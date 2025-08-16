Tim Shaffer take Bloomington All Star win

Bloominton,In (August 15,2025)- Tim Shaffer made the trip from Pennsylvania worth while by winning the 35 lap NAAPA All Star Circuit of Champions at Bloomington Speedway Friday night. Shaffer was followed by Kalib Henry, Max Guilford, Howard Moore and Bryce Norris.
Jordan Kinser won the non wing feature.
NAPA All Star Circuit of Champions 410 Sprints – Winged
NAPA Auto Parts A Feature (35 Laps): 1. 17GP-Tim Shaffer[2]; 2. 101-Kalib Henry[6]; 3. 16C-Max Guilford[5]; 4. 40-Howard Moore[7]; 5. 37-Bryce Norris[4]; 6. 23L-Jimmy Light[12]; 7. 77-Geoff Dodge[3]; 8. 09-Craig Mintz[17]; 9. 34-Sterling Cling[16]; 10. 7N-Darin Naida[15]; 11. 5E-Bobby Elliott[14]; 12. 49X-Cale Thomas[10]; 13. 12S-Aydn Schmidt[21]; 14. 45-Devon Borden[22]; 15. 22-Brandon Spithaler[13]; 16. 51-Scott Bogucki[1]; 17. 20B-Cody Bova[9]; 18. 87-Reed Whitney[19]; 19. W20-Greg Wilson[20]; 20. 4-Zane DeVault[18]; 21. 38-Leyton Wagner[8]; 22. 24-Cole Duncan[11]
Level Utilities Level Utilities Dash (6 Laps): 1. 51-Scott Bogucki[2]; 2. 17GP-Tim Shaffer[1]; 3. 77-Geoff Dodge[4]; 4. 37-Bryce Norris[3]; 5. 16C-Max Guilford[6]; 6. 101-Kalib Henry[5]
Premier Planning Premier Planning Heat 1 (8 Laps): 1. 101-Kalib Henry[3]; 2. 51-Scott Bogucki[2]; 3. 22-Brandon Spithaler[5]; 4. 77-Geoff Dodge[4]; 5. 23L-Jimmy Light[1]; 6. 09-Craig Mintz[7]; 7. 45-Devon Borden[8]; 8. 87-Reed Whitney[6]
All Pro All Pro Heat 2 (8 Laps): 1. 49X-Cale Thomas[1]; 2. 16C-Max Guilford[4]; 3. 20B-Cody Bova[2]; 4. 40-Howard Moore[3]; 5. 5E-Bobby Elliott[6]; 6. 4-Zane DeVault[8]; 7. W20-Greg Wilson[7]; 8. 2MD-Aiden Price[5]
Adaptive One Adaptive One Heat 3 (8 Laps): 1. 17GP-Tim Shaffer[2]; 2. 24-Cole Duncan[1]; 3. 37-Bryce Norris[4]; 4. 38-Leyton Wagner[3]; 5. 34-Sterling Cling[6]; 6. 7N-Darin Naida[5]; 7. 12S-Aydn Schmidt[7]
Capital Renegade Qualifying (2 Laps): 1. 77-Geoff Dodge, 00:10.192[18]; 2. 16C-Max Guilford, 00:10.384[12]; 3. 37-Bryce Norris, 00:10.390[16]; 4. 101-Kalib Henry, 00:10.430[20]; 5. 40-Howard Moore, 00:10.521[9]; 6. 38-Leyton Wagner, 00:10.533[22]; 7. 51-Scott Bogucki, 00:10.535[11]; 8. 20B-Cody Bova, 00:10.541[3]; 9. 17GP-Tim Shaffer, 00:10.550[19]; 10. 23L-Jimmy Light, 00:10.576[23]; 11. 49X-Cale Thomas, 00:10.584[6]; 12. 24-Cole Duncan, 00:10.588[4]; 13. 22-Brandon Spithaler, 00:10.598[13]; 14. 2MD-Aiden Price, 00:10.616[7]; 15. 7N-Darin Naida, 00:10.625[5]; 16. 87-Reed Whitney, 00:10.629[8]; 17. 5E-Bobby Elliott, 00:10.639[14]; 18. 34-Sterling Cling, 00:10.725[10]; 19. 09-Craig Mintz, 00:10.747[21]; 20. W20-Greg Wilson, 00:10.814[17]; 21. 12S-Aydn Schmidt, 00:10.817[2]; 22. 45-Devon Borden, 00:10.928[15]; 23. 4-Zane DeVault, 00:10.930[1]
