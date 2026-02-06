McFadden Wins Opening Night of Mr. Sprintcar Nationals at Perth

KWINANA BEACH, WA (February 6, 2026) — James McFadden won the feature event during the opening night of the Barbagallo Australian Mr. Sprintcar Nationals for the Maddington Toyota Sprintcar Series at Perth Motorplex.
McFadden, from lice Springs, Northern Territory, took the lead from Aaron Reutzel on lap 17 and held off Dayne Kingshott following a restart with three laps to go for his third feature victory of the 2026 calendar year. McFadden’s margin of victory was a only 0.073 seconds over Kingshott at the finish line.
Kerry Madsen, Calum Williamson, and American driver Justin Whittall rounded out the top five.
Trent Pigdon won the Winged 360/LS Sprint Car feature while Bill Stocks won main event for the LS1 sprintcars.
The Barbagallo Australian Mr. Sprintcar Nationals continues Saturday night at Perth Motorplex with the $40,077 to win finale for the Maddington Toyota Sprintcar Series.
Barbagallo Australian Mr. Sprintcar Nationals
Perth Motorplex
Kwinana Beach, Western Australian
Friday, February 6, 2026
Maddington Toyota Sprintcar Series
Qualifying Flight A
1. U17-Aaron Reutzel, 12.949[5]
2. 95-Kerry Madsen, 13.080[7]
3. 25-Taylor Milling, 13.134[2]
4. Q26-Lachlan McHugh, 13.137[9]
5. 41-Michael Keen, 13.257[4]
6. 14-Jason Pryde, 13.291[6]
7. 46-Jye McKenzie, 13.409[1]
8. 65-Harrison Peet, 13.491[3]
9. S20-Glen Sutherland, 13.654[8]
DNS: Q65-Luke Oldfield
Qualifying Flight B
1. Q77-Ryan Newton, 13.085[1]
2. 23-James McFadden, 13.185[3]
3. 77-Brad Maiolo, 13.312[6]
4. A1-Jock Goodyer, 13.351[9]
5. 40-Kodi Clayden, 13.428[8]
6. Q54-Randy Morgan, 13.456[5]
7. 79-Kris Coyle, 13.598[2]
8. 13-Myles Bolger, 13.690[7]
9. 45-Aaron Chircop, 13.754[4]
Qualifying Flight C
1. 44-Ryan Lancaster, 13.341[5]
2. 22-Jaydee Dack, 13.376[1]
3. 3-Callum Williamson, 13.428[9]
4. 12-Jake Robinson, 13.475[2]
5. 24-Jack Williamson, 13.513[6]
6. 71-Kaiden Manders, 13.534[8]
7. 11-Jason Kendrick, 13.548[3]
8. 22W-Declan Minchin, 14.229[4]
9. 18-Daniel Harding[7]
Qualifying Flight D
1. U21-Justin Whittall, 13.450[2]
2. S52-Matt Egel, 13.476[5]
3. N47-Marcus Dumesny, 13.506[3]
4. 2-Dayne Kingshott, 13.529[8]
5. 74-Mikey Green, 13.592[7]
6. Q16-Brodie Davis, 13.685[6]
7. 8-Andrew Priolo, 13.698[1]
8. N56-Mick Saller, 13.895[4]
9. Q95-Brodie Kostecki, 13.955[9]
Heat Race #1 (8 Laps)
