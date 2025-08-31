Henry Sweeps Attica Ambush Weekend

From Brian Liskai

ATTICA, OH (August 30, 2025) — Cap Henry reminded everyone Saturday, Aug. 30 that he is equally dominate at Attica Raceway Park on a slick track as he is a heavy racing surface. The three time and defending track champion led all 35 laps of the non-stop NAPA Auto Parts All Star Circuit of Champions Presented by Valvoline A-main to sweep the 37th annual Attica Ambush for his eighth win of 2025 at “Ohio’s Finest Racing” speed plant.

The victory on Great Lakes Truck Centers/Core & Main/All Pro Aluminum Cylinder Heads Night was worth $7,500 and was Henry’s fourth straight win at Attica and the eighth of the season at the track. Out of the 14 events at Attica in 2025, Henry hasn’t finished out of the top three with the exception of the pair of World of Outlaw races. It was his 28th career 410 sprint win at Attica, placing him third on the track’s all-time win list for the division behind Mark Keegan and Byron Reed. It was his 10th career All Star victory. Henry leads the nation in 410 sprint car victories in 2025 with 15.

Not only did Henry lead every lap, but he lapped up to 11th place and won by nearly nine seconds over Justin Clark, who posted his best ever finish with the All Stars, Zane DeVault, Bryce Lucius and Devon Borden who charged from 22nd.

“When the track’s like that it goes out to the crew guys. Zack, Jeff, Gary, Chris, Chad, Tony…Zack kept working on that thing after the heat race and after the dash. I know the past couple of weeks the track’s been fast and everyone thought that was our specialty and everyone forgot I was good at slick tracks before that. I’m just so proud of the guys. This is so much fun with the car is this fast,” said Henry beside his Premier Planning Service, Jeff Ward Demolition, Ohio Logistics, Primal Tee Shop, Innovative Excavating, Elliott’s Custom Trailers and Carts, FK Rod Ends, King Racing, Griff’s Engines; Berryman Racing Shocks, Callie’s Performance Products, Dyers, Power Cool Manufacturing, SCS Gearbox, Tony Elliott Foundation backed #33W.

For Clark, who only has a few 410 sprint features under his belt after coming out of the 305 sprint ranks, his second place run – his second runner-up finish at Attica in 2025 – is a career best with the All Stars.

“It’s pretty unbelieveable. A big change from last night when I broke the throttle pedal in the B-main. I felt pretty comfortable…I don’t race a lot so any laps are valuable. I talked to a few people and got the car a lot better for today. I’m very thankful for everything my parents do for me,” said Clark beside his Clark Farms/Simpson Race Products backed #78.

Fremont, Ohio’s John Ivy has visited victory lane many times at Attica over his career. A former 410 and 305 Attica champion, Ivy has wins in 410 and 305 sprints and dirt trucks at Attica. However, it’s been a few years since he made an appearance in victory lane. That streak came to an end Saturday.

Ivy, who started fourth in the Fremont Fence 305 Sprint A-main, grabbed the lead from Logan Mongeau on lap 18 in the non-stop 25 lap affair and drove to his 18th career 305 sprint win over Mongeau, who lead the opening 17 laps, current point leader Seth Schneider, defending track champion Jamie Miller and Jimmy McGrath Jr.

“It’s been at least two years since I’ve won here…it’s too damn long. They had it locked down pretty good for me tonight. I just had to bide my time…I was starting to over drive it there a little bit and I had to tell myself to settle down. I could see I was gaining and gaining and we got to lapped traffic and I was like ‘yes.’ AJ has to listen to it every night when I get home and I think about being done. She tells me you aren’t done…you don’t know what you would do. I want to thank all my guys,” said Ivy beside his C&N Construction Supplies, Sonny’s Machine & Welding, Pub 400, Fox’s Painting, Level Performance, Level Utilities, SC Atkinson Farms, MRE of Ohio, Welty Financial Services, Dave Story Equipment & Repair, NAPA of Bryan, Kistler Racing Products, Minich Installations, Meade Motorcars backed #49i.

Attica Ambush

NAPA All Star Circuit of Champions presented by Valvoline

Attica Raceway Park

Attica, Ohio

Saturday, August 30, 2025

Capital Renegade Capital Renegade Qualifying Flight A (2 Laps)

1. 33W-Cap Henry, 13.230[2]

2. 25R-Jordan Ryan, 13.336[1]

3. 32-Bryce Lucius, 13.360[8]

4. 22M-Dan McCarron, 13.372[3]

5. 4-Zane DeVault, 13.396[7]

6. 11N-Kasey Jedrzejek, 13.487[5]

7. 101-Kalib Henry, 13.582[11]

8. 7N-Darin Naida, 13.637[6]

9. 22-Brandon Spithaler, 13.645[9]

10. 45-Devon Borden, 13.687[4]

11. 2MD-Aiden Price, 13.748[12]

