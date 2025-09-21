Dietrich Wins Gobrecht Clash at BAPS

YORK HAVEN, PA (September 20, 2025) — Danny Dietrich won the York Excavating Kevin Gobrecht Clash Saturday night at BAPS Motor Speedway. Dietrich started on the outside of the front row and drove to victory over Brock Zearfoss, Freddie Rahmer, Cameron Smith, and Troy Wagaman Jr.
Kenny Edkin won the Super Sportsman feature.
York Excavating Kevin Gobrecht Clash
BAPS Motor Speedway
York Haven Pennsylvania
Saturday, September 20, 2025
Heat Race #1 (4 Laps)
1. 8D-Billy Dietrich[2]
2. 17-Dylan Norris[6]
3. 22-Doug Hammaker[3]
4. 99M-Kyle Moody[5]
5. 75-Cameron Smith[4]
6. 27S-Dylan Cisney[7]
7. 88-Brandon Rahmer[9]
8. 91-Preston Lattomus[8]
9. 9-Gordon Senft III[10]
10. 1W-Devon Borden[1]
Heat Race #2 (4 Laps)
1. 48-Danny Dietrich[2]
2. 27-Troy Wagaman Jr[1]
3. 69K-Daryn Pittman[3]
4. 51-Freddie Rahmer[4]
5. 41-Logan Rumsey[5]
6. 11-TJ Stutts[6]
7. 39-JJ Loss[10]
8. 5-Tyler Ross[9]
9. 19-Aaron Bollinger[8]
10. 00-Chris Frank[7]
Heat Race #3 (4 Laps)
1. 33-Gerard McIntyre Jr[1]
2. 10X-Ryan Smith[2]
3. 8-Brock Zearfoss[4]
4. 67-Justin Whittall[3]
5. 5W-Lucas Wolfe[6]
6. 12J-Derek Hauck[7]
7. 47K-Kody Lehman[8]
8. 55-Domenic Melair[5]
9. 6-Cole Knopp[9]
B-Main (10 Laps)
1. 88-Brandon Rahmer[1]
2. 5-Tyler Ross[5]
3. 47K-Kody Lehman[3]
4. 91-Preston Lattomus[4]
5. 19-Aaron Bollinger[8]
6. 00-Chris Frank[10]
7. 9-Gordon Senft III[7]
8. 6-Cole Knopp[9]
9. 39-JJ Loss[2]
10. 55-Domenic Melair[6]
DNS: 1W-Devon Borden
A-Main (30 Laps)
1. 48-Danny Dietrich[2]
2. 8-Brock Zearfoss[5]
3. 51-Freddie Rahmer[1]
4. 75-Cameron Smith[4]
5. 27-Troy Wagaman Jr[8]
6. 17-Dylan Norris[7]
7. 69K-Daryn Pittman[11]
8. 8D-Billy Dietrich[3]
9. 67-Justin Whittall[13]
10. 99M-Kyle Moody[12]
11. 22-Doug Hammaker[10]
12. 5-Tyler Ross[20]
13. 10X-Ryan Smith[9]
14. 27S-Dylan Cisney[16]
15. 5W-Lucas Wolfe[15]
16. 91-Preston Lattomus[22]
17. 11-TJ Stutts[17]
18. 12J-Derek Hauck[18]
19. 19-Aaron Bollinger[23]
20. 47K-Kody Lehman[21]
21. 88-Brandon Rahmer[19]
22. 00-Chris Frank[24]
23. 33-Gerard McIntyre Jr[6]
24. 41-Logan Rumsey[14]
Super Sportsman
Heat Race #1 (8 Laps)
1. 75-Kenny Edkin[1]
2. 30-Scott Dellinger[5]
3. 7-Timmie Barrick[4]
4. 35-John Edkin[8]
5. 2M-Matt Ondek[7]
6. 222-Jay Fannasy[9]
7. 9B-Blake Brooks[3]
8. 11-Chad Baker[2]
9. 16-Ryan Rutz[6]
Heat Race #2 (8 Laps)
1. 3B-Mike Enders[4]
2. 21R-Jamie Rickert[1]
3. 53-Barry Thomas Jr[6]
4. 91-Lanny Hake[2]
5. 6S-Shane McConnell[9]
6. 57-Adam Edkin[7]
7. 17-Evan Semhoff III[8]
8. 15-Brian Boughter[5]
9. F14-Jason Fraker[3]
A-Main (25 Laps)
1. 75-Kenny Edkin[1]
2. 30-Scott Dellinger[8]
3. 222-Jay Fannasy[11]
4. 7-Timmie Barrick[5]
5. 2M-Matt Ondek[9]
6. 3B-Mike Enders[4]
7. 53-Barry Thomas Jr[7]
8. 9B-Blake Brooks[13]
9. 6S-Shane McConnell[10]
10. 21R-Jamie Rickert[6]
11. 35-John Edkin[3]
12. 91-Lanny Hake[2]
13. 11-Chad Baker[15]
14. 16-Ryan Rutz[17]
15. 17-Evan Semhoff III[14]
16. 57-Adam Edkin[12]
17. 15-Brian Boughter[16]
18. F14-Jason Fraker[18]