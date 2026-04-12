Cole Duncan takes FAST checkers at Atomic

Chillicothe OH (April 11,2026)- Cole Duncan won the FAST 30 lap feature at Atomic Speedway Saturday night. Duncan was chased by Ricky Peterson, Bryan Nuckles, Danny Smith and Tyler Gunn.
Ohio Heating A-Main (30 Laps): 1. 22-Cole Duncan[1]; 2. 98-Ricky Peterson[4]; 3. 59-Bryan Nuckles[15]; 4. 4-Danny Smith[10]; 5. 68G-Tyler Gunn[6]; 6. 15-Mitch Harble[16]; 7. 4U-Josh Davis[5]; 8. 3J-Jacob Begenwald[17]; 9. 1B-Keith Baxter[7]; 10. 19-Tyler Esh[18]; 11. 08-Brandon Conkel[9]; 12. 94-Jacob Stickle[20]; 13. 3-John Jerich[13]; 14. 23J-Jordan Welch[8]; 15. 81-Rayce Jacobs[12]; 16. 11CK-Kory Crabtree[3]; 17. 21J-Jaylynn Montgomery[19]; 18. 24D-Danny Sams III[2]; 19. 4X-Cale Stinson[11]; 20. B5-Brianna Lawson[14]
B Feature 1 (8 Laps): 1. 15-Mitch Harble[1]; 2. 3J-Jacob Begenwald; 3. 19-Tyler Esh[6]; 4. 21J-Jaylynn Montgomery[3]; 5. 94-Jacob Stickle[7]; 6. 55-Ashley Tackett[5]; 7. 92-Jacob Beck[9]; 8. 11C-Lee Clary[8]; 9. 6J-Jonah Aumend[4]; 10. (DNS) 83-Nate Reeser
Ohio Heating Heat 1 (8 Laps): 1. 98-Ricky Peterson[2]; 2. 11CK-Kory Crabtree[1]; 3. 1B-Keith Baxter[4]; 4. 4-Danny Smith[7]; 5. 3-John Jerich[6]; 6. 21J-Jaylynn Montgomery[9]; 7. 19-Tyler Esh[8]; 8. 15-Mitch Harble[3]; 9. 3J-Jacob Begenwald[5]
Ohio Heating Heat 2 (8 Laps): 1. 22-Cole Duncan[1]; 2. 4U-Josh Davis[2]; 3. 23J-Jordan Welch[3]; 4. 4X-Cale Stinson[8]; 5. B5-Brianna Lawson[4]; 6. 6J-Jonah Aumend[5]; 7. 94-Jacob Stickle[6]; 8. 92-Jacob Beck[7]
Ohio Heating Heat 3 (8 Laps): 1. 81-Rayce Jacobs[4]; 2. 11C-Lee Clary[8]; 3. 08-Brandon Conkel[5]; 4. 55-Ashley Tackett[7]; 5. 83-Nate Reeser[3]; 6. 68G-Tyler Gunn[2]; 7. 24D-Danny Sams III[1]; 8. 59-Bryan Nuckles[6]
Ohio Heating Qualifying Group A (2 Laps): 1. 11CK-Kory Crabtree, 11.620[2]; 2. 98-Ricky Peterson, 11.825[5]; 3. 15-Mitch Harble, 11.839[1]; 4. 1B-Keith Baxter, 11.980[8]; 5. 3J-Jacob Begenwald, 12.079[6]; 6. 3-John Jerich, 12.112[3]; 7. 4-Danny Smith, 12.134[4]; 8. 19-Tyler Esh, 12.431[9]; 9. 21J-Jaylynn Montgomery, 14.123[7]
Ohio Heating Qualifying Group B (2 Laps): 1. 22-Cole Duncan, 11.709[6]; 2. 4U-Josh Davis, 12.405[3]; 3. 23J-Jordan Welch, 12.606[8]; 4. B5-Brianna Lawson, 12.878[2]; 5. 6J-Jonah Aumend, 12.898[1]; 6. 94-Jacob Stickle, 13.531[7]; 7. 92-Jacob Beck, 13.878[5]; 8. (DNS) 4X-Cale Stinson
Ohio Heating Qualifying Group C (2 Laps): 1. 24D-Danny Sams III, 11.663[7]; 2. 68G-Tyler Gunn, 12.205[6]; 3. 83-Nate Reeser, 12.291[5]; 4. 81-Rayce Jacobs, 12.367[2]; 5. 08-Brandon Conkel, 12.521[4]; 6. 59-Bryan Nuckles, 13.022[8]; 7. 55-Ashley Tackett, 14.331[3]; 8. 11C-Lee Clary, 14.506[1]