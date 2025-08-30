Bolden and Carney Win Prelim Features at IMCA RaceSaver Nationals

EAGLE, NE (August 29, 2025) — Carson Bolden and John Carney II won preliminary features Friday during the second day of the 13th IMCA RaceSaver Sprint Car Nationals at Eagle Raceway.
Due to the pending weather forecast for Sunday and Monday, Eagle Raceway and IMCA officials decided to contest both preliminary programs on Friday and move the final up to Saturday night.
Bolden charged from 12th starting position to take the lead from Bill Johnson on lap 14. Bolden then held off veteran Texas driver Kevin Ramey for the victory. Adam Guilion, Stuart Snyder, and Johnson rounded out the top five.
Carney dominated his feature leading all 25 laps for the win over Joey Danley, Owen Carlson, Gunner Pike, and Johnny Boos.
13th IMCA RaceSaver Sprint Car Nationals
Eagle Raceway
Eagle, Nebraska
Friday, August 29, 2025
Program #1
Heat Race #1 (10 Laps)
1. 7M-Kevin Ramey[1]
2. 88J-Jeremy Huish[2]
3. 2T-Cameron Thompson[3]
4. 08-Chase Koelliker[4]
5. 45-Monty Ferriera[5]
6. 15V-Cole Vanderheiden[7]
7. 5T-Tanner Anderson[6]
8. 11C-Cole Cloud[8]
Heat Race #2 (10 Laps)
1. 56-Bill Johnson[2]
2. O7-Owen Carlson[1]
3. 20C-Steven Richardson[4]
4. 14L-Landon Muehlberger[5]
5. 01J-Jeb Sessums[7]
6. 77-Bret Klabunde[8]
7. 21Z-Keira Zylstra[6]
8. 22D-Neil Nickolite[3]
Heat Race #3 (10 Laps)
1. 14G-Gene Ackland[1]
2. 14-Nick Barger[6]
3. 42L-Lance Christie[3]
4. 12-Troy Sanford[5]
5. 35W-Gaige Weldon[7]
6. 71-Colby Estes[8]
7. 05-Brandon Allen[2]
8. 23-Brandon Bosma[4]
Heat Race #4 (10 Laps)
1. 16-Conner Thomas[1]
2. 12T-Tyler Drueke[2]
3. 31BW-Braxton Weger[4]
4. J2-John Carney II[6]
5. 76-Jay Russell[8]
6. 99-Mitchell Dvorak[7]
7. 17-Justin Bolte[5]
8. 0-Chase Weiler[3]
Heat Race #5 (10 Laps)
1. 24-Trevor Serbus[1]
2. 35-Trevor Grossenbacher[3]
3. 1B-Brandon Horton[2]
4. 4W-Kasey Weaver[4]
5. 25X-Gunnar Pike[8]
6. 44V-Daren Bolac[5]
7. 33S-Jeremy Schultz[7]
8. 86-Jordan Rupe[6]
Heat Race #6 (10 Laps)
1. 91-Adam Gullion[1]
2. 74B-Jake Bubak[4]
3. 4J-Jacob Gomola[3]
4. 24T-Tyler Harris[2]
5. 4G-Clint Garner[6]
6. 24R-Rob Rawson[5]
7. 96-Cole Parker[8]
8. 4U-Dwight Carter[7]
Heat Race #7 (10 Laps)
1. 74-DJ Estes[2]
2. 25-Chase Brewer[4]
3. 11JX-Colby Stubblefield[6]
4. 77X-John Klabunde[3]
5. 4WW-Nathan Weiler[5]
6. 03-Chris Helget[1]
7. 23V-Michalob Voeltz[7]
Heat Race #8 (10 Laps)
1. 5-Stuart Snyder[2]
2. 11-Billy Alley[4]
3. 01-Jadan Bowling[3]
