl[11]
9. 44X-Scotty Johnson[12]
10. 53-Jack Dover[10]
11. 23L-Jimmy Light[5]
12. 6K-Kaleb Johnson[2]
Heat Race #2 (8 Laps)
1. 39M-Anthony Macri[2]
2. 3L-Daryn Pittman[4]
3. 83H-Justin Henderson[3]
4. 25-Tim Kaeding[1]
5. 4W-Jamie Ball[6]
6. 19H-Kevin Thomas Jr[8]
7. 18T-Tanner Holmes[7]
8. 88T-Tanner Thorson[5]
9. 3-Ayrton Gennetten[9]
10. 65-Jordan Goldesberry[10]
11. 10W-Matt VanderVere[11]
DNS: 11-Roger Crockett
Heat Race #3 (8 Laps)
1. 6B-Brandon Wimmer[1]
2. 27-Carson McCarl[2]
3. 13-Daison Pursley[3]
4. 5-Brenham Crouch[4]
5. 99-Skylar Gee[7]
6. 17GP-Tim Shaffer[6]
7. 22-Riley Goodno[9]
8. 28M-Conner Morrell[5]
9. 40-Clint Garner[11]
10. 36-Jason Martin[10]
11. 4-Matt Wasmund[8]
Heat Race #4 (8 Laps)
1. 2C-Cole Macedo[2]
2. 24T-Christopher Thram[1]
3. 55V-Kerry Madsen[4]
4. 2M-JJ Hickle[3]
5. 67-Justin Whittall[5]
6. 33W-Cap Henry[8]
7. 6-Zach Hampton[6]
8. 24D-Danny Sams III[7]
9. 49J-Josh Schneiderman[9]
10. 10V-Ben Brown[10]
11. 15J-Jack Potter[11]
DNS: 42-Sye Lynch
Heat Race #5 (8 Laps)
1. 2-David Gravel[4]
2. 1K-Kelby Watt[2]
3. 1-Sammy Swindell[1]
4. 27B-Jake Bubak[6]
5. 1TZ-Tasker Phillips[3]
6. 87-Justin Sanders[7]
7. 45X-Landon Crawley[9]
8. 15JR-Cole Mincer[8]
9. 74-Xavier Doney[10]
10. 23W-Scott Winters[5]
11. 121-RJ Johnson[11]
Heat Race #6 (8 Laps)
1. 9R-Chase Randall[2]
2. 3P-Sawyer Phillips[1]
3. 23D-Chase Dietz[4]
4. 21H-Brady Bacon[6]
5. 2KS-Brooke Tatnell[7]
6. G5-Gage Pulkrabek[3]
7. 8-Jacob Hughes[8]
8. 85J-Logan Julien[9]
9. 32B-Brandon Spithaler[5]
10. 16G-Austyn Gossel[10]
11. 11N-Kasey Jedrzejek[11]
C-Main (10 Laps)
1. 53-Jack Dover[1]
2. 10V-Ben Brown[2]
3. 65-Jordan Goldesberry[3]
4. 16G-Austyn Gossel[6]
5. 23W-Scott Winters[4]
6. 23L-Jimmy Light[7]
7. 10W-Matt VanderVere[9]
8. 4-Matt Wasmund[11]
9. 121-RJ Johnson[10]
10. 11N-Kasey Jedrzejek[12]
11. 15J-Jack Potter[8]
DNS: 36-Jason Martin
DNS: 6K-Kaleb Johnson
DNS: 42-Sye Lynch
DNS: 11-Roger Crockett
B-Main (12 Laps)
1. 83-Michael Kofoid[1]
2. 4W-Jamie Ball[5]
3. 99-Skylar Gee[6]
4. 22-Riley Goodno[12]
5. 25-Tim Kaeding[2]
6. 17GP-Tim Shaffer[9]
7. 44-Chris Martin[7]
8. 19H-Kevin Thomas Jr[8]
9. 18T-Tanner Holmes[11]
10. 52-Blake Hahn[10]
11. 3-Ayrton Gennetten[17]
12. 53-Jack Dover[19]
13. 09-Matt Juhl[13]
14. 44X-Scotty Johnson[16]
15. 28M-Conner Morrell[15]
16. 40-Clint Garner[18]
17. 65-Jordan Goldesberry[20]
18. 5-Brenham Crouch[3]
19. 55-Hunter Schuerenberg[4]
DNS: 88T-Tanner Thorson
B-Main 2 (12 Laps)
1. 67-Justin Whittall[4]
2. 2M-JJ Hickle[1]
3. 33W-Cap Henry[7]
4. 87-Justin Sanders[8]
5. 1TZ-Tasker Phillips[5]
6. 21H-Brady Bacon[3]
7. 2KS-Brooke Tatnell[6]
8. 74-Xavier Doney[17]
9. 6-Zach Hampton[10]
10. 24D-Danny Sams III[13]
11. 45X-Landon Crawley[11]
12. 8-Jacob Hughes[12]
13. 85J-Logan Julien[15]
14. 49J-Josh Schneiderman[16]
15. 16G-Austyn Gossel[20]
16. 32B-Brandon Spithaler[18]
17. 15JR-Cole Mincer[14]
18. G5-Gage Pulkrabek[9]
19. 10V-Ben Brown[19]
20. 27B-Jake Bubak[2]
A-Main (25 Laps)
1. 2-David Gravel[4]
2. 83-Michael Kofoid[19]
3. 2C-Cole Macedo[8]
4. 3L-Daryn Pittman[3]
5. 15-Donny Schatz[15]
6. 1A-Ashton Torgerson[1]
7. 13-Daison Pursley[9]
8. 39M-Anthony Macri[11]
9. 1K-Kelby Watt[10]
10. 23D-Chase Dietz[6]
11. 9R-Chase Randall[12]
12. 33W-Cap Henry[24]
13. 83H-Justin Henderson[7]
14. 99-Skylar Gee[23]
15. 5W-Lucas Wolfe[5]
16. 3P-Sawyer Phillips[18]
17. 24T-Christopher Thram[14]
18. 1-Sammy Swindell[16]
19. 55V-Kerry Madsen[2]
20. 6B-Brandon Wimmer[17]
21. 2M-JJ Hickle[22]
22. 4W-Jamie Ball[21]
23. 27-Carson McCarl[13]
24. 67-Justin Whittall[20]