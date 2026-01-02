Day Drives to $10,000 Victory During Sprintcar Muster at Perth

KWINANA BEACH, W.A. (January 2, 2026) — Corey Day continued to impress during his stay in Western Australia during USA vs WA Speedweek picking up the $10,000 victory during Sprintcar Muster Friday night with the Maddington Toyota Sprintcar Series. Day ran down Cole Macedo for the lead in the closing stages of the feature event in heavy lapped traffic to slide past for the lead coming off turn four.
Macedo held on for second position while James McFadden, Brad Maiolo, and Brad Sweet rounded out the top five.
Ryan Farrell won the Winged 360/LS Sprint Car main event while Joel Ettridge won the Limited Sprint Car feature.
USA vs WA Speedweek
Maddington Toyota Sprintcar Series
Perth Motorplex
Kwinana Beach, Western Australia
Friday, January 2, 2026
Winged 410 Sprint Cars
Maddington Toyota Sprintcars Qualifying Flight A
1. 74-Mikey Green, 13.420[3]
2. 3-Callum Williamson, 13.644[4]
3. U17-Aaron Reutzel, 13.723[7]
4. U21-Justin Whittall, 13.868[9]
5. 22-Jaydee Dack, 13.910[6]
6. U60-Carson Macedo, 13.912[8]
7. 40-Kodi Clayden, 13.990[2]
8. 5-James Inglis, 14.059[1]
DNS: Q65-Luke Oldfield
Maddington Toyota Sprintcars Qualifying Flight B
1. 18-Daniel Harding, 13.634[3]
2. 77-Brad Maiolo, 13.721[9]
3. 25-Taylor Milling, 13.808[2]
4. 11-Jason Kendrick, 13.848[8]
5. 4-Cameron McKenzie, 13.871[4]
6. 45-Aaron Chircop, 13.915[1]
7. 92-Chad Pittard, 13.989[7]
8. NT84-Christopher Harrison, 14.003[6]
9. 8-Andrew Priolo, 14.208[5]
Maddington Toyota Sprintcars Qualifying Flight C
1. U3-Corey Day, 13.484[9]
2. U95-Brock Zearfoss, 13.526[3]
3. 26-Kerry Madsen, 13.592[7]
4. A1-James McFadden, 13.669[5]
5. 44-Ryan Lancaster, 13.833[2]
6. 14-Jason Pryde, 14.077[6]
7. 24-Jack Williamson, 14.239[8]
8. 79-Kris Coyle, 14.267[4]
9. 13-Myles Bolger, 14.342[1]
Maddington Toyota Sprintcars Qualifying Flight D
1. U49-Brad Sweet, 13.379[5]
2. U40-Cole Macedo, 13.613[2]
3. 2-Dayne Kingshott, 13.678[1]
4. 71-Kaiden Manders, 13.813[4]
5. 51W-Tim King, 14.057[7]
6. 51-AJ Nash, 14.494[6]
7. 94W-Daniel Keen, 14.670[8]
8. 65-Harrison Peet, 14.717[3]
Maddington Toyota Sprintcars Heat Race #1 (8 Laps)
1. 3-Callum Williamson[3]
2. U17-Aaron Reutzel[2]
3. U60-Carson Macedo[6]
4. 74-Mikey Green[4]
5. Q65-Luke Oldfield[9]
6. 5-James Inglis[8]
7. 22-Jaydee Dack[5]
8. U21-Justin Whittall[1]
9. 40-Kodi Clayden[7]
Maddington Toyota SprintcarsHeat Race #2 (8 Laps)
1. 11-Jason Kendrick[1]
2. 77-Brad Maiolo[3]
3. 25-Taylor Milling[2]
