Cisney Wins Instant Classic Feature at Port Royal

PORT ROYAL, PA (August 30, 2025) — Dylan Cisney came out victorious during a wild sprint car feature Saturday night at Port Royal Speedway. Cisney and Blane Heimbach battled for the lead during a majority of the 25 lap main event with Ryan Newton and T.J. Stutts factoring in as well.
Cisney held on for the victory over Heimbach, Newton, Brock Zearfoss, and Stutts.
Port Royal Speedway
Port Royal, Pennsylvania
Saturday, August 30, 2025
410 Heat Race #1 (8 Laps)
1. 22E-Nash Ely[2]
2. 2-Gerard McIntyre Jr[1]
3. 55-Logan Wagner[5]
4. 22-Doug Hammaker[3]
5. 67-Justin Whittall[8]
6. 69X-Kassidy Kreitz[4]
7. 3D-Dave Grube[7]
8. 2A-Todd Allen[9]
9. 19R-Tylar Rutherford[6]
410 Heat Race #2 (8 Laps)
1. 77-Michael Walter[1]
2. 5W-Lucas Wolfe[3]
3. 11-TJ Stutts[2]
4. 71-Parker Price Miller[6]
5. 45-Jeff Halligan[7]
6. 18J-JT Ferry[4]
7. 5K-Jake Karklin[8]
8. 99-Devin Adams[5]
410 Heat Race #3 (8 Laps)
1. 8-Brock Zearfoss[3]
2. 12-Blane Heimbach[1]
3. 12J-Derek Hauck[4]
4. 47K-Kody Lehman[6]
5. 6-Ryan Smith[8]
6. 11T-Mike Thompson[7]
7. 7-Chris Smith[5]
8. 55W-Mike Wagner[2]
410 Heat Race #4 (8 Laps)
1. 39-Lynton Jeffrey[1]
2. 27S-Dylan Cisney[2]
3. 95-Garrett Bard[4]
4. 66-Ryan Newton[6]
5. 35-Austin Bishop[5]
6. 2F-AJ Flick[7]
7. 88J-Joey Amantea[3]
8. 11Z-Zach Newlin[8]
410 B-Main (10 Laps)
1. 18J-JT Ferry[2]
2. 55W-Mike Wagner[11]
3. 69X-Kassidy Kreitz[1]
4. 5K-Jake Karklin[6]
5. 99-Devin Adams[10]
6. 2F-AJ Flick[4]
7. 2A-Todd Allen[9]
8. 3D-Dave Grube[5]
9. 7-Chris Smith[7]
10. 11T-Mike Thompson[3]
11. 88J-Joey Amantea[8]
12. 11Z-Zach Newlin[12]
13. 19R-Tylar Rutherford[13]
410 A-Main (25 Laps)
1. 27S-Dylan Cisney[1]
2. 12-Blane Heimbach[4]
3. 66-Ryan Newton[16]
4. 8-Brock Zearfoss[11]
5. 11-TJ Stutts[2]
6. 55-Logan Wagner[10]
7. 77-Michael Walter[8]
8. 71-Parker Price Miller[14]
9. 67-Justin Whittall[17]
10. 2-Gerard McIntyre Jr[6]
11. 5W-Lucas Wolfe[9]
12. 6-Ryan Smith[19]
13. 22E-Nash Ely[7]
14. 55W-Mike Wagner[22]
15. 39-Lynton Jeffrey[12]
16. 18J-JT Ferry[21]
17. 95-Garrett Bard[5]
18. 45-Jeff Halligan[18]
19. 47K-Kody Lehman[15]
20. 35-Austin Bishop[20]
21. 69X-Kassidy Kreitz[23]
22. 12J-Derek Hauck[3]
23. 5K-Jake Karklin[24]
24. 22-Doug Hammaker[13]