1. 25-Taylor Milling[2]
2. 95-Kerry Madsen[3]
3. U17-Aaron Reutzel[4]
4. Q26-Lachlan McHugh[1]
5. 14-Jason Pryde[6]
6. 41-Michael Keen[5]
7. S20-Glen Sutherland[9]
8. 46-Jye McKenzie[7]
9. 65-Harrison Peet[8]
DNS: Q65-Luke Oldfield
Heat Race #2 (8 Laps)
1. 23-James McFadden[3]
2. Q77-Ryan Newton[4]
3. A1-Jock Goodyer[1]
4. 77-Brad Maiolo[2]
5. Q54-Randy Morgan[6]
6. 45-Aaron Chircop[9]
7. 79-Kris Coyle[7]
8. 40-Kodi Clayden[5]
9. 13-Myles Bolger[8]
Heat Race #3 (8 Laps)
1. 44-Ryan Lancaster[4]
2. 3-Callum Williamson[2]
3. 71-Kaiden Manders[6]
4. 11-Jason Kendrick[7]
5. 18-Daniel Harding[9]
6. 22-Jaydee Dack[3]
7. 24-Jack Williamson[5]
8. 22W-Declan Minchin[8]
9. 12-Jake Robinson[1]
Heat Race #4 (8 Laps)
1. N47-Marcus Dumesny[2]
2. 2-Dayne Kingshott[1]
3. S52-Matt Egel[3]
4. U21-Justin Whittall[4]
5. Q16-Brodie Davis[6]
6. 74-Mikey Green[5]
7. 8-Andrew Priolo[7]
8. Q95-Brodie Kostecki[9]
DNS: N56-Mick Saller
Midpack Dash (8 Laps)
1. A1-Jock Goodyer[1]
2. 71-Kaiden Manders[4]
3. Q26-Lachlan McHugh[2]
4. 11-Jason Kendrick[8]
5. 22-Jaydee Dack[3]
6. Q54-Randy Morgan[7]
7. 41-Michael Keen[5]
8. 14-Jason Pryde[6]
B Dash (6 Laps)
1. Q77-Ryan Newton[1]
2. U17-Aaron Reutzel[2]
3. N47-Marcus Dumesny[3]
4. U21-Justin Whittall[4]
5. 77-Brad Maiolo[6]
6. S52-Matt Egel[5]
A Dash (6 Laps)
1. 23-James McFadden[2]
2. 2-Dayne Kingshott[6]
3. 44-Ryan Lancaster[1]
4. 95-Kerry Madsen[4]
5. 3-Callum Williamson[5]
6. 25-Taylor Milling[3]
Last Chance Qual (15 Laps)
1. 74-Mikey Green[1]
2. Q16-Brodie Davis[2]
3. 18-Daniel Harding[14]
4. 24-Jack Williamson[3]
5. 46-Jye McKenzie[7]
6. 79-Kris Coyle[5]
7. 8-Andrew Priolo[6]
8. S20-Glen Sutherland[9]
9. 40-Kodi Clayden[4]
10. Q95-Brodie Kostecki[12]
11. N56-Mick Saller[16]
12. 65-Harrison Peet[11]
13. 13-Myles Bolger[15]
14. 22W-Declan Minchin[10]
DNS: 45-Aaron Chircop
DNS: 12-Jake Robinson
DNS: Q65-Luke Oldfield
Maddington Toyota Sprintcars Event 18 – Feature (30 Laps)
1. 23-James McFadden[1]
2. 2-Dayne Kingshott[3]
3. 95-Kerry Madsen[7]
4. 3-Callum Williamson[9]
5. U21-Justin Whittall[8]
6. 71-Kaiden Manders[14]
7. S52-Matt Egel[12]
8. U17-Aaron Reutzel[4]
9. A1-Jock Goodyer[13]
10. 11-Jason Kendrick[16]
11. N47-Marcus Dumesny[6]
12. Q26-Lachlan McHugh[15]
13. 24-Jack Williamson[24]
14. 25-Taylor Milling[11]
15. 14-Jason Pryde[20]
16. 18-Daniel Harding[23]
17. Q54-Randy Morgan[18]
18. 79-Kris Coyle[26]
19. 41-Michael Keen[19]
20. Q16-Brodie Davis[22]
21. 22-Jaydee Dack[17]
22. 46-Jye McKenzie[25]
