Lucius Wins the Chuck Wilson Memorial at Butler

QUINCY, MI (August 23, 2025) — Bryce Lucius led all 30-laps in route to the victory during the Chuck Wilson Memorial Saturday at Butler Motor Speedway. Thomas Schinderle, Keith Sheffer Jr, Jason Blonde, and Sterling Cling from 13th starting position rounded out the top five.
Chuck Wilson Memorial
Butler Motor Speedway
Quincy, Michigan
Saturday, August 23, 2025
Qualifying:
1. 14-Keith Sheffer Jr, 13.492[19]
2. 41-Thomas Schinderle, 13.501[21]
3. 32-Bryce Lucius, 13.531[10]
4. 34-Sterling Cling, 13.594[14]
5. 31-Jac Nickles, 13.628[11]
6. 01-Brad Lamberson, 13.680[15]
7. 10B-Jason Blonde, 13.753[16]
8. 35-Stuart Brubaker, 13.767[3]
9. 22M-Dan McCarron, 13.774[1]
10. 4-Josh Turner, 13.777[8]
11. 13-Van Gurley Jr, 13.864[6]
12. 87-Logan Easterday, 13.947[7]
13. 33F-Jason Ferguson, 14.013[4]
14. 22-Aaron Shaffer, 14.026[5]
15. 42-Boston Mead, 14.270[2]
16. 49-Brian Ruhlman, 14.301[20]
17. 16B-Ty Williams, 14.415[18]
18. 20A-Andy Chehowski, 14.464[9]
19. 23-Charlie Baur, 14.488[22]
20. 6-Jimmie Ward Jr, 14.494[13]
21. 22J-Jeremy Luther, 14.586[12]
22. 27S-Patrick Stack, 15.672[17]
Heat Race #1 (8 Laps)
1. 10B-Jason Blonde[1]
2. 14-Keith Sheffer Jr[3]
3. 4-Josh Turner[4]
4. 49-Brian Ruhlman[6]
5. 34-Sterling Cling[2]
6. 33F-Jason Ferguson[5]
7. 23-Charlie Baur[7]
8. 27S-Patrick Stack[8]
Heat Race #2 (8 Laps)
1. 41-Thomas Schinderle[3]
2. 35-Stuart Brubaker[1]
3. 31-Jac Nickles[2]
4. 13-Van Gurley Jr[4]
5. 16B-Ty Williams[6]
6. 22-Aaron Shaffer[5]
7. 6-Jimmie Ward Jr[7]
Heat Race #3 (8 Laps)
1. 32-Bryce Lucius[3]
2. 22M-Dan McCarron[1]
3. 01-Brad Lamberson[2]
4. 42-Boston Mead[5]
5. 20A-Andy Chehowski[6]
6. 87-Logan Easterday[4]
7. 22J-Jeremy Luther[7]
A-Main (25 Laps)
1. 32-Bryce Lucius[2]
2. 41-Thomas Schinderle[3]
3. 14-Keith Sheffer Jr[1]
4. 10B-Jason Blonde[4]
5. 34-Sterling Cling[13]
6. 35-Stuart Brubaker[5]
7. 42-Boston Mead[12]
8. 13-Van Gurley Jr[11]
9. 16B-Ty Williams[14]
10. 49-Brian Ruhlman[10]
11. 4-Josh Turner[7]
12. 22-Aaron Shaffer[17]
13. 33F-Jason Ferguson[16]
14. 22M-Dan McCarron[6]
15. 87-Logan Easterday[18]
16. 31-Jac Nickles[8]
17. 23-Charlie Baur[19]
18. 20A-Andy Chehowski[15]
19. 22J-Jeremy Luther[21]
20. 6-Jimmie Ward Jr[20]
21. 27S-Patrick Stack[22]
DNS: 01-Brad Lamberson