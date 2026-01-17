Cody Nash Wins 2026 WA 360 Sprintcar Title

BUNBURY, WA (January 17, 2026) — Cody Nash won the 2026 360-LS Sprintcar WA Championship Saturday night at Bunbury Speedway. Nash took the lead from Trent Pigdon on lap 16 of the 25-lap main event in route to his first victory of the 2026 calendar year. Michael Keen, Pigdon, Tom Callaghan, and Ryan Farrell rounded out the top five.
Joel Watson won the midget car main event.
2026 360-LS Sprintcar WA Championship
Bunbury Speedway
Bunbury, Western Australia
Saturday, January 17, 2026
Winged 360/LS Sprint Cars
Qualifying (2 Laps)
1. 41-Michael Keen, 13.648[5]
2. 7-Trent Pigdon, 13.876[6]
3. 45-Aaron Chircop, 13.967[7]
4. 20-Cody Nash, 14.018[3]
5. 95-Ryan Farrell, 14.092[11]
6. 81-Kyle Francis, 14.158[1]
7. 51-AJ Nash, 14.201[10]
8. 86-Corey Hunter, 14.349[4]
9. 52-Jeremy Warren, 14.426[2]
10. 50-Tom Callaghan, 14.449[14]
11. 31-Dustin Filgate, 14.621[8]
12. 55-Luke Mewett, 14.656[12]
13. 76-Joel Ettridge, 14.690[13]
14. 22-Declan Minchin, 15.001[9]
Heat Race #1 (8 Laps)
1. 41-Michael Keen[1]
2. 45-Aaron Chircop[2]
3. 95-Ryan Farrell[3]
4. 51-AJ Nash[4]
5. 31-Dustin Filgate[6]
6. 76-Joel Ettridge[7]
7. 52-Jeremy Warren[5]
Heat Race #2 (8 Laps)
1. 20-Cody Nash[2]
2. 7-Trent Pigdon[1]
3. 86-Corey Hunter[4]
4. 81-Kyle Francis[3]
5. 50-Tom Callaghan[5]
6. 55-Luke Mewett[6]
7. 22-Declan Minchin[7]
Heat Race #3 (8 Laps)
1. 7-Trent Pigdon[7]
2. 22-Declan Minchin[2]
3. 50-Tom Callaghan[4]
4. 81-Kyle Francis[6]
5. 51-AJ Nash[3]
6. 45-Aaron Chircop[5]
7. 31-Dustin Filgate[1]
Heat Race #4 (8 Laps)
1. 76-Joel Ettridge[2]
2. 55-Luke Mewett[1]
3. 20-Cody Nash[5]
4. 95-Ryan Farrell[6]
5. 41-Michael Keen[7]
6. 86-Corey Hunter[3]
7. 52-Jeremy Warren[4]
Feature (25 Laps)
1. 20-Cody Nash[3]
2. 41-Michael Keen[2]
3. 7-Trent Pigdon[1]
4. 50-Tom Callaghan[9]
5. 95-Ryan Farrell[5]
6. 45-Aaron Chircop[4]
7. 81-Kyle Francis[6]
8. 76-Joel Ettridge[10]
9. 52-Jeremy Warren[13]
10. 86-Corey Hunter[8]
11. 55-Luke Mewett[11]
12. 22-Declan Minchin[12]
13. 31-Dustin Filgate[14]
14. 51-AJ Nash[7]
Midget Cars
Qualifying Flight A
1. 8-Jake Robinson, 17.263[1]
2. 89-Cory Smith, 17.583[2]
3. 27-Justin Felton, 17.727[4]
4. 6-Chris Dymock, 18.128[5]
5. 23-Patrick Watson, 18.414[6]
6. 51-Beau Doyle, 18.494[3]
7. 97-Gary Mann[7]
Qualifying Flight B
1. 26-Keenan Fleming, 16.676[1]
2. 57-Vaughan Manders, 16.852[2]
3. 61-William Douglas, 17.255[3]
4. 75-Joel Watson, 17.637[4]
5. 16-Alfonso Guadagnino, 17.717[6]
6. 43-Lachlan Marshall, 17.869[7]
7. 5-Isiah Matich, 18.374[5
Heat Race #1 (8 Laps)
1. 6-Chris Dymock[1]
2. 51-Beau Doyle[6]
3. 89-Cory Smith[3]
4. 8-Jake Robinson[4]
5. 97-Gary Mann[7]
6. 27-Justin Felton[2]
7. 23-Patrick Watson[5]
Heat Race #2 (8 Laps)
1. 26-Keenan Fleming[4]
2. 61-William Douglas[2]
3. 75-Joel Watson[1]
4. 16-Alfonso Guadagnino[5]
5. 43-Lachlan Marshall[6]
6. 5-Isiah Matich[7]
7. 57-Vaughan Manders[3]
Dash (6 Laps)
1. 26-Keenan Fleming[2]
2. 75-Joel Watson[6]
3. 51-Beau Doyle[3]
4. 89-Cory Smith[5]
5. 61-William Douglas[4]
6. 6-Chris Dymock[1]
7. 16-Alfonso Guadagnino[8]
8. 8-Jake Robinson[7]
Mid Pack Dash (6 Laps)
1. 43-Lachlan Marshall[1]
2. 97-Gary Mann[2]
3. 23-Patrick Watson[5]
4. 27-Justin Felton[3]
5. 5-Isiah Matich[4]
DNS: 57-Vaughan Manders
Feature (20 Laps)
1. 75-Joel Watson[2]
2. 8-Jake Robinson[8]
3. 43-Lachlan Marshall[9]
4. 51-Beau Doyle[3]
5. 16-Alfonso Guadagnino[7]
6. 89-Cory Smith[4]
7. 61-William Douglas[5]
8. 27-Justin Felton[12]
9. 26-Keenan Fleming[1]
10. 97-Gary Mann[10]
11. 5-Isiah Matich[13]
DNS: 6-Chris Dymock
DNS: 57-Vaughan Manders
DNS: 23-Patrick Watson