2026 Allstar Performance Open Wheel Calendar Filling In Quickly

(January 4, 2026) — The 2026 Allstar Performance Open Wheel Calendar has full schedules from multiple tracks and series entered into our database. Below are a list of schedules that are available as of Sunday night.
2026 North American Series Schedules posted as of 01/04/2026
350 Outlaw Supermodified/Sprint Series
350 Super Modified Atlantic Charter
500 Sprint Car Tour
All Star Circuit of Champions
All Star Pavement Midgets
Buckeye Outlaw Sprint Series
Can-Am Sprint Cars
Carolina Sprint Tour
Empire Super Sprints
FAST on Dirt
Great Lakes Super Sprints
High Limit Sprint Car Series
Hunt Magnetos Wingless Tour
Interstate Racing Association
Interstate Sprint Car Series
ISMA/MSS Supermodifieds
Midwest Sprint Car Association
Momentum Sprint Car Tour
Must See Racing
New England Supermodified Series
NARC King of the West Sprint Car Series
Northwest Sprint Tour
Oil Capital Racing Series
PA Posse 410 Sprint Car Series
PA Sprint Series
POWRi Buckeye Outlaw Sprint Series
POWRi FAST 410 Sprint Car Series
POWRi National Midget League
POWRi West Midget Series
Southern Ontario Sprints
Southern Sprint Car Series
Speed Tour Supermodifieds
Sprint Car Challenge Tour
Sprint Invaders Association
Tri-State Sprints
United Rebel Sprint Series
United Sprint Car Series
United Sprint League
USAC / CRA Sprint Car Series
USAC Midwest Wingless Racing Association
USAC National Midget Car Series
USAC National Sprint Car Series
USAC Silver Crown Series
USAC Western States Midget Car Series
Washington Midget Racing Association
Wild West Sprint Car Series
World of Outlaws
North American Race Track Schedules Posted as of 01/04/2026
Colorado National Speedway
Eagle Raceway
Fremont Speedway
Jackson Motorplex
Kennedale Speedway Park
Knoxville Raceway
Land of Legends Raceway
Limaland Motorsports Park
Lincoln Speedway
Lucas Oil Indianapolis Raceway Park
Paragon Speedway
Placerville Speedway
Santa Maria Speedway
Selinsgrove Speedway
Star Speedway
Tulsa Expo Raceway
Vado Speedway Park