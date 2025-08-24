Christie Wins GLSS Feature at South Buxton

D.J. Christie celebrating his feature victory Saturday at Southern Ontario Speedway. (Jim Denhamer Photo)
SOUTH BUXTON, ONT (August 23, 2025) — D.J. Christie led all 25-laps to win the Great Lakes Super Sprints/Southern Ontario Sprints feature Saturday night at Ontario Motor Speedway. Ryan Turner, Liam Martin, Dustin Daggett, and Darren Dryden rounded out the top five.

Great Lakes Super Sprints/Southern Ontario Sprints
Southern Ontario Motor Speedway
South Buxton, Ontario
Saturday, August 23, 2025

Ti22 Performance Qualifying
1. 87XS-Skyler Evans, 13.114[5]
2. 15-Ryan Turner, 13.218[4]
3. 5-DJ Christie, 13.360[6]
4. 71H-Max Stambaugh, 13.528[10]
5. 17-Jared Horstman, 13.529[22]
6. 9-Liam Martin, 13.541[17]
7. 12DD-Darren Dryden, 13.555[15]
8. 47X-Dylan Westbrook, 13.580[13]
9. X-Mike Keegan, 13.665[8]
10. 7C-Phil Gressman, 13.681[20]
11. 85-Dustin Daggett, 13.786[12]
12. 12-Alex Bergeron, 13.850[23]
13. 6-Ryan Coniam, 13.996[7]
14. 5D-Jacob Dykstra, 14.072[16]
15. 70-Baily Heard, 14.082[18]
16. 77E-Ashton VanEvery, 14.195[9]
17. 0C-Cole MacDonald, 14.279[14]
18. 29W-Tyler Ward, 14.298[3]
19. 22JR-Allan Gilleta, 14.675[21]
20. 28K-Tate O’Leary, 15.355[11]
21. 94X-Scott Hall, 15.823[2]
22. (DQ) 84-Mike Lichty, 14.092[1]
DNS: 5X-Jake Doppelhofer

Engler Machine Tool Heat Race #1 (8 Laps)
1. 87XS-Skyler Evans[1]
2. 12DD-Darren Dryden[3]
3. 71H-Max Stambaugh[2]
4. 7C-Phil Gressman[4]
5. 77E-Ashton VanEvery[6]
6. 6-Ryan Coniam[5]
7. 84-Mike Lichty[8]
8. 22JR-Allan Gilleta[7]

Miami Paint Heat Race #2 (8 Laps)
1. 15-Ryan Turner[1]
2. 47X-Dylan Westbrook[3]
3. 85-Dustin Daggett[4]
4. 17-Jared Horstman[2]
5. 5D-Jacob Dykstra[5]
6. 0C-Cole MacDonald[6]
7. 28K-Tate O’Leary[7]
8. 5X-Jake Doppelhofer[8]

Beacon Bridge Markets Heat Race #3 (8 Laps)
1. 5-DJ Christie[1]
2. 9-Liam Martin[2]
3. X-Mike Keegan[3]
4. 12-Alex Bergeron[4]
5. 29W-Tyler Ward[6]
6. 70-Baily Heard[5]
7. 94X-Scott Hall[7]

MacAllister Cat A-Main
1. 5-DJ Christie[2]
2. 15-Ryan Turner[1]
3. 9-Liam Martin[4]
4. 85-Dustin Daggett[8]
5. 12DD-Darren Dryden[6]
6. 7C-Phil Gressman[10]
7. X-Mike Keegan[9]
8. 5D-Jacob Dykstra[14]
9. 71H-Max Stambaugh[7]
10. 12-Alex Bergeron[12]
11. 6-Ryan Coniam[16]
12. 70-Baily Heard[18]
13. 17-Jared Horstman[11]
14. 84-Mike Lichty[19]
15. 77E-Ashton VanEvery[13]
16. 29W-Tyler Ward[15]
17. 0C-Cole MacDonald[17]
18. 94X-Scott Hall[20]
19. 22JR-Allan Gilleta[21]
20. 87XS-Skyler Evans[3]
21. 5X-Jake Doppelhofer[22]
22. 47X-Dylan Westbrook[5]
DNS: 28K-Tate O’Leary