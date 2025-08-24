McIntosh Wins POWRi Feature at Macon

MACON, IL (August 23, 2025) — Cannon McIntosh won the POWRi National Midget League feature Saturday night at Macon Speedway. Karter Sarff, Friday feature winner Macon Jacob Denney, Kyle Jones, and Colton Robinson rounded out the top five.
POWRi National Midget League
Macon Speedway
Macon, Illinois
Saturday, August, 23, 205
Start2Finish Qualifying
1. 67-Jacob Denney, 10.980[17]
2. 71K-Cannon McIntosh, 11.046[8]
3. 7S-Kyle Jones, 11.212[18]
4. 21K-Karter Sarff, 11.215[11]
5. 67K-Colton Robinson, 11.256[5]
6. 86-Mack Leopard, 11.295[12]
7. 97-Gavin Miller, 11.298[14]
8. 16C-David Camfield Jr, 11.335[4]
9. 05-Alex Midkiff, 11.373[9]
10. 97D-John Barnard, 11.421[19]
11. 00-Brant Woods, 11.434[3]
12. 8X-Jeff Schindler, 11.552[10]
13. 50-Daniel Adler, 11.610[7]
14. 56X-Mark Chisholm, 11.612[16]
15. 32-Jason Tessier, 11.688[2]
16. 19-Tyler Shoemaker, 11.756[6]
17. 60-Dusty Young, 11.772[13]
18. 17C-Devin Camfield, 11.841[15]
19. 5X-Tyler Edwards, [1]
Flying A Motorsports Heat Race #1 (8 Laps)
1. 97-Gavin Miller[2]
2. 21K-Karter Sarff[3]
3. 67-Jacob Denney[4]
4. 97D-John Barnard[1]
5. 50-Daniel Adler[5]
6. 5X-Tyler Edwards[7]
7. 19-Tyler Shoemaker[6]
Eibach Racing Heat Race #2 (8 Laps)
1. 71K-Cannon McIntosh[4]
2. 67K-Colton Robinson[3]
3. 00-Brant Woods[1]
4. 16C-David Camfield Jr[2]
5. 56X-Mark Chisholm[5]
6. 60-Dusty Young[6]
Auto Meter Heat Race #3 (8 Laps)
1. 7S-Kyle Jones[4]
2. 17C-Devin Camfield[6]
3. 8X-Jeff Schindler[1]
4. 32-Jason Tessier[5]
5. 05-Alex Midkiff[2]
6. 86-Mack Leopard[3]
TRD A-Main (30 Laps)
1. 71K-Cannon McIntosh[1]
2. 21K-Karter Sarff[4]
3. 67-Jacob Denney[5]
4. 7S-Kyle Jones[2]
5. 67K-Colton Robinson[6]
6. 86-Mack Leopard[14]
7. 00-Brant Woods[8]
8. 50-Daniel Adler[15]
9. 60-Dusty Young[18]
10. 16C-David Camfield Jr[9]
11. 17C-Devin Camfield[7]
12. 32-Jason Tessier[12]
13. 19-Tyler Shoemaker[19]
14. 97-Gavin Miller[3]
15. 56X-Mark Chisholm[16]
16. 97D-John Barnard[11]
17. 05-Alex Midkiff[13]
18. 8X-Jeff Schindler[10]
19. 5X-Tyler Edwards[17]
D2 Midgets
Heat Race #1 (8 Laps)
1. 12C-Dominic Bruns[1]
2. 77-Mark McMahill[5]
3. 97N-Nolan Kiefer[3]
4. 22K-Tony Harter[4]
5. 9-Keith Wilson[2]
A-Main (12 Laps)
1. 97N-Nolan Kiefer[3]
2. 9-Keith Wilson[5]
3. 22K-Tony Harter[4]
4. 77-Mark McMahill[1]
5. 12C-Dominic Bruns[2]