4. 18-Daniel Harding[4]
5. 8-Andrew Priolo[9]
6. 45-Aaron Chircop[6]
7. 4-Cameron McKenzie[5]
8. 92-Chad Pittard[7]
9. NT84-Christopher Harrison[8]
Maddington Toyota Sprintcars Heat Race #3 (8 Laps)
1. A1-James McFadden[1]
2. 26-Kerry Madsen[2]
3. U95-Brock Zearfoss[3]
4. U3-Corey Day[4]
5. 13-Myles Bolger[9]
6. 44-Ryan Lancaster[5]
7. 79-Kris Coyle[8]
8. 14-Jason Pryde[6]
DNS: 24-Jack Williamson
Maddington Toyota Sprintcars Heat Race #4 (8 Laps)
1. 71-Kaiden Manders[1]
2. U40-Cole Macedo[3]
3. 2-Dayne Kingshott[2]
4. U49-Brad Sweet[4]
5. 51W-Tim King[5]
6. 51-AJ Nash[6]
7. 94W-Daniel Keen[7]
8. 65-Harrison Peet[8]
Maddington Toyota Sprintcars Hot Laps 1 (2 Laps)
1. U17-Aaron Reutzel, 13.764[7]
2. U60-Carson Macedo, 13.799[8]
3. 74-Mikey Green, 13.914[3]
4. U21-Justin Whittall, 14.028[9]
5. 40-Kodi Clayden, 14.215[2]
6. 3-Callum Williamson, 14.227[4]
7. Q65-Luke Oldfield, 14.343[5]
8. 22-Jaydee Dack, 14.813[6]
DNS: 5-James Inglis
Maddington Toyota Sprintcars A Dash (6 Laps)
1. 18-Daniel Harding[4]
2. 77-Brad Maiolo[2]
3. 74-Mikey Green[3]
4. 71-Kaiden Manders[5]
5. 3-Callum Williamson[1]
6. U95-Brock Zearfoss[6]
Maddington Toyota Sprintcars B Dash (6 Laps)
1. U40-Cole Macedo[1]
2. A1-James McFadden[4]
3. U3-Corey Day[3]
4. U49-Brad Sweet[2]
5. 11-Jason Kendrick[5]
6. 26-Kerry Madsen[6]
Maddington Toyota Sprintcars Midpack Dash (6 Laps)
1. U17-Aaron Reutzel[1]
2. U60-Carson Macedo[4]
3. 2-Dayne Kingshott[2]
4. 25-Taylor Milling[3]
5. 4-Cameron McKenzie[7]
6. 44-Ryan Lancaster[6]
7. 22-Jaydee Dack[8]
DNS: 51W-Tim King
Last Chance Qual (12 Laps)
1. 8-Andrew Priolo[5]
2. 51-AJ Nash[2]
3. 45-Aaron Chircop[1]
4. 79-Kris Coyle[9]
5. 14-Jason Pryde[4]
6. 5-James Inglis[3]
7. 94W-Daniel Keen[7]
8. Q65-Luke Oldfield[13]
9. 13-Myles Bolger[6]
10. 92-Chad Pittard[8]
11. 40-Kodi Clayden[14]
12. NT84-Christopher Harrison[11]
13. 65-Harrison Peet[10]
DNS: U21-Justin Whittall
DNS: 24-Jack Williamson
Maddington Toyota Sprintcars Feature (30 Laps)
1. U3-Corey Day[6]
2. U40-Cole Macedo[2]
3. A1-James McFadden[4]
4. 77-Brad Maiolo[3]
5. U49-Brad Sweet[8]
6. 71-Kaiden Manders[7]
7. 2-Dayne Kingshott[15]
8. U17-Aaron Reutzel[13]
9. U60-Carson Macedo[14]
10. 3-Callum Williamson[9]
11. 26-Kerry Madsen[12]
12. U95-Brock Zearfoss[11]
13. Q65-Luke Oldfield[27]
14. 74-Mikey Green[5]
15. 79-Kris Coyle[24]
16. 18-Daniel Harding[1]
17. 4-Cameron McKenzie[17]
18. 5-James Inglis[26]
19. 22-Jaydee Dack[19]
20. 51-AJ Nash[22]
21. 45-Aaron Chircop[23]
22. 8-Andrew Priolo[21]
23. 40-Kodi Clayden[28]
24. 14-Jason Pryde[25]
25. 25-Taylor Milling[16]
26. 51W-Tim King[20]