12. 09-Craig Mintz, 13.815[13]

13. 16-DJ Foos, 13.825[17]

14. 14-Keith Sheffer Jr, 13.863[14]

15. 17GP-Tim Shaffer, 13.907[16]

16. 35-Stuart Brubaker, 13.946[10]

17. 5-Kody Brewer, 13.951[18]

18. 16E-Caleb Erwin, 14.049[15]

Capital Renegade Capital Renegade Qualifying Flight B (2 Laps)

1. 49X-Cale Thomas, 13.471[9]

2. 19-TJ Michael, 13.672[12]

3. 20B-Cody Bova, 13.678[2]

4. 78-Justin Clark, 13.683[4]

5. 6J-Jonah Aumend, 13.729[3]

6. 38-Leyton Wagner, 13.738[8]

7. 29-Zeth Sabo, 13.763[15]

8. 13-Van Gurley Jr, 13.862[1]

9. 15C-Chris Andrews, 13.870[10]

10. 21-Larry Kingseed Jr, 13.948[5]

11. 98-Ky Harper, 13.953[17]

12. 28N-Trey Jacobs, 13.993[11]

13. 01-Bryan Sebetto, 13.994[7]

14. W20-Greg Wilson, 14.081[16]

15. 8T-Tanner Tecco, 14.168[18]

16. 5E-Bobby Elliott, 14.271[6]

17. 4T-Josh Turner, 14.390[13]

18. 10C-Chris Plascak, 14.795[14]

Premier Planning Premier Planning Heat Race #1 (8 Laps)

1. 4-Zane DeVault[2]

2. 32-Bryce Lucius[3]

3. 33W-Cap Henry[4]

4. 101-Kalib Henry[1]

5. 22-Brandon Spithaler[5]

6. 2MD-Aiden Price[6]

7. 5-Kody Brewer[9]

8. 17GP-Tim Shaffer[8]

9. 16-DJ Foos[7]

All Pro All Pro Heat Race #2 (8 Laps)

1. 7N-Darin Naida[1]

2. 11N-Kasey Jedrzejek[2]

3. 22M-Dan McCarron[3]

4. 25R-Jordan Ryan[4]

5. 09-Craig Mintz[6]

6. 14-Keith Sheffer Jr[7]

7. 45-Devon Borden[5]

8. 35-Stuart Brubaker[8]

9. 16E-Caleb Erwin[9]

Adaptive One Adaptive One Heat Race #3 (8 Laps)

1. 29-Zeth Sabo[1]

2. 49X-Cale Thomas[4]

3. 20B-Cody Bova[3]

4. 6J-Jonah Aumend[2]

5. 15C-Chris Andrews[5]

6. 01-Bryan Sebetto[7]

7. 8T-Tanner Tecco[8]

8. 98-Ky Harper[6]

9. 4T-Josh Turner[9]

Bazell Race Fuels Bazell Race Fuels Heat Race #4 (8 Laps)

1. 78-Justin Clark[3]

2. 28N-Trey Jacobs[6]

3. 13-Van Gurley Jr[1]

4. 38-Leyton Wagner[2]

5. 19-TJ Michael[4]

6. W20-Greg Wilson[7]

7. 21-Larry Kingseed Jr[5]

8. 5E-Bobby Elliott[8]

9. 10C-Chris Plascak[9]

Level Utilities Level Utilities Dash (6 Laps)

1. 78-Justin Clark[2]

2. 33W-Cap Henry[3]

3. 32-Bryce Lucius[1]

4. 4-Zane DeVault[5]

5. 49X-Cale Thomas[4]

6. 20B-Cody Bova[6]

Gates Corporation Gates Corporation B-Main (12 Laps)

1. 2MD-Aiden Price[1]

2. 45-Devon Borden[2]

3. W20-Greg Wilson[6]

4. 01-Bryan Sebetto[4]

5. 21-Larry Kingseed Jr[3]

6. 5-Kody Brewer[9]

7. 16-DJ Foos[11]

8. 16E-Caleb Erwin[15]

9. 98-Ky Harper[7]

10. 8T-Tanner Tecco[8]

11. 35-Stuart Brubaker[12]

12. 4T-Josh Turner[14]

13. 17GP-Tim Shaffer[10]

14. 10C-Chris Plascak[16]

15. 5E-Bobby Elliott[13]

16. 14-Keith Sheffer Jr[5]

NAPA Auto Parts NAPA Auto Parts A Main (35 Laps)

1. 33W-Cap Henry[2]

2. 78-Justin Clark[1]

3. 4-Zane DeVault[4]

4. 32-Bryce Lucius[3]

5. 45-Devon Borden[22]

6. 49X-Cale Thomas[5]

7. 29-Zeth Sabo[9]

8. 11N-Kasey Jedrzejek[10]

9. 28N-Trey Jacobs[17]

10. W20-Greg Wilson[23]

11. 25R-Jordan Ryan[7]