4. 2A-Alex Salzman[1]
5. 20D-Jacob Dye[5]
6. 25A-Alex Davenport[7]
7. 6B-Bayley Ballenger[6]
Heat Race #9 (10 Laps)
1. 20-Chad Wilson[1]
2. 11JJ-Taylor Velasquez[3]
3. 14S-Ethan Barrow[5]
4. 24X-Tige Jensen[6]
5. 26-Jacob Harris[4]
6. 1O-Michael Oliver[2]
Heat Race #10 (10 Laps)
1. 34DD-Brady Donnohue[2]
2. 7P-Dylan Ramey[4]
3. 9A-Hunter Hanson[1]
4. X-Dylan Waxdahl[6]
5. 3-Charlie Harmon III[8]
6. 2D-Dusty Ballenger[7]
7. 5W-Kolby Weaver[3]
8. 8B-Kaedon Thurman[5]
Heat Race #11 (10 Laps)
1. B2-Carson Bolden[1]
2. 18W-Cole Wayman[2]
3. 5A-Alex VanderVoort[6]
4. 93-Dean Barnes[5]
5. 100-Clint Benson[7]
6. 99X-Braydn Greubel[3]
7. 66-Brett McGhie[4]
Heat Race #12 (10 Laps)
1. 1-Mike Boston[1]
2. 11D-Dominic White[4]
3. 98-Ryan Padgett[3]
4. 74E-Claud Estes III[6]
5. 14T-Tyler Hendrickson[2]
6. 47-Chipper Wood[7]
7. 1A-Andrew Jackson[5]
Heat Race #13 (10 Laps)
1. 4X-Jason Danley[1]
2. 31-Landon Thompson[6]
3. 69-Mike Moore[2]
4. 3T-Dan Satriano[7]
5. 15-Brody Brown[3]
6. 24B-Johnny Boos[5]
7. 14X-Joey Danley[4]
Heat Race #14 (10 Laps)
1. 35L-Ty Ledger[2]
2. 17L-Lee Goos Jr[6]
3. 9-Kevin Rutherford[4]
4. 46-Peyton White[5]
5. 72-Daniel Estes Sr[3]
6. 30-Matt Johnson[1]
7. 55-Bruce Allen[7]
D-Main #1 (14 Laps)
1. 15V-Cole Vanderheiden[2]
2. 5W-Kolby Weaver[15]
3. 77-Bret Klabunde[1]
4. 25A-Alex Davenport[3]
5. 44V-Daren Bolac[5]
6. 5T-Tanner Anderson[8]
7. 1O-Michael Oliver[12]
8. 24B-Johnny Boos[6]
9. 03-Chris Helget[14]
10. 6B-Bayley Ballenger[9]
11. 47-Chipper Wood[4]
12. 22D-Neil Nickolite[17]
13. 23V-Michalob Voeltz[7]
DNS: 99X-Braydn Greubel
DNS: 1A-Andrew Jackson
DNS: 14X-Joey Danley
DNS: 05-Brandon Allen
D-Main #2 (14 Laps)
1. 2D-Dusty Ballenger[3]
2. 99-Mitchell Dvorak[2]
3. 23-Brandon Bosma[16]
4. 71-Colby Estes[1]
5. 30-Matt Johnson[14]
6. 17-Justin Bolte[10]
7. 24R-Rob Rawson[5]
8. 21Z-Keira Zylstra[8]
9. 66-Brett McGhie[12]
10. 96-Cole Parker[4]
11. 0-Chase Weiler[17]
12. 86-Jordan Rupe[13]
13. 33S-Jeremy Schultz[6]
14. 8B-Kaedon Thurman[15]
15. 11C-Cole Cloud[9]
16. 4U-Dwight Carter[11]
17. 55-Bruce Allen[7]
C-Main #1 (14 Laps)
1. J2-John Carney II[2]
2. 01J-Jeb Sessums[7]
3. 76-Jay Russell[4]
4. 93-Dean Barnes[6]
5. 74E-Claud Estes III[3]
6. 4W-Kasey Weaver[9]
7. 77X-John Klabunde[10]
8. 24T-Tyler Harris[12]
9. 4WW-Nathan Weiler[11]
10. 14L-Landon Muehlberger[5]
11. 2A-Alex Salzman[13]
12. 15V-Cole Vanderheiden[15]
13. 5W-Kolby Weaver[16]
14. 25A-Alex Davenport[18]
15. 77-Bret Klabunde[17]
16. 3T-Dan Satriano[1]
17. 72-Daniel Estes Sr[14]
DNS: 100-Clint Benson
C-Main #2 (14 Laps)
