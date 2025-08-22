Briggs Danner shows the way on Night#1 of Kokomo Smackdown

Kokomo,In (August 21,2025)- Briggs Danner and Kyle Cummins had a race long battle for 30 laps during night #1 of “Kokomo Smackdown” with Danner eventually coming out on top in a exciting feature. Chasing Danner and Cummins was CJ Leary, Mitchel Moles and Hayden Reinbold.
A Feature 1 (30 Laps): 1. 39-Briggs Danner[4]; 2. 3P-Kyle Cummins[6]; 3. 21AZ-CJ Leary[1]; 4. 19AZ-Mitchel Moles[3]; 5. 19-Hayden Reinbold[8]; 6. 3R-Kevin Thomas Jr[13]; 7. 4-Justin Grant[5]; 8. 2B-Kale Drake[17]; 9. 57-Logan Seavey[11]; 10. 92-Chase Stockon[16]; 11. 54-Matt Westfall[7]; 12. 16-Harley Burns[10]; 13. 41-Ricky Lewis[24]; 14. 63-Cale Coons[20]; 15. 2E-Carson Garrett[14]; 16. 71P-Chelby Hinton[21]; 17. 5G-Gunnar Setser[12]; 18. 12-Clinton Boyles[25]; 19. 16K-Wyatt Burks[22]; 20. 57H-Jack Hoyer[15]; 21. 44-Todd Hobson[23]; 22. 28-Brandon Mattox[19]; 23. (DNF) 5-Jadon Rogers[9]; 24. (DNF) 86-Shane Cottle[18]; 25. (DNF) 5T-Jake Swanson[2]; 26. (DNF) 88J-Joey Amantea[26]
B Feature 1 (12 Laps): 1. 57-Logan Seavey[2]; 2. 71P-Chelby Hinton[4]; 3. 2E-Carson Garrett[6]; 4. 16-Harley Burns[1]; 5. 21K-Kobe Simpson[9]; 6. 12-Clinton Boyles[15]; 7. 83C-Chance Crum[18]; 8. 21-Max Adams[13]; 9. 9Z-Zack Pretorius[16]; 10. 06-Rylan Gray[7]; 11. 39G-Matt Goodnight[17]; 12. 4C-Brayden Clark[11]; 13. 99-Jack James[14]; 14. (DNF) 0G-Kyle Shipley[3]; 15. (DNF) 24M-Hunter Maddox[5]; 16. (DNF) 2J-James Turnbull[10]; 17. (DNF) 88J-Joey Amantea[8]; 18. (DNF) 4K-Kayla Roell[12]; 19. (DNF) 77S-David Gasper[19]
C Feature 1 (10 Laps): 1. 9Z-Zack Pretorius[2]; 2. 39G-Matt Goodnight[4]; 3. 83C-Chance Crum[6]; 4. 77S-David Gasper[8]; 5. 11-Aaron Davis[3]; 6. 17-Bryce Andrews[5]; 7. 34-RJ Miller[10]; 8. 45N-Troy Carey[7]; 9. 75-Devan Myers[13]; 10. (DNF) 00X-Geoff Ensign[11]; 11. (DNF) 24X-Jacob Tuttle[9]; 12. (DNS) 97-Tyler Hewitt; 13. (DNS) 00-Parker Frederickson; 14. (DNS) 12S-Adyn Schmidt; 15. (DNS) 12J-Steve Justis; 16. (DNS) 84-Camden Winter; 17. (DNS) 4X-Braydon Cromwell; 18. (DNS) 2-Evan Mosley; 19. (DNS) 6T-Trey Osborne
Heat 1 (10 Laps): 1. 19-Hayden Reinbold[1]; 2. 92-Chase Stockon[3]; 3. 3P-Kyle Cummins[6]; 4. 44-Todd Hobson[9]; 5. 16-Harley Burns[5]; 6. 88J-Joey Amantea[2]; 7. 12-Clinton Boyles[10]; 8. 9Z-Zack Pretorius[7]; 9. 45N-Troy Carey[8]; 10. 00X-Geoff Ensign[4]; 11. 12J-Steve Justis[11]
Heat 2 (10 Laps): 1. 21AZ-CJ Leary[5]; 2. 3R-Kevin Thomas Jr[4]; 3. 2B-Kale Drake[3]; 4. 4-Justin Grant[6]; 5. 71P-Chelby Hinton[1]; 6. 21K-Kobe Simpson[2]; 7. 4C-Brayden Clark[7]; 8. 11-Aaron Davis[8]; 9. 24X-Jacob Tuttle[10]; 10. 75-Devan Myers[9]; 11. 84-Camden Winter[11]
