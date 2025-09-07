Max Adams Wins BOSS Feature at Paragon

PARAGON, IN (September 6, 2025) — Max Adams won the Buckeye Outlaw Sprint Series feature Saturday night at Paragon Speedway. Adams led all 25 laps in route to the victory. Todd Hobson, Ricky Lewis, Trey Osborne, and Jordan Kinser rounded out the top five.
After having to run the B-Main Cody Trammell charged from 17th starting position to win the winged 305 sprint car main event.
Buckeye Outlaw Sprint Series
Paragon Speedway
Paragon, Indiana
Saturday, September 6, 2025
Qualifying Flight A
1. 6T-Trey Osborne, 14.414[1]
2. 75-Jordan Kinser, 14.881[7]
3. 16B-James Boyd, 15.126[4]
4. 5-Jesse Vermillion, 15.334[8]
5. 10G-Gabriel Gilbert, 15.424[6]
6. 78-Robert Caho Jr, 15.426[5]
7. 22H-Brian Heitkamp, 15.864[2]
8. 26-Cody Williams, 16.044[3]
9. 83-Carl Rhuebottom, 16.380[9]
Qualifying Flight B
1. 77-Todd Hobson, 14.928[8]
2. 1H-Korbyn Hayslett, 15.136[4]
3. 24L-Lee Underwood, 15.503[5]
4. 75*-Devan Myers, 15.554[3]
5. 33S-Jake Scott, 15.793[7]
6. 73-Blake Vermillion, 16.054[6]
7. 16H-Steven Hobbs, 16.260[2]
8. 66-Ben McMurray, 17.067[1]
9. 16-Jackson Slone, 17.067[9]
Qualifying Flight C
1. 24M-Hunter Maddox, 14.633[6]
2. 23-Max Adams, 14.921[3]
3. 71B-Braxton Cummings, 15.243[4]
4. 41-Ricky Lewis, 15.262[2]
5. 7-Travis Thompson, 15.746[1]
6. 19-Matt Cooley, 15.943[8]
7. 9-Jim Tribby, 16.064[5]
8. 3KB-Jacob Brown, 16.475[7]
9. 33-Jesse Miller, 16.475[9]
Heat Race #1 (8 Laps)
1. 5-Jesse Vermillion[1]
2. 75-Jordan Kinser[3]
3. 6T-Trey Osborne[4]
4. 16B-James Boyd[2]
5. 78-Robert Caho Jr[6]
6. 10G-Gabriel Gilbert[5]
7. 26-Cody Williams[8]
8. 22H-Brian Heitkamp[7]
9. 83-Carl Rhuebottom[9]
Heat Race #2 (8 Laps)
1. 77-Todd Hobson[4]
2. 75*-Devan Myers[1]
3. 1H-Korbyn Hayslett[3]
4. 73-Blake Vermillion[6]
5. 24L-Lee Underwood[2]
6. 16-Jackson Slone[9]
7. 33S-Jake Scott[5]
8. 16H-Steven Hobbs[7]
9. 66-Ben McMurray[8]
Heat Race #3 (8 Laps)
1. 41-Ricky Lewis[1]
2. 23-Max Adams[3]
3. 24M-Hunter Maddox[4]
4. 71B-Braxton Cummings[2]
5. 7-Travis Thompson[5]
6. 19-Matt Cooley[6]
7. 3KB-Jacob Brown[8]
8. 9-Jim Tribby[7]
9. 33-Jesse Miller[9]
B-Main (12 Laps)
1. 10G-Gabriel Gilbert[1]
2. 19-Matt Cooley[3]
3. 33S-Jake Scott[5]
4. 16-Jackson Slone[2]
5. 3KB-Jacob Brown[6]
6. 26-Cody Williams[4]
7. 83-Carl Rhuebottom[10]
8. 9-Jim Tribby[9]
9. 16H-Steven Hobbs[8]
10. 22H-Brian Heitkamp[7]
11. 66-Ben McMurray[11]
12. 33-Jesse Miller[12]
A-Main (25 Laps)
1. 23-Max Adams[2]
2. 77-Todd Hobson[3]
3. 41-Ricky Lewis[5]
4. 6T-Trey Osborne[7]
5. 75-Jordan Kinser[6]
6. 71B-Braxton Cummings[12]
7. 33S-Jake Scott[18]
8. 24M-Hunter Maddox[9]
9. 5-Jesse Vermillion[4]
10. 1H-Korbyn Hayslett[8]
