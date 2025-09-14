Dakota Armstrong Wins Joe James / Pat O’Connor Memorial

SALEM, IN (September 13, 2025) — Dakota Armstrong won the 500 Sprint Car Tour feature event during the Joe James / Pat O’Connor Memorial Saturday at Salem Speedway. Armstrong, from New Castle, Indiana, led all 50 laps for the victory.
Taylor Ferns, Bobby Santos III, Kody Swanson, and Jackson Macenko rounded out the to pfive.
Joe James / Pat O’Connor Memorial
500 Sprint Car Tour
Salem Speedway
Salem, Indiana
Saturday, September 13, 2025
Qualifying
1. 33-Kody Swanson, 15.589[12]
2. 24-Jackson Macenko, 15.748[7]
3. 1-Dakoda Armstrong, 15.765[2]
4. 22-Bobby Santos III, 15.806[10]
5. 55-Taylor Ferns, 15.849[5]
6. 67-Kyle O’Gara, 15.967[9]
7. 40-Nathan Byrd, 16.105[4]
8. 26-Billy Wease, 16.301[13]
9. 74-Tony Main, 16.321[8]
10. 53-Justin Harper, 16.399[6]
11. 8-Kevin Shelbo, 19.288[11]
DNS: 87-Brady Allum
DNS: 18B-Shane Butler
A-Main (50 Laps)
1. 1-Dakoda Armstrong[3]
2. 55-Taylor Ferns[5]
3. 22-Bobby Santos III[4]
4. 33-Kody Swanson[1]
5. 24-Jackson Macenko[2]
6. 53-Justin Harper[10]
7. 40-Nathan Byrd[7]
8. 74-Tony Main[9]
9. 26-Billy Wease[8]
10. 67-Kyle O’Gara[6]
11. 8-Kevin Shelbo[11]
12. 87-Brady Allum[12]
13. 18B-Shane Butler[13]