1. 24X-Tige Jensen[3]
2. 35W-Gaige Weldon[7]
3. X-Dylan Waxdahl[2]
4. 25X-Gunnar Pike[4]
5. 08-Chase Koelliker[8]
6. 15-Brody Brown[13]
7. 12-Troy Sanford[5]
8. 26-Jacob Harris[12]
9. 20D-Jacob Dye[11]
10. 4G-Clint Garner[9]
11. 46-Peyton White[6]
12. 14T-Tyler Hendrickson[14]
13. 2D-Dusty Ballenger[15]
14. 3-Charlie Harmon III[1]
15. 71-Colby Estes[18]
16. 23-Brandon Bosma[17]
17. 99-Mitchell Dvorak[16]
18. 45-Monty Ferriera[10]
B-Main #1 (18 Laps)
1. 17L-Lee Goos Jr[2]
2. 14-Nick Barger[1]
3. 11JX-Colby Stubblefield[5]
4. 25-Chase Brewer[3]
5. 20C-Steven Richardson[9]
6. 12T-Tyler Drueke[8]
7. 7P-Dylan Ramey[4]
8. 2T-Cameron Thompson[11]
9. 01J-Jeb Sessums[16]
10. 35-Trevor Grossenbacher[6]
11. 69-Mike Moore[14]
12. 9-Kevin Rutherford[10]
13. 14S-Ethan Barrow[7]
14. 76-Jay Russell[17]
15. 98-Ryan Padgett[13]
16. 4J-Jacob Gomola[12]
17. 93-Dean Barnes[18]
18. J2-John Carney II[15]
B-Main #2 (18 Laps)
1. 74B-Jake Bubak[2]
2. 11-Billy Alley[3]
3. 11D-Dominic White[4]
4. 31-Landon Thompson[1]
5. 88J-Jeremy Huish[7]
6. 11JJ-Taylor Velasquez[6]
7. 31BW-Braxton Weger[9]
8. 18W-Cole Wayman[8]
9. 5A-Alex VanderVoort[5]
10. 1B-Brandon Horton[13]
11. 42L-Lance Christie[11]
12. 35W-Gaige Weldon[16]
13. O7-Owen Carlson[10]
14. 01-Jadan Bowling[12]
15. 25X-Gunnar Pike[18]
16. 9A-Hunter Hanson[14]
17. X-Dylan Waxdahl[17]
18. 24X-Tige Jensen[15]
A-Main #1 (25 Laps)
1. B2-Carson Bolden[12]
2. 7M-Kevin Ramey[6]
3. 91-Adam Gullion[10]
4. 5-Stuart Snyder[3]
5. 56-Bill Johnson[1]
6. 74B-Jake Bubak[16]
7. 34DD-Brady Donnohue[4]
8. 74-DJ Estes[2]
9. 25-Chase Brewer[21]
10. 24-Trevor Serbus[9]
11. 4X-Jason Danley[14]
12. 20C-Steven Richardson[23]
13. 14G-Gene Ackland[7]
14. 11-Billy Alley[18]
15. 11JX-Colby Stubblefield[19]
16. 14-Nick Barger[17]
17. 11D-Dominic White[20]
18. 88J-Jeremy Huish[24]
19. 16-Conner Thomas[8]
20. 35L-Ty Ledger[5]
21. 17L-Lee Goos Jr[15]
22. 1-Mike Boston[13]
23. 20-Chad Wilson[11]
24. 31-Landon Thompson[22]
Second Program
Heat Race #1 (10 Laps)
1. 5T-Tanner Anderson[4]
2. 17-Justin Bolte[5]
3. 35L-Ty Ledger[8]
4. 66-Brett McGhie[7]
5. 01J-Jeb Sessums[1]
6. 03-Chris Helget[6]
7. 96-Cole Parker[2]
DNS: 55-Bruce Allen
Heat Race #2 (10 Laps)
1. 11JX-Colby Stubblefield[4]
2. 99D-Mitchell Dvorak[2]
3. 33S-Jeremy Schultz[1]
4. 4J-Jacob Gomola[6]
5. 14X-Joey Danley[8]
6. 23-Brandon Bosma[7]
7. 86-Jordan Rupe[3]
DNS: 01-Jadan Bowling
Heat Race #3 (10 Laps)
1. X-Dylan Waxdahl[2]
2. 1B-Brandon Horton[8]
3. 4W-Kasey Weaver[6]
4. 9-Kevin Rutherford[5]
5. 11C-Cole Cloud[1]
6. 26-Jacob Harris[7]