11. 7-Travis Thompson[15]
12. 73-Blake Vermillion[11]
13. 78-Robert Caho Jr[13]
14. 24L-Lee Underwood[14]
15. 16-Jackson Slone[19]
16. 19-Matt Cooley[17]
17. 10G-Gabriel Gilbert[16]
18. 3KB-Jacob Brown[20]
19. 16B-James Boyd[10]
20. 75*-Devan Myers[1]
Winged 305 Sprint Cars
Qualifying Flight A
1. 23J-Jordan Welch, 14.617[1]
2. 23T-Ashton Thompson, 14.711[6]
3. 83-Carson Dillion, 14.774[7]
4. 36-Cody Trammell, 14.792[3]
5. 2-Whit Gastineau, 14.902[5]
6. 14K-Kanon Posey, 14.974[2]
7. 18-Cody Workman, 15.097[4]
Qualifying Flight B
1. 14-Ethan Barrow, 14.703[3]
2. 75-Dylan Shatzer, 14.940[5]
3. 96-Cole Parker, 15.057[1]
4. 11R-Blayne Ridgley, 15.259[4]
5. 22M-Makenzie Hieston, 15.354[7]
6. 5-Terry Arthur, 15.427[6]
7. 74-David Waldschmidt, 16.169[2]
Qualifying Flight C
1. 17-Owen Dimm, 14.837[6]
2. 22H-Rod Henning, 14.845[3]
3. 93-Dean Barnes, 14.920[2]
4. 33-Shane O’Banion, 14.936[1]
5. 3C-Hunter Maddox, 14.977[5]
6. 36M-Barry Miller, 15.383[4]
7. 24X-Levi Winget, 15.675[7]
Qualifying 4 (3 Laps)
1. 67B-Dillan Baldwin, 14.951[6]
2. 13-Tyson Lady, 15.169[7]
3. 39-Justin Mathews, 15.192[5]
4. 24H-Gary Hayden, 15.456[1]
5. 4B-Thomas Busch, 15.475[3]
6. 45-Eric Perrott, 15.516[2]
7. 12-Bob Shutt, 15.749[4]
Heat Race #1 (8 Laps)
1. 23J-Jordan Welch[1]
2. 2-Whit Gastineau[5]
3. 23T-Ashton Thompson[2]
4. 83-Carson Dillion[3]
5. 14K-Kanon Posey[6]
6. 18-Cody Workman[7]
DNS: 36-Cody Trammell
Heat Race #2 (8 Laps)
1. 14-Ethan Barrow[1]
2. 75-Dylan Shatzer[2]
3. 96-Cole Parker[3]
4. 11R-Blayne Ridgley[4]
5. 22M-Makenzie Hieston[5]
6. 5-Terry Arthur[6]
7. 74-David Waldschmidt[7]
Heat Race #3 (8 Laps)
1. 17-Owen Dimm[1]
2. 22H-Rod Henning[2]
3. 33-Shane O’Banion[4]
4. 93-Dean Barnes[3]
5. 3C-Hunter Maddox[5]
6. 36M-Barry Miller[6]
7. 24X-Levi Winget[7]
Heat Race #4 (8 Laps)
1. 67B-Dillan Baldwin[1]
2. 13-Tyson Lady[2]
3. 39-Justin Mathews[3]
4. 45-Eric Perrott[6]
5. 4B-Thomas Busch[5]
6. 12-Bob Shutt[7]
7. 24H-Gary Hayden[4]
B-Main (12 Laps)
1. 36-Cody Trammell[9]
2. 36M-Barry Miller[7]
3. 22M-Makenzie Hieston[2]
4. 18-Cody Workman[5]
5. 4B-Thomas Busch[4]
6. 5-Terry Arthur[6]
7. 24H-Gary Hayden[12]
8. 74-David Waldschmidt[10]
9. 14K-Kanon Posey[1]
10. 3C-Hunter Maddox[3]
11. 24X-Levi Winget[11]
DNS: 12-Bob Shutt
A-Main (25 Laps)
1. 36-Cody Trammell[17]
2. 2-Whit Gastineau[6]
3. 67B-Dillan Baldwin[1]
4. 17-Owen Dimm[5]
5. 14-Ethan Barrow[3]
6. 23J-Jordan Welch[7]
7. 83-Carson Dillion[13]
8. 22H-Rod Henning[2]
9. 33-Shane O’Banion[11]
10. 23T-Ashton Thompson[9]
11. 93-Dean Barnes[15]
12. 96-Cole Parker[10]
13. 18-Cody Workman[20]
14. 39-Justin Mathews[12]
15. 36M-Barry Miller[18]
16. 13-Tyson Lady[4]
17. 11R-Blayne Ridgley[14]
18. 45-Eric Perrott[16]
19. 22M-Makenzie Hieston[19]
20. 75-Dylan Shatzer[8]