Heat 3 (10 Laps): 1. 5-Jadon Rogers[1]; 2. 39-Briggs Danner[6]; 3. 86-Shane Cottle[3]; 4. 63-Cale Coons[2]; 5. 57-Logan Seavey[5]; 6. 2E-Carson Garrett[4]; 7. 21-Max Adams[8]; 8. 39G-Matt Goodnight[9]; 9. 34-RJ Miller[10]; 10. (DNS) 4X-Braydon Cromwell; 11. (DNS) 2-Evan Mosley
Heat 4 (10 Laps): 1. 54-Matt Westfall[2]; 2. 16K-Wyatt Burks[1]; 3. 19AZ-Mitchel Moles[6]; 4. 57H-Jack Hoyer[4]; 5. 0G-Kyle Shipley[5]; 6. 2J-James Turnbull[8]; 7. 4K-Kayla Roell[7]; 8. 17-Bryce Andrews[10]; 9. (DNF) 83C-Chance Crum[3]; 10. (DNF) 12S-Adyn Schmidt[9]; 11. (DNS) 6T-Trey Osborne
Heat 5 (10 Laps): 1. 5T-Jake Swanson[6]; 2. 41-Ricky Lewis[10]; 3. 5G-Gunnar Setser[5]; 4. 28-Brandon Mattox[3]; 5. 24M-Hunter Maddox[7]; 6. 06-Rylan Gray[4]; 7. 99-Jack James[9]; 8. (DNF) 97-Tyler Hewitt[2]; 9. (DNF) 77S-David Gasper[8]; 10. (DNF) 00-Parker Frederickson[1]
Qualifying 1 (2 Laps): 1. 3P-Kyle Cummins, 00:12.599[17]; 2. 4-Justin Grant, 00:12.662[38]; 3. 39-Briggs Danner, 00:12.835[18]; 4. 19AZ-Mitchel Moles, 00:12.854[9]; 5. 5T-Jake Swanson, 00:12.896[43]; 6. 16-Harley Burns, 00:12.961[10]; 7. 21AZ-CJ Leary, 00:12.999[30]; 8. 57-Logan Seavey, 00:13.000[52]; 9. 0G-Kyle Shipley, 00:13.001[19]; 10. 5G-Gunnar Setser, 00:13.007[54]; 11. 00X-Geoff Ensign, 00:13.022[3]; 12. 3R-Kevin Thomas Jr, 00:13.043[7]; 13. 2E-Carson Garrett, 00:13.046[14]; 14. 57H-Jack Hoyer, 00:13.052[4]; 15. 06-Rylan Gray, 00:13.077[2]; 16. 92-Chase Stockon, 00:13.152[31]; 17. 86-Shane Cottle, 00:13.202[16]; 18. 2B-Kale Drake, 00:13.202[47]; 19. 83C-Chance Crum, 00:13.221[12]; 20. 28-Brandon Mattox, 00:13.229[11]; 21. 88J-Joey Amantea, 00:13.263[28]; 22. 21K-Kobe Simpson, 00:13.295[1]; 23. 63-Cale Coons, 00:13.341[36]; 24. 54-Matt Westfall, 00:13.350[8]; 25. 97-Tyler Hewitt, 00:13.354[13]; 26. 19-Hayden Reinbold, 00:13.379[51]; 27. 71P-Chelby Hinton, 00:13.391[49]; 28. 5-Jadon Rogers, 00:13.433[34]; 29. 16K-Wyatt Burks, 00:13.456[42]; 30. 00-Parker Frederickson, 00:13.497[44]; 31. 9Z-Zack Pretorius, 00:13.531[27]; 32. 4C-Brayden Clark, 00:13.533[21]; 33. 4X-Braydon Cromwell, 00:13.546[40]; 34. 4K-Kayla Roell, 00:13.549[5]; 35. 24M-Hunter Maddox, 00:13.626[29]; 36. 45N-Troy Carey, 00:13.688[20]; 37. 11-Aaron Davis, 00:13.691[33]; 38. 21-Max Adams, 00:13.694[50]; 39. 2J-James Turnbull, 00:13.698[48]; 40. 77S-David Gasper, 00:13.702[24]; 41. 44-Todd Hobson, 00:13.725[32]; 42. 75-Devan Myers, 00:13.746[22]; 43. 39G-Matt Goodnight, 00:13.764[39]; 44. 12S-Adyn Schmidt, 00:13.825[6]; 45. 99-Jack James, 00:13.867[15]; 46. 12-Clinton Boyles, 00:13.897[35]; 47. 24X-Jacob Tuttle, 00:14.071[23]; 48. 34-RJ Miller, 00:14.099[37]; 49. 17-Bryce Andrews, 00:14.139[46]; 50. 41-Ricky Lewis, 00:14.329[25]; 51. 12J-Steve Justis, 00:14.383[41]; 52. (DQ) 84-Camden Winter, 00:13.891[26]; 53. (DNS) 6T-Trey Osborne; 54. (DNS) 2-Evan Mosley