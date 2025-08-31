Cale Coons Wins at Putnamville

PUTNAMVILLE, IN (August 30, 2025) — Cale Coons won the non-wing sprint car feature Saturday night at Lincoln Park Speedway. Coons led all 25 laps in route to the victory over Friday feature winner at Bloomington Tye Mihocko, Shane Cottle, Todd Hobson from 12th starting position, and Chance Crum.
Lincoln Park Speedway
Putnamville, Indiana
Saturday, August 30, 2025
Non-Wing 410 Sprint Cars
Qualifying Flight A (4 Laps)
1. 83C-Chance Crum, 13.322[1]
2. 97-Austin Nigh, 13.370[9]
3. I1-Ivan Glotzbach, 13.552[5]
4. 99-Travis Thompson, 13.760[3]
5. 79-Matt Humphrey, 14.165[6]
6. 19C-Keivan Clodfelter, 14.308[8]
7. 51-Steve Hair, 14.695[7]
8. 9-Jim Tribby, 15.238[2]
9. 44D-Tom Davies, 15.238[4]
Qualifying Flight B (4 Laps)
1. 38P-Seth Parker, 13.019[2]
2. 99J-Kyle Johnson, 13.041[8]
3. 9Z-Zack Pretorius, 13.197[1]
4. 39-Matt Goodnight, 13.390[4]
5. 24-Mason Giddens, 13.470[6]
6. 1J-William Johnson, 14.725[3]
7. 26-Cody Williams, 16.343[5]
8. 8C-Michael Clark, 16.343[7]
Qualifying Flight C (4 Laps)
1. 34-Shane Cottle, 13.045[8]
2. 24P-Tye Mihocko, 13.217[4]
3. 21-Beau Brandon, 13.449[7]
4. 22-Brandon Spencer, 13.487[6]
5. 33S-Jake Scott, 13.521[3]
6. 73-Blake Vermillion, 13.769[1]
7. 100-Justin Meneely, 14.678[2]
8. 33-Jarrett Miller, 15.176[5]
Qualifying Flight D (4 Laps)
1. 63-Cale Coons, 12.853[4]
2. 81K-Kole Kirkman, 12.912[5]
3. 44-Todd Hobson, 13.047[8]
4. 5-Jesse Vermillion, 13.502[7]
5. 8-Bryan Brewer, 13.606[3]
6. 21B-Ryan Barr, 13.636[1]
7. 20D-Chad Davenport, 14.108[2]
8. 81B-Alan Brown, 15.147[6]
Heat Race #1 (8 Laps)
1. 83C-Chance Crum[4]
2. 97-Austin Nigh[1]
3. 99-Travis Thompson[3]
4. I1-Ivan Glotzbach[2]
5. 79-Matt Humphrey[5]
6. 9-Jim Tribby[8]
7. 19C-Keivan Clodfelter[6]
8. 51-Steve Hair[7]
9. 44D-Tom Davies[9]
Heat Race #2 (8 Laps)
1. 99J-Kyle Johnson[1]
2. 9Z-Zack Pretorius[2]
3. 38P-Seth Parker[4]
4. 39-Matt Goodnight[3]
5. 24-Mason Giddens[5]
6. 1J-William Johnson[6]
7. 26-Cody Williams[7]
8. 8C-Michael Clark[8]
Heat Race #3 (8 Laps)
1. 24P-Tye Mihocko[1]
2. 34-Shane Cottle[4]
3. 21-Beau Brandon[2]
4. 22-Brandon Spencer[3]
5. 33S-Jake Scott[5]
6. 73-Blake Vermillion[6]
7. 33-Jarrett Miller[8]
8. 100-Justin Meneely[7]
Heat Race #4 (8 Laps)
1. 63-Cale Coons[4]
2. 81K-Kole Kirkman[1]
3. 44-Todd Hobson[2]
4. 5-Jesse Vermillion[3]
5. 21B-Ryan Barr[6]
6. 20D-Chad Davenport[7]
7. 8-Bryan Brewer[5]
8. 81B-Alan Brown[8]
B-Main (12 Laps)
1. 24-Mason Giddens[2]
2. 21B-Ryan Barr[4]
3. 73-Blake Vermillion[7]
4. 33S-Jake Scott[3]
5. 79-Matt Humphrey[1]
6. 19C-Keivan Clodfelter[9]
7. 8-Bryan Brewer[12]
8. 44D-Tom Davies[17]
9. 9-Jim Tribby[5]
10. 1J-William Johnson[6]
11. 20D-Chad Davenport[8]
12. 26-Cody Williams[10]
13. 51-Steve Hair[13]
14. 100-Justin Meneely[15]
15. 33-Jarrett Miller[11]
16. 81B-Alan Brown[16]
17. 8C-Michael Clark[14]
A-Main (25 Laps)
1. 63-Cale Coons[1]
2. 24P-Tye Mihocko[6]
3. 34-Shane Cottle[3]
4. 44-Todd Hobson[12]
5. 83C-Chance Crum[2]
6. 21-Beau Brandon[11]
7. 9Z-Zack Pretorius[8]
8. 33S-Jake Scott[20]
9. 97-Austin Nigh[7]
10. 24-Mason Giddens[17]
11. 5-Jesse Vermillion[16]
12. 21B-Ryan Barr[18]
13. 39-Matt Goodnight[14]
14. 99-Travis Thompson[10]
15. 22-Brandon Spencer[15]
16. 73-Blake Vermillion[19]
17. 99J-Kyle Johnson[5]
18. 38P-Seth Parker[4]
19. 81K-Kole Kirkman[9]
20. I1-Ivan Glotzbach[13]