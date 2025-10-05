Westfall and Hall take sprint and midget wins at Montpelier

Montpelier,In (October 4,2025)- Matt Westfall picked up the non wing 20 lap feature win Saturday night at Montpelier Motor Speedway. Westfall was chased by Brandon Mattox, Chance Crum, Brayden Clark and Zack Pretoriuos.
Luke Hall won the USAC Midwest Thunder Midget 20 lap feature as well as the makeup feature from August 16th.
410 Sprints – Non-Winged
A Feature 1 (20 Laps): 1. 54-Matt Westfall[2]; 2. 28-Brandon Mattox[1]; 3. 83C-Chance Crum[4]; 4. 4-Brayden Clark[6]; 5. 9Z-Zack Pretorius[5]; 6. 21B-Beau Brandon[3]; 7. 23D-Bryce Dues[11]; 8. 21S-Parker Frederickson[9]; 9. 0-Steve Irwin[7]; 10. 78-Rob Caho Jr[10]; 11. 97-Tyler Hewitt[8]; 12. 71-Stratton Briggs[13]; 13. 84-Camden Winter[12]
Heat 1 (8 Laps): 1. 21B-Beau Brandon[2]; 2. 54-Matt Westfall[4]; 3. 9Z-Zack Pretorius[3]; 4. 0-Steve Irwin[5]; 5. 21S-Parker Frederickson[1]; 6. 23D-Bryce Dues[6]; 7. 71-Stratton Briggs[7]
Heat 2 (8 Laps): 1. 83C-Chance Crum[2]; 2. 28-Brandon Mattox[4]; 3. 4-Brayden Clark[3]; 4. 97-Tyler Hewitt[5]; 5. 78-Rob Caho Jr[6]; 6. 84-Camden Winter[1]
Qualifying 1: 1. 54-Matt Westfall, 00:15.764[2]; 2. 9Z-Zack Pretorius, 00:15.819[4]; 3. 21B-Beau Brandon, 00:15.958[5]; 4. 21S-Parker Frederickson, 00:16.255[3]; 5. 0-Steve Irwin, 00:16.528[1]; 6. 23D-Bryce Dues, 00:16.854[7]; 7. 71-Stratton Briggs, 00:17.370[6]
Qualifying 2: 1. 28-Brandon Mattox, 00:14.971[3]; 2. 4-Brayden Clark, 00:15.048[5]; 3. 83C-Chance Crum, 00:15.206[4]; 4. 84-Camden Winter, 00:15.634[1]; 5. 97-Tyler Hewitt, 00:15.695[6]; 6. 78-Rob Caho Jr, 00:15.852[2]
31 entries
USAC Midwest Thunder Midgets
A Feature 1 (20 Laps): 1. 74-Luke Hall[6]; 2. 35-Bryce Massingill[4]; 3. 5M-Michael Magic[3]; 4. 71-Stratton Briggs[8]; 5. 74H-Drew Rader[1]; 6. 5-Matt Lux[5]; 7. 91-Tyler Nelson[2]; 8. 21-Wes Pinkerton[9]; 9. 36-Ian Creager[13]; 10. 55S-Brayden Schwartz[18]; 11. 11H-Abby Hohlbein[11]; 12. 11-Buddy Hollmeyer[15]; 13. 11L-Alex Watson[7]; 14. 11X-Jalen Cox[17]; 15. 7X-Cody Beard[16]; 16. 7M-Cole Morgan[19]; 17. 7C-Chase Hodge[20]; 18. 18N-Derrick Noffsinger[14]; 19. 99-Taten Long[22]; 20. 97-Jim Jones[23]; 21. 11N-Taylor Nibert[21]; 22. 87-Travis Stickels[24]; 23. (DNF) 2W-Jon Watson[12]; 24. (DNS) 01-Ryan Moran
B Feature 1 (12 Laps): 1. 11N-Taylor Nibert[2]; 2. 99-Taten Long[4]; 3. 97-Jim Jones[5]; 4. 87-Travis Stickels[6]; 5. 21T-Dylan Trost[1]; 6. 67-Tyler Watkins[7]; 7. 8-Jacob Goeglein[3]; 8. 11M-Sammy Males[8]; 9. (DNS) 11X-Jalen Cox; 10. (DNS) 404-Luke Lemons; 11. (DNS) 22-Gunnar Lucius