7. 8B-Kaedon Thurman[3]
DNS: 31-Landon Thompson
Heat Race #4 (10 Laps)
1. 24B-Johnny Boos[1]
2. 98-Ryan Padgett[5]
3. 6B-Bayley Ballenger[4]
4. 11JJ-Taylor Velasquez[7]
5. 5W-Kolby Weaver[6]
6. 14T-Tyler Hendrickson[8]
7. 3T-Dan Satriano[2]
DNS: 24X-Tige Jensen
Heat Race #5 (10 Laps)
1. J2-John Carney II[3]
2. 15V-Cole Vanderheiden[1]
3. 5A-Alex VanderVoort[2]
4. 14G-Gene Ackland[8]
5. 1-Mike Boston[6]
6. 72-Daniel Estes Sr[5]
7. 1O-Michael Oliver[7]
8. 4U-Dwight Carter[4]
Heat Race #6 (10 Laps)
1. 14S-Ethan Barrow[4]
2. 14-Nick Barger[1]
3. 77-Bret Klabunde[3]
4. 16-Conner Thomas[5]
5. 7P-Dylan Ramey[6]
6. 11D-Dominic White[7]
7. 99X-Braydn Greubel[8]
8. 25A-Alex Davenport[2]
Heat Race #7 (10 Laps)
1. 35W-Gaige Weldon[3]
2. 12T-Tyler Drueke[8]
3. 18W-Cole Wayman[6]
4. 71-Colby Estes[2]
5. 12-Troy Sanford[5]
6. 9A-Hunter Hanson[7]
7. 47-Chipper Wood[4]
DNS: 76-Jay Russell
Heat Race #8 (10 Laps)
1. 46-Peyton White[2]
2. 69-Mike Moore[4]
3. 4X-Jason Danley[7]
4. 31BW-Braxton Weger[6]
5. 2A-Alex Salzman[8]
6. 1A-Andrew Jackson[1]
7. 2D-Dusty Ballenger[3]
8. 24T-Tyler Harris[5]
Heat Race #9 (10 Laps)
1. 25X-Gunnar Pike[3]
2. 15-Brody Brown[4]
3. 4G-Clint Garner[2]
4. 08-Chase Koelliker[8]
5. 21Z-Keira Zylstra[1]
6. 20C-Steven Richardson[5]
7. 20-Chad Wilson[6]
DNS: 45-Monty Ferriera
Heat Race #10 (10 Laps)
1. 20D-Jacob Dye[1]
2. 77X-John Klabunde[5]
3. 30-Matt Johnson[7]
4. 100-Clint Benson[2]
5. 42L-Lance Christie[6]
6. 23V-Michalob Voeltz[3]
7. 0-Chase Weiler[8]
8. 24R-Rob Rawson[4]
Heat Race #11 (10 Laps)
1. O7-Owen Carlson[5]
2. 93-Dean Barnes[3]
3. 2T-Cameron Thompson[4]
4. 14L-Landon Muehlberger[7]
5. 24-Trevor Serbus[6]
6. 44V-Daren Bolac[1]
7. 3-Charlie Harmon III[2]
DNS: 11-Billy Alley
Heat Race #12 (10 Laps)
1. 88J-Jeremy Huish[4]
2. 35-Trevor Grossenbacher[6]
3. 74E-Claud Estes III[1]
4. 4WW-Nathan Weiler[3]
5. 05-Brandon Allen[5]
6. 22D-Neil Nickolite[7]
7. 17L-Lee Goos Jr[2]
DNS: 63-Jack Thomas
D-Main #1 (14 Laps)
1. 26-Jacob Harris[2]
2. 14T-Tyler Hendrickson[1]
3. 2D-Dusty Ballenger[12]
4. 20-Chad Wilson[7]
5. 9A-Hunter Hanson[3]
6. 01-Jadan Bowling[13]
7. 0-Chase Weiler[5]
8. 25A-Alex Davenport[18]
9. 8B-Kaedon Thurman[11]
10. 4U-Dwight Carter[17]
DNS: 55-Bruce Allen
DNS: 45-Monty Ferriera
DNS: 3-Charlie Harmon III
DNS: 03-Chris Helget
DNS: 1A-Andrew Jackson
DNS: 96-Cole Parker
DNS: 20C-Steven Richardson
DNS: 47-Chipper Wood
D-Main #2 (14 Laps)
1. 23-Brandon Bosma[1]
2. 11D-Dominic White[2]
3. 76-Jay Russell[8]
4. 31-Landon Thompson[12]
5. 1O-Michael Oliver[6]
6. 17L-Lee Goos Jr[16]
