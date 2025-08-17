Chase Dietz pockets $20,000 at Port Royal

Port Royal,Pa (August 16,2025)- Chase Dietz passed Ashton Torgerson at the half way point and went on to win the “19th Annual Living Legends Dream Race” 25 lap feature at Port Royal Speedway and take home $20,000 Saturday night. Dietz was followed by Torgerson, Lance Dewease, Brock Zearfoss and Danny Dietrich.
410 Dream Race (25 Laps): 1. 23-Chase Dietz[1]; 2. 1A-Ashton Torgerson[2]; 3. 12D-Lance Dewease[8]; 4. 8-Brock Zearfoss[3]; 5. 48-Danny Dietrich[7]; 6. 67-Justin Whittall[5]; 7. 20-Brady Bacon[9]; 8. 45-Jeff Halligan[17]; 9. 55M-Domenic Melair[4]; 10. 20T-Ryan Taylor[10]; 11. 77-Michael Walter[12]; 12. 12-Blane Heimbach[20]; 13. 22E-Nash Ely[15]; 14. 55-Logan Wagner[21]; 15. 66-Ryan Newton[16]; 16. 12J-Derek Hauck[14]; 17. 35-Austin Bishop[19]; 18. 47K-Kody Lehman[24]; 19. 27H-Steven Snyder Jr[13]; 20. 2-Gerard McIntyre Jr[18]; 21. 11T-Mike Thompson[11]; 22. 99-Devin Adams[23]; 23. 17B-Steve Buckwalter[22]; 24. 39M-Anthony Macri[6]
410 B Feature (12 Laps): 1. 55-Logan Wagner[2]; 2. 17B-Steve Buckwalter[4]; 3. 99-Devin Adams[6]; 4. 47K-Kody Lehman[3]; 5. 27S-Dylan Cisney[5]; 6. 22-Doug Hammaker[8]; 7. 41-Dalton Rombough[9]; 8. 11-TJ Stutts[7]; 9. 19-Ed Aikin[11]; 10. 7-Chris Smith[13]; 11. D57-Jeff Miller[12]; 12. 45S-Samuel Miller[10]; 13. 69K-Ryan Smith[1]
410 Heat 1 (8 Laps): 1. 12D-Lance Dewease[1]; 2. 20-Brady Bacon[2]; 3. 48-Danny Dietrich[4]; 4. 27H-Steven Snyder Jr[5]; 5. 45-Jeff Halligan[3]; 6. 47K-Kody Lehman[6]; 7. 99-Devin Adams[7]; 8. 45S-Samuel Miller[8]
410 Heat 2 (8 Laps): 1. 23-Chase Dietz[4]; 2. 8-Brock Zearfoss[9]; 3. 11T-Mike Thompson[2]; 4. 12J-Derek Hauck[3]; 5. 2-Gerard McIntyre Jr[5]; 6. 17B-Steve Buckwalter[7]; 7. 11-TJ Stutts[6]; 8. 69K-Ryan Smith[1]; 9. 7-Chris Smith[8]
410 Heat 3 (8 Laps): 1. 55M-Domenic Melair[2]; 2. 1A-Ashton Torgerson[4]; 3. 77-Michael Walter[1]; 4. 22E-Nash Ely[5]; 5. 35-Austin Bishop[3]; 6. 27S-Dylan Cisney[6]; 7. 22-Doug Hammaker[7]; 8. 19-Ed Aikin[8]
410 Heat 4 (8 Laps): 1. 67-Justin Whittall[1]; 2. 20T-Ryan Taylor[2]; 3. 39M-Anthony Macri[4]; 4. 66-Ryan Newton[3]; 5. 12-Blane Heimbach[6]; 6. 55-Logan Wagner[5]; 7. 41-Dalton Rombough[7]; 8. D57-Jeff Miller[8]
410 Qualifying 1 (2 Laps): 1. 48-Danny Dietrich, 00:15.984[3]; 2. 23-Chase Dietz, 00:16.019[2]; 3. 12D-Lance Dewease, 00:16.186[4]; 4. 69K-Ryan Smith, 00:16.214[15]; 5. 20-Brady Bacon, 00:16.241[9]; 6. 11T-Mike Thompson, 00:16.251[13]; 7. 45-Jeff Halligan, 00:16.272[10]; 8. 12J-Derek Hauck, 00:16.325[14]; 9. 27H-Steven Snyder Jr, 00:16.365[8]; 10. 2-Gerard McIntyre Jr, 00:16.365[1]; 11. 47K-Kody Lehman, 00:16.388[17]; 12. 11-TJ Stutts, 00:16.427[6]; 13. 99-Devin Adams, 00:16.492[11]; 14. 17B-Steve Buckwalter, 00:16.508[16]; 15. 45S-Samuel Miller, 00:16.772[12]; 16. 7-Chris Smith, 00:16.843[7]; 17. (DNS) 8-Brock Zearfoss
410 Qualifying 2 (2 Laps): 1. 1A-Ashton Torgerson, 00:15.785[14]; 2. 39M-Anthony Macri, 00:16.122[15]; 3. 77-Michael Walter, 00:16.216[6]; 4. 67-Justin Whittall, 00:16.255[10]; 5. 55M-Domenic Melair, 00:16.325[3]; 6. 20T-Ryan Taylor, 00:16.358[11]; 7. 35-Austin Bishop, 00:16.358[13]; 8. 66-Ryan Newton, 00:16.366[7]; 9. 22E-Nash Ely, 00:16.372[1]; 10. 55-Logan Wagner, 00:16.379[12]; 11. 27S-Dylan Cisney, 00:16.393[4]; 12. 12-Blane Heimbach, 00:16.499[8]; 13. 22-Doug Hammaker, 00:16.591[16]; 14. 41-Dalton Rombough, 00:16.815[5]; 15. 19-Ed Aikin, 00:17.274[9]; 16. D57-Jeff Miller, 00:18.789[2]