8/16 Makeup Feature (20 Laps): 1. 74-Luke Hall[8]; 2. 35-Bryce Massingill; 3. 91-Tyler Nelson[4]; 4. 36-Ian Creager[5]; 5. 11X-Jalen Cox[9]; 6. 5M-Michael Magic[15]; 7. 55S-Brayden Schwartz[2]; 8. 11-Buddy Hollmeyer[18]; 9. 7M-Cole Morgan[7]; 10. 7C-Chase Hodge[14]; 11. 2W-Jon Watson[12]; 12. 18N-Derrick Noffsinger[13]; 13. 87-Travis Stickels[19]; 14. 21-Wes Pinkerton[1]; 15. 404-Luke Lemons[17]; 16. 01-Ryan Moran[10]; 17. 11H-Abby Hohlbein[3]; 18. 21T-Dylan Trost; 19. 0H-Bryce Dues[16]; 20. 5-Matt Lux[6]; 21. 97-Jim Jones[11]
Heat 1 (8 Laps): 1. 5-Matt Lux[4]; 2. 11L-Alex Watson[1]; 3. 21-Wes Pinkerton[2]; 4. 36-Ian Creager[3]; 5. 404-Luke Lemons[7]; 6. 55S-Brayden Schwartz[5]; 7. 21T-Dylan Trost[6]; 8. 97-Jim Jones[8]
Heat 2 (8 Laps): 1. 74-Luke Hall[2]; 2. 5M-Michael Magic[4]; 3. 11X-Jalen Cox[1]; 4. 01-Ryan Moran[3]; 5. 18N-Derrick Noffsinger[5]; 6. 7M-Cole Morgan[6]; 7. 11N-Taylor Nibert[7]; 8. 87-Travis Stickels[8]
Heat 3 (8 Laps): 1. 71-Stratton Briggs[1]; 2. 91-Tyler Nelson[4]; 3. 11H-Abby Hohlbein[2]; 4. 11-Buddy Hollmeyer[6]; 5. 7C-Chase Hodge[5]; 6. 8-Jacob Goeglein[8]; 7. 67-Tyler Watkins[7]; 8. (DNS) 22-Gunnar Lucius
Heat 4 (8 Laps): 1. 35-Bryce Massingill[4]; 2. 74H-Drew Rader[3]; 3. 2W-Jon Watson[2]; 4. 7X-Cody Beard[7]; 5. 0H-Bryce Dues[1]; 6. 99-Taten Long[6]; 7. 11M-Sammy Males[5]
Qualifying 1 (99 Laps): 1. 5-Matt Lux, 00:15.099[7]; 2. 36-Ian Creager, 00:15.440[4]; 3. 21-Wes Pinkerton, 00:15.671[1]; 4. 11L-Alex Watson, 00:15.730[5]; 5. 55S-Brayden Schwartz, 00:15.850[6]; 6. 21T-Dylan Trost, 00:16.019[3]; 7. 404-Luke Lemons, 00:16.039[8]; 8. 97-Jim Jones, 00:16.210[2]
Qualifying 2 (99 Laps): 1. 5M-Michael Magic, 00:15.219[1]; 2. 01-Ryan Moran, 00:15.388[8]; 3. 74-Luke Hall, 00:15.395[7]; 4. 11X-Jalen Cox, 00:15.512[6]; 5. 18N-Derrick Noffsinger, 00:15.842[3]; 6. 7M-Cole Morgan, 00:16.050[4]; 7. 11N-Taylor Nibert, 00:16.777[5]; 8. 87-Travis Stickels, 00:17.522[2]
Qualifying 3 (99 Laps): 1. 91-Tyler Nelson, 00:15.094[3]; 2. 22-Gunnar Lucius, 00:15.246[5]; 3. 11H-Abby Hohlbein, 00:15.394[7]; 4. 71-Stratton Briggs, 00:15.485[8]; 5. 7C-Chase Hodge, 00:15.606[2]; 6. 11-Buddy Hollmeyer, 00:15.774[6]; 7. 67-Tyler Watkins, 00:16.247[4]; 8. 8-Jacob Goeglein, 00:16.503[1]
Qualifying 4 (99 Laps): 1. 35-Bryce Massingill, 00:15.392[2]; 2. 74H-Drew Rader, 00:15.403[7]; 3. 2W-Jon Watson, 00:15.794[4]; 4. 0H-Bryce Dues, 00:16.062[5]; 5. 11M-Sammy Males, 00:16.805[1]; 6. 99-Taten Long, 00:16.825[3]; 7. (DNS) 7X-Cody Beard