7. 23V-Michalob Voeltz[7]
8. 24T-Tyler Harris[13]
9. 44V-Daren Bolac[9]
10. 86-Jordan Rupe[10]
11. 3T-Dan Satriano[15]
12. 24R-Rob Rawson[17]
13. 72-Daniel Estes Sr[5]
DNS: 11-Billy Alley
DNS: 99X-Braydn Greubel
DNS: 24X-Tige Jensen
DNS: 22D-Neil Nickolite
DNS: 63-Jack Thomas
C-Main #1 (14 Laps)
1. 14G-Gene Ackland[1]
2. 16-Conner Thomas[6]
3. 42L-Lance Christie[8]
4. 20-Chad Wilson[16]
5. 66-Brett McGhie[2]
6. 4WW-Nathan Weiler[9]
7. 14T-Tyler Hendrickson[14]
8. 2A-Alex Salzman[5]
9. 2D-Dusty Ballenger[15]
10. 1-Mike Boston[7]
11. 14L-Landon Muehlberger[3]
12. 26-Jacob Harris[13]
13. 05-Brandon Allen[10]
14. 31BW-Braxton Weger[4]
15. 11C-Cole Cloud[12]
DNS: 100-Clint Benson
C-Main #2 (14 Laps)
1. 14X-Joey Danley[4]
2. 11JJ-Taylor Velasquez[2]
3. 08-Chase Koelliker[1]
4. 9-Kevin Rutherford[5]
5. 4J-Jacob Gomola[3]
6. 24-Trevor Serbus[8]
7. 7P-Dylan Ramey[7]
8. 23-Brandon Bosma[13]
9. 71-Colby Estes[10]
10. 01J-Jeb Sessums[11]
11. 5W-Kolby Weaver[6]
12. 12-Troy Sanford[9]
13. 31-Landon Thompson[16]
14. 76-Jay Russell[15]
15. 21Z-Keira Zylstra[12]
16. 11D-Dominic White[14]
B-Main #1 (18 Laps)
1. 1B-Brandon Horton[1]
2. 35-Trevor Grossenbacher[2]
3. 77X-John Klabunde[4]
4. 18W-Cole Wayman[7]
5. 14G-Gene Ackland[13]
6. 17-Justin Bolte[3]
7. 20-Chad Wilson[16]
8. 15-Brody Brown[6]
9. 2T-Cameron Thompson[9]
10. 16-Conner Thomas[14]
11. 14-Nick Barger[10]
12. 99D-Mitchell Dvorak[8]
13. 30-Matt Johnson[5]
14. 33S-Jeremy Schultz[12]
15. 5A-Alex VanderVoort[11]
16. 42L-Lance Christie[15]
B-Main #2 (18 Laps)
1. 12T-Tyler Drueke[1]
2. 98-Ryan Padgett[3]
3. 4X-Jason Danley[4]
4. 69-Mike Moore[5]
5. 14X-Joey Danley[13]
6. 15V-Cole Vanderheiden[9]
7. 11JJ-Taylor Velasquez[14]
8. 93-Dean Barnes[7]
9. 74E-Claud Estes III[12]
10. 4G-Clint Garner[11]
11. 35L-Ty Ledger[2]
12. 9-Kevin Rutherford[16]
13. 08-Chase Koelliker[15]
14. 6B-Bayley Ballenger[8]
15. 77-Bret Klabunde[10]
16. 4W-Kasey Weaver[6]
A-Main #1 (25 Laps)
1. J2-John Carney II[6]
2. 14X-Joey Danley[22]
3. O7-Owen Carlson[1]
4. 25X-Gunnar Pike[8]
5. 24B-Johnny Boos[11]
6. 46-Peyton White[10]
7. 35-Trevor Grossenbacher[15]
8. X-Dylan Waxdahl[9]
9. 12T-Tyler Drueke[14]
10. 15V-Cole Vanderheiden[24]
11. 77X-John Klabunde[17]
12. 14G-Gene Ackland[21]
13. 4X-Jason Danley[18]
14. 11JX-Colby Stubblefield[3]
15. 14S-Ethan Barrow[4]
16. 98-Ryan Padgett[16]
17. 18W-Cole Wayman[19]
18. 35W-Gaige Weldon[7]
19. 5T-Tanner Anderson[2]
20. 88J-Jeremy Huish[5]
21. 1B-Brandon Horton[13]
22. 69-Mike Moore[20]
23. 17-Justin Bolte[23]
24. 20D-Jacob Dye[12]