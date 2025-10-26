Bryce Lucius takes 15 Grand at Atomic

Chillicothe,Oh (October 25,2025)- Bryce Lucius pocketed $15,000 after winning the 30 lap feature at Atomic Speedway Saturday night. Following Lucius to the checkers was Cale Thomas, Zeth Sabo, Skylar Gee and Darin Naida.
410 Sprints – Winged
FLO Racing A-Main (30 Laps): 1. 32L-Bryce Lucius[1]; 2. 49X-Cale Thomas[7]; 3. 29-Zeth Sabo[2]; 4. 99-Skylar Gee[10]; 5. 10RR-Darin Naida[13]; 6. 45-Keith Sheffer Jr[3]; 7. 3TN-Ricky Peterson[11]; 8. 24D-Danny Sams III[4]; 9. 88-Austin McCarl[21]; 10. 37-Bryce Norris[5]; 11. 97-Zane DeVault[8]; 12. 1B-Keith Baxter[9]; 13. 16-Gauge Garcia[14]; 14. 5D-Zach Daum[24]; 15. 4U-Josh Davis[19]; 16. 19-TJ Michael[16]; 17. 83X-Nate Reeser[20]; 18. X-Mike Keegan[17]; 19. 34-Sterling Cling[22]; 20. 00A-Anthony Gaskins[18]; 21. 5M-Eric Martin[23]; 22. (DNF) 59-Bryan Nuckles[12]; 23. (DNF) 4-Danny Smith[15]; 24. (DNS) A79-Cole Duncan
FLO Racing Dash 1 (6 Laps): 1. 32L-Bryce Lucius[3]; 2. 29-Zeth Sabo[6]; 3. 45-Keith Sheffer Jr[4]; 4. 24D-Danny Sams III[1]; 5. 37-Bryce Norris[5]; 6. (DNF) A79-Cole Duncan[2]
FLO Racing Heat 1 (8 Laps): 1. A79-Cole Duncan[1]; 2. 29-Zeth Sabo[2]; 3. 49X-Cale Thomas[3]; 4. 99-Skylar Gee[4]; 5. 10RR-Darin Naida[5]; 6. 19-TJ Michael[6]; 7. 4U-Josh Davis[9]; 8. 34-Sterling Cling[7]; 9. 5D-Zach Daum[8]
FLO Racing Heat 2 (8 Laps): 1. 32L-Bryce Lucius[1]; 2. 24D-Danny Sams III[2]; 3. 97-Zane DeVault[3]; 4. 3TN-Ricky Peterson[4]; 5. 16-Gauge Garcia[6]; 6. X-Mike Keegan[5]; 7. 83X-Nate Reeser[7]; 8. 5M-Eric Martin[8]
FLO Racing Heat 3 (8 Laps): 1. 45-Keith Sheffer Jr[2]; 2. 37-Bryce Norris[3]; 3. 1B-Keith Baxter[4]; 4. 59-Bryan Nuckles[5]; 5. 4-Danny Smith[6]; 6. 00A-Anthony Gaskins[7]; 7. 88-Austin McCarl[1]
FLO Racing Qualifying (2 Laps): 1. A79-Cole Duncan, 00:11.832[8]; 2. 32L-Bryce Lucius, 00:11.870[17]; 3. 88-Austin McCarl, 00:11.931[13]; 4. 29-Zeth Sabo, 00:11.933[9]; 5. 24D-Danny Sams III, 00:11.983[12]; 6. 45-Keith Sheffer Jr, 00:12.001[3]; 7. 49X-Cale Thomas, 00:12.029[7]; 8. 97-Zane DeVault, 00:12.030[6]; 9. 15K-Creed Kemenah, 00:12.075[4]; 10. 99-Skylar Gee, 00:12.084[24]; 11. 3TN-Ricky Peterson, 00:12.158[18]; 12. 37-Bryce Norris, 00:12.243[11]; 13. 10RR-Darin Naida, 00:12.426[19]; 14. X-Mike Keegan, 00:12.487[5]; 15. 1B-Keith Baxter, 00:12.629[16]; 16. 19-TJ Michael, 00:12.640[21]; 17. 16-Gauge Garcia, 00:12.652[22]; 18. 59-Bryan Nuckles, 00:12.750[1]; 19. 34-Sterling Cling, 00:12.793[23]; 20. 83X-Nate Reeser, 00:12.804[14]; 21. 4-Danny Smith, 00:12.918[20]; 22. 5D-Zach Daum, 00:12.967[25]; 23. 5M-Eric Martin, 00:13.546[15]; 24. 00A-Anthony Gaskins, 00:13.848[2]; 25. 4U-Josh Davis, 00:13.848[10]