12. 101-Kalib Henry[16]

13. 09-Craig Mintz[20]

14. 22M-Dan McCarron[8]

15. 7N-Darin Naida[11]

16. 01-Bryan Sebetto[24]

17. 15C-Chris Andrews[19]

18. 20B-Cody Bova[6]

19. 22-Brandon Spithaler[18]

20. 38-Leyton Wagner[14]

21. 2MD-Aiden Price[21]

22. 6J-Jonah Aumend[13]

23. 13-Van Gurley Jr[15]

24. 19-TJ Michael[12]

Winged 305 Sprint Cars

Qualifying Flight A (3 Laps)

1. 09-Daniel Hoffman, 14.037[2]

2. 4M-Blayne Keckler, 14.167[3]

3. 1W-Paul Weaver, 14.221[7]

4. 3M-Logan Mongeau, 14.276[4]

5. 98-David Hoppes, 14.419[6]

6. 27-Steven Dolphin, 14.473[5]

7. 39M-Madden Merrill, 14.606[1]

Qualifying Flight B (3 Laps)

1. 6-Dustin Dinan, 13.958[4]

2. 18-Ben Watson, 14.204[6]

3. 26-Jamie Miller, 14.217[7]

4. X15-Kasey Ziebold, 14.277[1]

5. 39T-Trevor St Clair, 14.494[3]

6. 28N-Chris Nagy, 14.831[5]

7. 55-Jim Leaser, 14.922[2]

Qualifying Flight C (3 Laps)

1. 11-Brayden Harrison, 13.931[1]

2. 49I-John Ivy, 14.093[5]

3. 19R-Steve Rando, 14.093[7]

4. 5JR-Jimmy McGrath Jr, 14.254[3]

5. 8K-Zach Kramer, 14.260[6]

6. 78-Austin Black, 14.712[2]

7. 63B-Matt Lucius, 14.797[4]

Qualifying Flight D (3 Laps)

1. 36-Seth Schneider, 14.108[6]

2. 34-Jud Dickerson, 14.287[1]

3. 4X-TJ Michael, 14.519[4]

4. 18Z-Brian Smith, 14.593[5]

5. 13M-Kael Mowrer, 14.772[2]

6. 5M-Mike Moore, 14.943[3]

7. 14T-Tim Freeman, 15.048[7]

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 1W-Paul Weaver[2]

2. 3M-Logan Mongeau[1]

3. 4M-Blayne Keckler[3]

4. 09-Daniel Hoffman[4]

5. 39M-Madden Merrill[7]

6. 98-David Hoppes[5]

7. 27-Steven Dolphin[6]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. X15-Kasey Ziebold[1]

2. 26-Jamie Miller[2]

3. 6-Dustin Dinan[4]

4. 18-Ben Watson[3]

5. 39T-Trevor St Clair[5]

6. 55-Jim Leaser[7]

7. 28N-Chris Nagy[6]

Heat Race #3 (8 Laps)

1. 5JR-Jimmy McGrath Jr[1]

2. 49I-John Ivy[3]

3. 8K-Zach Kramer[5]

4. 19R-Steve Rando[2]

5. 78-Austin Black[6]

6. 11-Brayden Harrison[4]

7. 63B-Matt Lucius[7]

Heat Race #4 (8 Laps)

1. 4X-TJ Michael[2]

2. 36-Seth Schneider[4]

3. 18Z-Brian Smith[1]

4. 5M-Mike Moore[6]

5. 13M-Kael Mowrer[5]

6. 14T-Tim Freeman[7]

7. 34-Jud Dickerson[3]

B-Main (10 Laps)

1. 39M-Madden Merrill[1]

2. 39T-Trevor St Clair[2]

3. 78-Austin Black[3]

4. 13M-Kael Mowrer[4]

5. 11-Brayden Harrison[6]

6. 63B-Matt Lucius[9]

7. 14T-Tim Freeman[7]

8. 98-David Hoppes[5]

DNS: 27-Steven Dolphin

DNS: 34-Jud Dickerson

A-Main (25 Laps)

1. 49I-John Ivy[4]

2. 3M-Logan Mongeau[1]

3. 36-Seth Schneider[8]

4. 26-Jamie Miller[6]

5. 5JR-Jimmy McGrath Jr[3]

6. 4X-TJ Michael[10]

7. X15-Kasey Ziebold[2]

8. 19R-Steve Rando[15]

9. 1W-Paul Weaver[7]

10. 6-Dustin Dinan[5]

11. 18Z-Brian Smith[13]

12. 18-Ben Watson[14]

13. 8K-Zach Kramer[12]

14. 39M-Madden Merrill[17]

15. 4M-Blayne Keckler[11]

16. 13M-Kael Mowrer[20]

17. 5M-Mike Moore[16]

18. 09-Daniel Hoffman[9]

19. 39T-Trevor St Clair[18]

20. 78-Austin Black[19]