410 Sprints – Non-Winged
A Feature 1 (25 Laps): 1. 75-Jordan Kinser[5]; 2. 6T-Trey Osborne[2]; 3. 2-Evan Mosley[3]; 4. 24P-Tye Mihocko[16]; 5. 13P-Cameron La Rose[10]; 6. 83C-Chance Crum[13]; 7. 26-Matt Thompson[9]; 8. 18C-Cindy Chambers[4]; 9. 71B-Braxton Cummings[14]; 10. 22-Brandon Spencer[11]; 11. 39-Stephen Schnapf[7]; 12. 00-Austin Cory[19]; 13. 14-Jadon Rogers[1]; 14. 8D-Andrew Prather[6]; 15. 53-Kevin Thomas Jr[8]; 16. 5W-Kyle Willis[20]; 17. 87-Tony Helton[17]; 18. 16B-Harley Burns[12]; 19. 10G-Gabriel Gilbert[15]; 20. 16H-Steven Hobbs[18]
B Feature 1 (12 Laps): 1. 24P-Tye Mihocko[1]; 2. 87-Tony Helton[7]; 3. 16H-Steven Hobbs[3]; 4. 00-Austin Cory[4]; 5. 5W-Kyle Willis[5]; 6. 71H-Sam Hinds[2]; 7. 1-Ben Voigtschild[9]; 8. 7-Nate Bell[6]; 9. (DNS) 34T-Cody Trammell; 10. (DNS) 77-Todd Hobson
Heat 1 (8 Laps): 1. 14-Jadon Rogers[1]; 2. 18C-Cindy Chambers[2]; 3. 39-Stephen Schnapf[3]; 4. 13P-Cameron La Rose[5]; 5. 83C-Chance Crum[8]; 6. 24P-Tye Mihocko[6]; 7. 00-Austin Cory[4]; 8. 87-Tony Helton[7]; 9. 1-Ben Voigtschild[9]
Heat 2 (8 Laps): 1. 6T-Trey Osborne[2]; 2. 75-Jordan Kinser[3]; 3. 53-Kevin Thomas Jr[1]; 4. 22-Brandon Spencer[4]; 5. 71B-Braxton Cummings[5]; 6. 71H-Sam Hinds[6]; 7. 5W-Kyle Willis[7]; 8. 34T-Cody Trammell[8]
Heat 3 (8 Laps): 1. 2-Evan Mosley[2]; 2. 8D-Andrew Prather[1]; 3. 26-Matt Thompson[4]; 4. 16B-Harley Burns[3]; 5. 10G-Gabriel Gilbert[5]; 6. 16H-Steven Hobbs[7]; 7. 7-Nate Bell[6]; 8. (DNS) 77-Todd Hobson
Qualifying 1 (4 Laps): 1. 14-Jadon Rogers, 00:13.138[5]; 2. 18C-Cindy Chambers, 00:13.235[6]; 3. 39-Stephen Schnapf, 00:13.329[2]; 4. 00-Austin Cory, 00:13.471[9]; 5. 13P-Cameron La Rose, 00:13.619[4]; 6. 24P-Tye Mihocko, 00:13.636[1]; 7. 87-Tony Helton, 00:13.657[7]; 8. 83C-Chance Crum, 00:13.759[8]; 9. 1-Ben Voigtschild, 00:14.151[3]
Qualifying 2 (4 Laps): 1. 53-Kevin Thomas Jr, 00:12.485[5]; 2. 6T-Trey Osborne, 00:12.510[7]; 3. 75-Jordan Kinser, 00:12.571[1]; 4. 22-Brandon Spencer, 00:12.931[3]; 5. 71B-Braxton Cummings, 00:13.254[6]; 6. 71H-Sam Hinds, 00:13.367[2]; 7. 5W-Kyle Willis, 00:13.502[8]; 8. 34T-Cody Trammell, 00:13.597[4]
Qualifying 3 (4 Laps): 1. 8D-Andrew Prather, 00:12.457[6]; 2. 2-Evan Mosley, 00:12.647[8]; 3. 16B-Harley Burns, 00:12.652[2]; 4. 26-Matt Thompson, 00:12.821[1]; 5. 10G-Gabriel Gilbert, 00:12.847[7]; 6. 7-Nate Bell, 00:13.077[3]; 7. 16H-Steven Hobbs, 00:13.175[5]; 8. 77-Todd Hobson[4]