Keith Sheffer takes checkers at Butler

Quincy,Mi (August 9,2025)- Keith Sheffer won the 25 lap feature at Butler Speedway Saturday night over Tyler Gunn, Thomas Schinderle, Jason Blonde and Sean Rayhall.
410 Winged Sprints
A Feature 1 (25 Laps): 1. 14S-Keith Sheffer Jr[4]; 2. 68G-Tyler Gunn[7]; 3. 41-Thomas Schinderle[6]; 4. 10B-Jason Blonde[9]; 5. 14-Sean Rayhall[5]; 6. 01-Brad Lamberson[10]; 7. 4-Josh Turner[12]; 8. 22-Aaron Shaffer[2]; 9. 33F-Jason Ferguson[3]; 10. 51-Mark Yearling[8]; 11. 42-Boston Mead[14]; 12. 20A-Andy Chehowski[13]; 13. 99-Jack James[15]; 14. 2X-Gage Etgen[1]; 15. 15-Darel Woolsey[18]; 16. 33S-Shane O’Banion[11]; 17. 88JR-Jimmy McCune Jr[17]; 18. 22J-Jeremy Luther[16]; 19. 27S-Tony Stack[20]; 20. (DNS) 16B-Ty Williams
Heat 1 (8 Laps): 1. 41-Thomas Schinderle[2]; 2. 14S-Keith Sheffer Jr[4]; 3. 22-Aaron Shaffer[1]; 4. 68G-Tyler Gunn[5]; 5. 10B-Jason Blonde[3]; 6. 33S-Shane O’Banion[6]; 7. 20A-Andy Chehowski[8]; 8. 99-Jack James[10]; 9. 88JR-Jimmy McCune Jr[7]; 10. (DNS) 16B-Ty Williams
Heat 2 (8 Laps): 1. 14-Sean Rayhall[5]; 2. 33F-Jason Ferguson[1]; 3. 2X-Gage Etgen[3]; 4. 51-Mark Yearling[4]; 5. 01-Brad Lamberson[2]; 6. 4-Josh Turner[6]; 7. 42-Boston Mead[8]; 8. 22J-Jeremy Luther[7]; 9. 15-Darel Woolsey[9]; 10. 27S-Tony Stack[10]
Qualifying 1 (99 Laps): 1. 14S-Keith Sheffer Jr, 00:13.338[19]; 2. 51-Mark Yearling, 00:13.696[2]; 3. 10B-Jason Blonde, 00:13.727[10]; 4. 2X-Gage Etgen, 00:13.743[7]; 5. 41-Thomas Schinderle, 00:13.750[9]; 6. 01-Brad Lamberson, 00:13.800[12]; 7. 22-Aaron Shaffer, 00:13.836[14]; 8. 33F-Jason Ferguson, 00:13.941[17]; 9. 68G-Tyler Gunn, 00:14.027[8]; 10. 14-Sean Rayhall, 00:14.034[20]; 11. 33S-Shane O’Banion, 00:14.079[3]; 12. 4-Josh Turner, 00:14.124[4]; 13. 88JR-Jimmy McCune Jr, 00:14.324[11]; 14. 22J-Jeremy Luther, 00:14.384[13]; 15. 20A-Andy Chehowski, 00:14.587[18]; 16. 42-Boston Mead, 00:14.614[1]; 17. 16B-Ty Williams, 00:14.860[6]; 18. 15-Darel Woolsey, 00:14.888[5]; 19. 99-Jack James, 00:15.179[15]; 20. 27S-Tony Stack, 00:16.493[16]