27. 11-Jason Kendrick[10]
28. 44-Ryan Lancaster[18]
Winged 360 Sprint Cars
Heat Race #1 (8 Laps)
1. 46-Jake Pobjoy[1]
2. 22-Declan Minchin[4]
3. 95-Ryan Farrell[10]
4. 13-Myles Bolger[12]
5. 50-Tom Callaghan[6]
6. 31-Dustin Filgate[2]
7. 52-Jeremy Warren[9]
8. 86-Corey Hunter[3]
9. 71-Daniel Golding[7]
10. 55-Luke Mewett[8]
11. 66-Brodie Minchin[11]
12. 81-Gavin Noy[5]
DNS: 22W-Jaydee Dack
Heat Race #2 (8 Laps)
1. 95-Ryan Farrell[1]
2. 52-Jeremy Warren[2]
3. 71-Daniel Golding[4]
4. 50-Tom Callaghan[5]
5. 22-Declan Minchin[7]
6. 55-Luke Mewett[3]
7. 46-Jake Pobjoy[10]
8. 86-Corey Hunter[8]
9. 31-Dustin Filgate[9]
10. 81-Gavin Noy[6]
11. 66-Brodie Minchin[12]
DNS: 13-Myles Bolger
DNS: 22W-Jaydee Dack
Feature (15 Laps)
1. 95-Ryan Farrell[1]
2. 50-Tom Callaghan[5]
3. 22W-Jaydee Dack[13]
4. 71-Daniel Golding[6]
5. 22-Declan Minchin[2]
6. 52-Jeremy Warren[4]
7. 86-Corey Hunter[8]
8. 55-Luke Mewett[9]
9. 31-Dustin Filgate[7]
10. 66-Brodie Minchin[10]
11. 46-Jake Pobjoy[3]
12. 81-Gavin Noy[11]
DQ: 13-Myles Bolger[12]
Limited Sprintcars
Heat Race #1 (8 Laps)
1. 39-Jarrin Bielby[2]
2. 76-Joel Ettridge[4]
3. 3-Steven Gay[1]
4. 4-Craig Bottrell[5]
5. 70-Kent Roberts[7]
6. 98-Jhy Pack[8]
7. 60-Matthew Laughton[6]
8. 75-Stephanie Hanlon[9]
9. 44-Brendon Dickinson[10]
10. 47-Jye McKenzie[3]
Heat Race #2 (8 Laps)
1. 36-Nathan Davis[1]
2. 20-Cody Nash[3]
3. 10-Bailey Nash[4]
4. 26-Glenn Dickinson[8]
5. 43-Anthony Gaudio[2]
6. 90-Brooke Newson[11]
7. 32-Trystan Caley[10]
8. 91-Brad Warwick[6]
9. 79-Henry Patience[9]
10. 88-Ben Pratt[7]
11. 7-Daniel Forbes[5]
Heat Race #3 (8 Laps)
1. 20-Cody Nash[8]
2. 76-Joel Ettridge[7]
3. 79-Henry Patience[2]
4. 39-Jarrin Bielby[9]
5. 90-Brooke Newson[11]
6. 98-Jhy Pack[3]
7. 44-Brendon Dickinson[1]
8. 60-Matthew Laughton[5]
9. 36-Nathan Davis[10]
10. 88-Ben Pratt[4]
11. 7-Daniel Forbes[6]
Heat Race #4 (8 Laps)
1. 4-Craig Bottrell[4]
2. 26-Glenn Dickinson[3]
3. 32-Trystan Caley[1]
4. 3-Steven Gay[8]
5. 10-Bailey Nash[7]
6. 43-Anthony Gaudio[9]
7. 91-Brad Warwick[5]
8. 75-Stephanie Hanlon[10]
DNS: 70-Kent Roberts
DNS: 47-Jye McKenzie
Feature (20 Laps)
1. 76-Joel Ettridge[2]
2. 20-Cody Nash[1]
3. 10-Bailey Nash[7]
4. 32-Trystan Caley[9]
5. 4-Craig Bottrell[4]
6. 26-Glenn Dickinson[5]
7. 79-Henry Patience[13]
8. 3-Steven Gay[6]
9. 90-Brooke Newson[11]
10. 43-Anthony Gaudio[10]
11. 60-Matthew Laughton[14]
12. 88-Ben Pratt[17]
13. 75-Stephanie Hanlon[16]
14. 39-Jarrin Bielby[3]
15. 36-Nathan Davis[8]
16. 44-Brendon Dickinson[19]
17. 98-Jhy Pack[12]
18. 91-Brad Warwick[15]
19. 47-Jye McKenzie[21]
DNS: 70-Kent Roberts
DQ: 7-Daniel Forbes[20]