23. S20-Glen Sutherland[27]
24. Q95-Brodie Kostecki[28]
25. 74-Mikey Green[21]
26. Q77-Ryan Newton[2]
27. 77-Brad Maiolo[10]
28. 44-Ryan Lancaster[5]
Winged 360 Sprintcars
Heat Race #1 (8 Laps)
1. 7-Trent Pigdon[1]
2. 95-Ryan Farrell[3]
3. 55-Luke Mewett[2]
4. 20-Cody Nash[8]
5. 71-Daniel Golding[6]
6. 52-Jeremy Warren[10]
7. 41-Michael Keen[14]
8. 86-Corey Hunter[7]
9. 60-Owen Peet[12]
10. 46-Jake Pobjoy[5]
11. 81-Gavin Noy[9]
12. 50-Tom Callaghan[13]
13. 31-Dustin Filgate[11]
14. 57-Shaun Bradford[16]
15. 79-Tom Hooper[15]
16. 3-Ed Trutwein[4]
Heat Race #2 (8 Laps)
1. 41-Michael Keen[1]
2. 95-Ryan Farrell[12]
3. 7-Trent Pigdon[14]
4. 50-Tom Callaghan[2]
5. 20-Cody Nash[7]
6. 86-Corey Hunter[8]
7. 52-Jeremy Warren[5]
8. 55-Luke Mewett[13]
9. 31-Dustin Filgate[4]
10. 81-Gavin Noy[6]
11. 60-Owen Peet[3]
12. 57-Shaun Bradford[15]
13. 46-Jake Pobjoy[10]
14. 79-Tom Hooper[16]
15. 71-Daniel Golding[9]
DNS: 3-Ed Trutwein
Feature (15 Laps)
1. 7-Trent Pigdon[1]
2. 20-Cody Nash[4]
3. 41-Michael Keen[3]
4. 95-Ryan Farrell[2]
5. 50-Tom Callaghan[8]
6. 55-Luke Mewett[5]
7. 57-Shaun Bradford[14]
8. 31-Dustin Filgate[11]
9. 81-Gavin Noy[10]
10. 86-Corey Hunter[7]
11. 46-Jake Pobjoy[13]
12. 52-Jeremy Warren[6]
13. 60-Owen Peet[12]
DNS: 71-Daniel Golding
DNS: 79-Tom Hooper
DNS: 3-Ed Trutwein
LS1 Sprintcars
Heat Race #1 (8 Laps)
1. 23-Reyne Leeson[5]
2. 51-Troy Beckingham[3]
3. 980-Mitchell Campbell[11]
4. WA1-Bill Stocks[8]
5. 10-Jeremy Hale[10]
6. 48-Brad Wells[6]
7. 77-Geoff Underdown[4]
8. 18-Matthew Kennedy[9]
9. 2-Brad Parkinson[13]
10. 24-Blake Scarey[15]
11. 5-Kye Turkington[14]
12. 63-Jason Pellicciotti[2]
13. 44-Adam Haines[12]
14. 6-Craig Burgess[7]
15. 20-Trent Korthius[1]
Heat Race #2 (8 Laps)
1. 10-Jeremy Hale[3]
2. WA1-Bill Stocks[5]
3. 51-Troy Beckingham[10]
4. 48-Brad Wells[7]
5. 23-Reyne Leeson[8]
6. 6-Craig Burgess[6]
7. 77-Geoff Underdown[9]
8. 18-Matthew Kennedy[4]
9. 24-Blake Scarey[15]
10. 2-Brad Parkinson[14]
11. 63-Jason Pellicciotti[11]
12. 20-Trent Korthius[12]
13. 44-Adam Haines[1]
DNS: 980-Mitchell Campbell
DNS: 5-Kye Turkington
Feature (15 Laps)
1. WA1-Bill Stocks[4]
2. 51-Troy Beckingham[1]
3. 10-Jeremy Hale[2]
4. 18-Matthew Kennedy[7]
5. 24-Blake Scarey[9]
6. 2-Brad Parkinson[10]
7. 77-Geoff Underdown[6]
8. 63-Jason Pellicciotti[12]
9. 5-Kye Turkington[14]
10. 44-Adam Haines[13]
11. 6-Craig Burgess[11]
12. 20-Trent Korthius[15]
13. 48-Brad Wells[5]
DNS: 23-Reyne Leeson
DNS: 980-Mitchell Campbell