Jake Neuman Wins at Jacksonville.

JACKSONVILLE, IL (September 26, 2025) — Jake Neuman won the winged 410 sprint car feature Friday night at Jacksonville Speedway. Paul Nienhiser, Joel Myers Jr, Zach Daum, and Bryce Norris rounded out the top five.
Joe Jiannoni won the winged 305 sprint car main event.
Jacksonville Speedway
Jacksonville, Illinois
Friday, September 26, 2025
Winged 410 Sprint Cars
Heat Race #1 (10 Laps)
1. 19-Joel Myers Jr[1]
2. 5D-Zach Daum[3]
3. 47-Korey Weyant[7]
4. 99-Jarrett Weyant[2]
5. 90-Patrick Budde[6]
6. 83-Aaron Andruskevitch[5]
7. 34-Sterling Cling[4]
Heat Race #2 (10 Laps)
1. 3N-Jake Neuman[4]
2. 1JR-Steven Russell[1]
3. B8-John Barnard[5]
4. 31-Joey Moughan[6]
5. 37-Bryce Norris[7]
6. 29-Brayton Lynch[3]
7. 5H-Colton Fisher[2]
Heat Race #3 (10 Laps)
1. 51B-Joe B Miller[5]
2. 10S-Jeremy Standridge[1]
3. 9X-Paul Nienhiser[7]
4. 7A-Will Armitage[6]
5. 22-Riley Goodno[4]
6. 31R-McCain Richards[2]
7. 56-Mitchell Davis[3]
A-Main (25 Laps)
1. 3N-Jake Neuman[2]
2. 9X-Paul Nienhiser[4]
3. 19-Joel Myers Jr[5]
4. 5D-Zach Daum[6]
5. 37-Bryce Norris[12]
6. 51B-Joe B Miller[1]
7. B8-John Barnard[7]
8. 7A-Will Armitage[11]
9. 1JR-Steven Russell[8]
10. 5H-Colton Fisher[21]
11. 47-Korey Weyant[3]
12. 22-Riley Goodno[15]
13. 29-Brayton Lynch[17]
14. 56-Mitchell Davis[20]
15. 31R-McCain Richards[18]
16. 99-Jarrett Weyant[14]
17. 90-Patrick Budde[13]
18. 10S-Jeremy Standridge[9]
19. 31-Joey Moughan[10]
DNS: 83-Aaron Andruskevitch
DNS: 34-Sterling Cling
Winged 305 Sprint Cars
Heat Race #1 (8 Laps)
1. 14T-Evan Turner[1]
2. 42-Kevin Battefeld[4]
3. 21-Aarik Andruskevitch[5]
4. 19G-Alfred Galedrige Jr[8]
5. X-Joe Jiannoni[9]
6. 23T-Ashton Thompson[6]
7. 55H-Hayden Harvey[7]
8. 88-Riley Scott[3]
9. 1-Mark Siciliano[2]
Heat Race #2 (8 Laps)
1. 12-Bob Shutt[2]
2. 17-Nate Parks[7]
3. 19-Kenton Pope[5]
4. 19D-Drexler Pope[4]
5. 3C-Cameron Stock[1]
6. 2C-Codey Smith[9]
7. 1T-Tyler Shoemaker[8]
8. 8V-George Vaniter[6]
DNS: 00-Matt Fair
A-Main (20 Laps)
1. X-Joe Jiannoni[8]
2. 14T-Evan Turner[4]
3. 19-Kenton Pope[7]
4. 19G-Alfred Galedrige Jr[5]
5. 17-Nate Parks[1]
6. 12-Bob Shutt[2]
7. 42-Kevin Battefeld[3]
8. 55H-Hayden Harvey[13]
9. 23T-Ashton Thompson[11]
10. 88-Riley Scott[15]
11. 19D-Drexler Pope[9]
12. 00-Matt Fair[17]
13. 3C-Cameron Stock[10]
14. 2C-Codey Smith[18]
15. 1-Mark Siciliano[16]
16. 8V-George Vaniter[14]
17. 21-Aarik Andruskevitch[6]
DNS: 1T-Tyler Shoemaker