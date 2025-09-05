Armitage Wins at Jacksonville

JACKSONVILLE, IL (September 5, 2025) — Will Armitage won the winged 410 sprint car feature Friday night at Jacksonville Speedway. Colton Fisher, Brayton Lynch, Korey Weyant, and Aaron Andruskevitch rounded out the top five.
Ryan Jamison won the 305 sprint car main event.
Jacksonville Speedway
Jacksonville, Illinois
Friday, September 5 2025
Winged 410 Sprint Cars
Heat Race #1 (10 Laps)
1. 3B-Shelby Bosie[2]
2. 28-Luke Verardi[1]
3. 47-Korey Weyant[3]
4. 29-Brayton Lynch[6]
5. 77U-Chris Urish[5]
6. 31-Joey Moughan[4]
Heat Race #2 (10 Laps)
1. 7A-Will Armitage[3]
2. 5H-Colton Fisher[2]
3. 83-Aaron Andruskevitch[6]
4. 31R-McCain Richards[4]
5. 52F-Logan Faucon[5]
DNS: 99-Jarrett Weyant
A-Main (25 Laps)
1. 7A-Will Armitage[1]
2. 5H-Colton Fisher[4]
3. 29-Brayton Lynch[6]
4. 47-Korey Weyant[7]
5. 83-Aaron Andruskevitch[3]
6. 77U-Chris Urish[9]
7. 52F-Logan Faucon[10]
8. 99-Jarrett Weyant[12]
9. 31-Joey Moughan[11]
10. 31R-McCain Richards[8]
11. 3B-Shelby Bosie[2]
12. 28-Luke Verardi[5]
Winged 305 Sprint Cars
Heat Race #1 (8 Laps)
1. 21H-Levi Hinck[1]
2. 00-Matt Fair[3]
3. X-Joe Jiannoni[4]
4. 1T-Tyler Shoemaker[5]
5. 8V-George Vaniter[2]
Heat Race #2 (8 Laps)
1. 14T-Evan Turner[1]
2. 51J-Ryan Jamison[4]
3. 22K-Kelli Harter[2]
4. 21-Aarik Andruskevitch[3]
5. 2C-Codey Smith[5]
A-Main (20 Laps)
1. 51J-Ryan Jamison[1]
2. X-Joe Jiannoni[5]
3. 00-Matt Fair[4]
4. 21-Aarik Andruskevitch[8]
5. 14T-Evan Turner[3]
6. 2C-Codey Smith[10]
7. 1T-Tyler Shoemaker[7]
8. 21H-Levi Hinck[2]
9. 8V-George Vaniter[9]
10. 22K-Kelli Harter[6]