Forsberg Wins Fall Nationals Finale at Chico

CHICO, CA (September 27, 2025) — Andy Forsberg led every lap in route to winning the feature event during the Fall Nationals Saturday night at Silver Dollar Speedway. Shane Golobic, Kaleb Montgomery, Dominic Gorden, and Jesse Schlotfeldt from 21st starting position rounded out the top five.
Fall Nationals
Silver Dollar Speedway
Chico, California
Saturday, September 27, 2025
Winged 360 Sprint Cars
Qualifying Flight A
1. 7-Jett Barnes, 11.980[17]
2. 2XM-Max Mittry, 12.059[9]
3. 25-Seth Standley, 12.144[12]
4. 9X-Adrianna DeMartini, 12.148[11]
5. 15-Nick Parker, 12.164[6]
6. 54X-Gauge Garcia, 12.170[7]
7. 57B-Bobby Butler, 12.227[4]
8. 88-Brad Bumgarner, 12.239[16]
9. 10-Dominic Gorden, 12.253[14]
10. 76K-Kenny Allen, 12.322[8]
11. 45D-Derek Droivold, 12.369[2]
12. 11VS-John Michael Bunch, 12.376[10]
13. 2S-Jayce Steinberg, 12.418[18]
14. 94-Greg Decaires V, 12.441[1]
15. 21-Jesse Schlotfeldt, 12.465[13]
16. 18C-Colby Fox, 12.581[5]
17. 1B-Chelsea Blevins, 12.787[3]
18. 15H-Pat Harvey Jr, 13.325[15]
Qualifying Flight B
1. 3-Kaleb Montgomery, 11.820[14]
2. 17W-Shane Golobic, 11.840[12]
3. 83T-Tanner Carrick, 11.955[2]
4. 12J-John Clark, 12.042[13]
5. 76-Jennifer Osborne, 12.070[11]
6. 92-Andy Forsberg, 12.080[5]
7. 9T-Camden Robustelli, 12.091[18]
8. 9-DJ Freitas, 12.095[17]
9. 2A-Austin Wood, 12.114[3]
10. 9L-Luke Hayes, 12.166[6]
11. 2D-Connor Grasty, 12.203[9]
12. 8-Casey Schmitz, 12.264[4]
13. 00-Steel Powell, 12.281[1]
14. 35-Sean Becker, 12.293[10]
15. 5-Aiden Larimer, 12.307[15]
16. 17-Anthony Snow, 12.525[7]
17. 7DJ-Dryver Dothage, 12.617[16]
18. 20-Justin Bradway, 12.629[8]
Heat Race #1 (8 Laps)
1. 15-Nick Parker[2]
2. 25-Seth Standley[1]
3. 7-Jett Barnes[4]
4. 10-Dominic Gorden[5]
5. 57B-Bobby Butler[3]
6. 21-Jesse Schlotfeldt[8]
7. 45D-Derek Droivold[6]
8. 2S-Jayce Steinberg[7]
9. 1B-Chelsea Blevins[9]
Heat Race #2 (8 Laps)
1. 54X-Gauge Garcia[2]
2. 2XM-Max Mittry[4]
3. 9X-Adrianna DeMartini[1]
4. 94-Greg Decaires V[7]
5. 88-Brad Bumgarner[3]
6. 18C-Colby Fox[8]
7. 11VS-John Michael Bunch[6]
8. 76K-Kenny Allen[5]
9. 15H-Pat Harvey Jr[9]
Heat Race #3 (8 Laps)
1. 83T-Tanner Carrick[1]
2. 3-Kaleb Montgomery[4]
3. 9T-Camden Robustelli[3]
4. 2A-Austin Wood[5]
5. 76-Jennifer Osborne[2]
6. 7DJ-Dryver Dothage[9]
7. 5-Aiden Larimer[8]
8. 2D-Connor Grasty[6]
9. 00-Steel Powell[7]
Heat Race #4 (8 Laps)
1. 92-Andy Forsberg[2]
2. 12J-John Clark[1]
3. 17W-Shane Golobic[4]
4. 9-DJ Freitas[3]
5. 35-Sean Becker[7]
6. 8-Casey Schmitz[6]
7. 9L-Luke Hayes[5]
8. 17-Anthony Snow[8]
9. 20-Justin Bradway[9]
Dash (6 Laps)
1. 92-Andy Forsberg[2]
2. 7-Jett Barnes[3]
3. 2XM-Max Mittry[5]
4. 3-Kaleb Montgomery[6]
5. 17W-Shane Golobic[7]
6. 15-Nick Parker[1]
7. 83T-Tanner Carrick[8]
8. 54X-Gauge Garcia[4]
B Main (12 Laps)
1. 21-Jesse Schlotfeldt[3]
2. 9L-Luke Hayes[2]
3. 11VS-John Michael Bunch[9]
4. 00-Steel Powell[14]
5. 8-Casey Schmitz[6]
6. 7DJ-Dryver Dothage[4]
7. 17-Anthony Snow[12]
8. 15H-Pat Harvey Jr[15]
9. 2D-Connor Grasty[10]
10. 18C-Colby Fox[5]
11. 2S-Jayce Steinberg[11]
12. 20-Justin Bradway[16]
13. 45D-Derek Droivold[7]
14. 1B-Chelsea Blevins[13]
15. 5-Aiden Larimer[8]
16. 76K-Kenny Allen[1]
A Main (35 Laps)
1. 92-Andy Forsberg[1]
2. 17W-Shane Golobic[5]
3. 3-Kaleb Montgomery[4]
4. 10-Dominic Gorden[13]
5. 21-Jesse Schlotfeldt[21]
6. 83T-Tanner Carrick[7]
7. 25-Seth Standley[9]
8. 15-Nick Parker[6]
9. 2A-Austin Wood[14]
10. 9T-Camden Robustelli[12]
11. 88-Brad Bumgarner[19]
12. 35-Sean Becker[20]
13. 7-Jett Barnes[2]
14. 76-Jennifer Osborne[18]
15. 57B-Bobby Butler[17]
16. 9L-Luke Hayes[22]
17. 2XM-Max Mittry[3]
18. 12J-John Clark[10]
19. 11VS-John Michael Bunch[23]
20. 54X-Gauge Garcia[8]
21. 94-Greg Decaires V[15]
22. 9-DJ Freitas[16]
23. 00-Steel Powell[24]
24. 9X-Adrianna DeMartini[11]