Chase Dietz wins Night #1 at Williams Grove

Mechanicsburg,Pa (October 3,2025)- Chase Dietz won a exciting 25 lap feature and claimed Night #1 of the Williams Grove National Open with the NOS Energy Drink World of Outlaws. Not only did Dietz take the checkers, the “Posse” took the podium with Lance Dewease and Danny Dietrich 2nd and 3rd.
Carson Macedo led the early stages of the feature with Dietz dogging him and eventually got by and brought Dewease and Dietrich with him. Macedo held on for fourth with Justin Whittall fifth.
NOS Energy Drink Feature (25 Laps): 1. 23D-Chase Dietz[4]; 2. 12-Lance Dewease[3]; 3. 48-Danny Dietrich[2]; 4. 41-Carson Macedo[1]; 5. 67-Justin Whittall[8]; 6. 83-Michael Kofoid[6]; 7. 2-David Gravel[5]; 8. 7BC-Giovanni Scelzi[16]; 9. 26-Justin Peck[12]; 10. 19-Brent Marks[18]; 11. 51-Freddie Rahmer[20]; 12. 17-Sheldon Haudenschild[21]; 13. 1S-Logan Schuchart[22]; 14. 8-Brock Zearfoss[17]; 15. 11-TJ Stutts[13]; 16. 27-Troy Wagaman Jr[26]; 17. 75-Cameron Smith[23]; 18. 1A-Ashton Torgerson[24]; 19. 10-Ryan Timms[19]; 20. 15S-Kerry Madsen[14]; 21. 1X-Chad Trout[15]; 22. 17B-Bill Balog[10]; 23. 35-Austin Bishop[28]; 24. 18-Cory Eliason[25]; 25. 2C-Cole Macedo[27]; 26. 95-Kody Hartlaub[11]; 27. 69K-Daryn Pittman[9]; 28. 13-Daison Pursley[7]
MicroLite Last Chance Showdown (12 Laps): 1. 17-Sheldon Haudenschild[2]; 2. 1S-Logan Schuchart[4]; 3. 75-Cameron Smith[3]; 4. 1A-Ashton Torgerson[6]; 5. 66-Ryan Newton[7]; 6. 5-Tyler Ross[1]; 7. 5W-Lucas Wolfe[5]; 8. 23-Garet Williamson[9]; 9. 2C-Cole Macedo[8]; 10. 18-Cory Eliason[15]; 11. X-Matt Campbell[19]; 12. 2M-Gerard McIntyre Jr[13]; 13. 99-Skylar Gee[14]; 14. 15-Donny Schatz[16]; 15. 22-Doug Hammaker[20]; 16. 7S-Chris Windom[11]; 17. 28M-Conner Morrell[17]; 18. 27-Troy Wagaman Jr[12]; 19. OOK-Kyle Spence[21]; 20. 6-Zach Hampton[10]; 21. 41R-Logan Rumsey[18]; 22. 6N-Dylan Norris[22]
C Feature (10 Laps): 1. OOK-Kyle Spence[1]; 2. 6N-Dylan Norris[4]; 3. 35-Austin Bishop[8]; 4. 79-Jordan Thomas[3]; 5. 6K-Kaleb Johnson[11]; 6. 45-Devon Borden[10]; 7. 6R-Bill Rose[7]; 8. G5-Gage Pulkrabek[12]; 9. 39T-Olivia Thayer[15]; 10. 12W-Troy Fraker[13]; 11. 71-Parker Price Miller[2]; 12. 27S-Dylan Cisney[5]; 13. 39-JJ Loss[6]; 14. 55-Hunter Schuerenberg[9]; 15. 17BX-Steve Buckwalter[14]; 16. 45S-Samuel Miller[16]
Toyota Dash (6 Laps): 1. 41-Carson Macedo[2]; 2. 48-Danny Dietrich[1]; 3. 12-Lance Dewease[4]; 4. 23D-Chase Dietz[3]; 5. 2-David Gravel[6]; 6. 83-Michael Kofoid[7]; 7. 13-Daison Pursley[5]; 8. 67-Justin Whittall[8]
Heat 1 (8 Laps): 1. 2-David Gravel[1]; 2. 23D-Chase Dietz[2]; 3. 69K-Daryn Pittman[4]; 4. 11-TJ Stutts[3]; 5. 8-Brock Zearfoss[6]; 6. 75-Cameron Smith[7]; 7. 66-Ryan Newton[11]; 8. 5-Tyler Ross[5]; 9. 2M-Gerard McIntyre Jr[8]; 10. 28M-Conner Morrell[9]; 11. OOK-Kyle Spence[10]
Real American Beer Heat 2 (8 Laps): 1. 83-Michael Kofoid[1]; 2. 48-Danny Dietrich[2]; 3. 95-Kody Hartlaub[3]; 4. 1X-Chad Trout[4]; 5. 10-Ryan Timms[7]; 6. 5W-Lucas Wolfe[8]; 7. 23-Garet Williamson[10]; 8. 7S-Chris Windom[6]; 9. 18-Cory Eliason[11]; 10. X-Matt Campbell[9]; 11. 71-Parker Price Miller[5]
