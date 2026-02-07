Sussex Wins Season Opening Race for the Wild West Sprint Cars at Casa Grande

CASA GRANDE, AZ (February 7, 2026) — Stevie Sussex won the Wild West Sprint Cars series feature event Saturday night at Central Arizona Raceway. Sussex started on the pole and led all 25-laps in route to his first feature win of the 2026 season.
Charles Davis Jr, Preston Norbury, Bruce St. James, and Ricky Lewis rounded out the top five.
Wild West Sprint Cars
Central Arizona Raceway
Casa Grande, Arizona
Saturday, February 7, 2026
Heat Race #1 (8 Laps)
1. 33P-RJ Johnson[1]
2. 2Y-Stevie Sussex III[2]
3. 21P-Daylin Perreira[3]
4. 2-Joshua Shipley[4]
5. 007-Wayne Siddle[6]
6. 7OH-Bryan Ledbetter Jr[5]
Heat Race #2 (8 Laps)
1. 8AZ-Jordan Stetson[1]
2. 1-Bruce St James[4]
3. 97-Connor Lundy[3]
4. 72-AJ Hernandez[6]
5. 4D-Dayton Shelton[2]
6. 10X-George Zills[5]
Heat Race #3 (8 Laps)
1. 77-Preston Norbury[2]
2. 78-Ricky Lewis[6]
3. 0-Jonas Reynolds[1]
4. 11C-Charles Davis Jr[5]
5. 48-Koen Crawford[3]
6. 31H-Lonnie Hochstetler[7]
7. 30K-Dan Klinder[4]
A-Main (25 Laps)
1. 2Y-Stevie Sussex III[1]
2. 11C-Charles Davis Jr[10]
3. 77-Preston Norbury[5]
4. 1-Bruce St James[4]
5. 78-Ricky Lewis[6]
6. 21P-Daylin Perreira[8]
7. 4D-Dayton Shelton[16]
8. 2-Joshua Shipley[12]
9. 97-Connor Lundy[9]
10. 72-AJ Hernandez[7]
11. 8AZ-Jordan Stetson[2]
12. 10X-George Zills[18]
13. 007-Wayne Siddle[13]
14. 0-Jonas Reynolds[11]
15. 30K-Dan Klinder[19]
16. 33P-RJ Johnson[3]
17. 7OH-Bryan Ledbetter Jr[17]
18. 31H-Lonnie Hochstetler[14]
19. 48-Koen Crawford[15]