WIX Filter Heat 3 (8 Laps): 1. 12-Lance Dewease[1]; 2. 41-Carson Macedo[4]; 3. 17B-Bill Balog[3]; 4. 15S-Kerry Madsen[2]; 5. 19-Brent Marks[6]; 6. 17-Sheldon Haudenschild[5]; 7. 1A-Ashton Torgerson[8]; 8. 6-Zach Hampton[9]; 9. 99-Skylar Gee[7]; 10. 41R-Logan Rumsey[11]; 11. 79-Jordan Thomas[10]
The Greatest Store on Dirt Heat 4 (8 Laps): 1. 13-Daison Pursley[1]; 2. 67-Justin Whittall[2]; 3. 26-Justin Peck[4]; 4. 7BC-Giovanni Scelzi[3]; 5. 51-Freddie Rahmer[5]; 6. 1S-Logan Schuchart[7]; 7. 2C-Cole Macedo[10]; 8. 27-Troy Wagaman Jr[6]; 9. 15-Donny Schatz[9]; 10. 22-Doug Hammaker[8]; 11. 6N-Dylan Norris[11]
Honest Abe Roofing Qualifying Group A (2 Laps): 1. 2-David Gravel, 00:16.409[2]; 2. 83-Michael Kofoid, 00:16.670[18]; 3. 23D-Chase Dietz, 00:16.740[3]; 4. 48-Danny Dietrich, 00:16.751[7]; 5. 11-TJ Stutts, 00:16.794[1]; 6. 95-Kody Hartlaub, 00:16.796[23]; 7. 69K-Daryn Pittman, 00:16.848[24]; 8. 1X-Chad Trout, 00:16.916[22]; 9. 5-Tyler Ross, 00:16.930[19]; 10. 71-Parker Price Miller, 00:16.947[12]; 11. 8-Brock Zearfoss, 00:16.966[21]; 12. 7S-Chris Windom, 00:17.002[9]; 13. 75-Cameron Smith, 00:17.030[5]; 14. 10-Ryan Timms, 00:17.066[20]; 15. 2M-Gerard McIntyre Jr, 00:17.097[10]; 16. 5W-Lucas Wolfe, 00:17.154[15]; 17. 28M-Conner Morrell, 00:17.166[16]; 18. X-Matt Campbell, 00:17.201[14]; 19. OOK-Kyle Spence, 00:17.206[26]; 20. 23-Garet Williamson, 00:17.207[27]; 21. 66-Ryan Newton, 00:17.212[28]; 22. 6R-Bill Rose, 00:17.256[11]; 23. 6N-Dylan Norris, 00:17.294[17]; 24. 39-JJ Loss, 00:17.316[25]; 25. 35-Austin Bishop, 00:17.323[6]; 26. 55-Hunter Schuerenberg, 00:17.422[13]; 27. 45-Devon Borden, 00:17.620[4]; 28. 12W-Troy Fraker, 00:19.127[8]
Honest Abe Roofing Qualifying Group B (2 Laps): 1. 12-Lance Dewease, 00:16.760[5]; 2. 13-Daison Pursley, 00:16.801[24]; 3. 15S-Kerry Madsen, 00:16.813[3]; 4. 67-Justin Whittall, 00:16.823[21]; 5. 17B-Bill Balog, 00:16.835[9]; 6. 7BC-Giovanni Scelzi, 00:16.902[6]; 7. 41-Carson Macedo, 00:16.921[14]; 8. 26-Justin Peck, 00:16.926[7]; 9. 17-Sheldon Haudenschild, 00:16.987[22]; 10. 51-Freddie Rahmer, 00:16.998[23]; 11. 19-Brent Marks, 00:17.032[15]; 12. 27-Troy Wagaman Jr, 00:17.087[1]; 13. 99-Skylar Gee, 00:17.106[20]; 14. 1S-Logan Schuchart, 00:17.144[2]; 15. 1A-Ashton Torgerson, 00:17.169[4]; 16. 22-Doug Hammaker, 00:17.191[19]; 17. 6-Zach Hampton, 00:17.194[18]; 18. 15-Donny Schatz, 00:17.203[10]; 19. 79-Jordan Thomas, 00:17.215[8]; 20. 2C-Cole Macedo, 00:17.238[25]; 21. 18-Cory Eliason, 00:17.268[16]; 22. 41R-Logan Rumsey, 00:17.280[28]; 23. 27S-Dylan Cisney, 00:17.285[12]; 24. 6K-Kaleb Johnson, 00:17.668[27]; 25. 17BX-Steve Buckwalter, 00:17.717[17]; 26. G5-Gage Pulkrabek, 00:17.794[13]; 27. 39T-Olivia Thayer, 00:19.363[26]; 28. 45S-Samuel Miller, 01:00.000[11]
Non-Qualifier (8 Laps): 1. 66-Ryan Newton[1]; 2. 18-Cory Eliason[2]; 3. 41R-Logan Rumsey[4]; 4. 6N-Dylan Norris[5]; 5. 27S-Dylan Cisney[6]; 6. 39-JJ Loss[7]; 7. 6R-Bill Rose[3]; 8. 35-Austin Bishop[9]; 9. 55-Hunter Schuerenberg[11]; 10. 45-Devon Borden[13]; 11. 6K-Kaleb Johnson[8]; 12. G5-Gage Pulkrabek[12]; 13. 12W-Troy Fraker[15]; 14. 17BX-Steve Buckwalter[10]; 15. (DNS) 39T-Olivia Thayer; 16. (DNS) 45S-Samuel Miller