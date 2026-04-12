Ryan Smith pulls out the win at Port Royal

Port Royal,PA (April 11,2026)- Ryan Smith chased down Chase Dietz then swapped the lead and pulled out the win for the 69k Saturday at Port Royal Speedway. Following Smith at the stripe was Dietz, Troy Wagaman, Brent Marks and Lance Dewease.
410 A Feature (25 Laps): 1. 69K-Ryan Smith[4]; 2. 23-Chase Dietz[2]; 3. 27-Troy Wagaman Jr[1]; 4. 19-Brent Marks[10]; 5. 8-Lance Dewease[9]; 6. 26-Justin Peck[5]; 7. 77S-Giovanni Scelzi[3]; 8. 3Z-Brock Zearfoss[7]; 9. 48-Danny Dietrich[12]; 10. 55-Logan Wagner[18]; 11. 51-Freddie Rahmer[11]; 12. 20-Brady Bacon[15]; 13. 55K-Kerry Madsen[13]; 14. 22-Doug Hammaker[22]; 15. 55M-Domenic Melair[21]; 16. 91-Preston Lattomus[14]; 17. 77-AJ Flick[24]; 18. 18J-JT Ferry[19]; 19. 5K-Jake Karklin[8]; 20. 42-Sye Lynch[23]; 21. 13-Tanner Holmes[17]; 22. 11A-Austin Bishop[16]; 23. 67-Justin Whittall[6]; 24. 95-Garrett Bard[20]
410 B Feature (12 Laps): 1. 55M-Domenic Melair[2]; 2. 22-Doug Hammaker[3]; 3. 42-Sye Lynch[1]; 4. 77-AJ Flick[6]; 5. 47K-Kody Lehman[4]; 6. 95H-Kody Hartlaub[5]; 7. 17-Mark Smith[9]; 8. 27S-Dylan Cisney[7]; 9. 12J-Derek Hauck[11]; 10. 11-TJ Stutts[13]; 11. 22E-Nash Ely[8]; 12. 35B-Buddy Schweibinz[10]; 13. 5W-Jeremy Weaver[18]; 14. 33-Gerard McIntyre Jr[14]; 15. 5-DJ Christie[15]; 16. 46-Michael Bauer[19]; 17. 9-Chase Randall[16]; 18. 2C-Cory Thornton[20]; 19. D57-Jeff Miller[17]; 20. 0X-Aaron Bollinger[12]; 21. (DNS) 11T-Mike Thompson; 22. (DNS) 10-Matt Campbell
410 Heat 1 (8 Laps): 1. 23-Chase Dietz[3]; 2. 8-Lance Dewease[2]; 3. 51-Freddie Rahmer[1]; 4. 20-Brady Bacon[6]; 5. 5K-Jake Karklin[4]; 6. 55M-Domenic Melair[8]; 7. 77-AJ Flick[5]; 8. 35B-Buddy Schweibinz[10]; 9. 33-Gerard McIntyre Jr[9]; 10. 5W-Jeremy Weaver[7]; 11. 11T-Mike Thompson[11]
410 Heat 2 (8 Laps): 1. 27-Troy Wagaman Jr[4]; 2. 77S-Giovanni Scelzi[3]; 3. 55K-Kerry Madsen[8]; 4. 13-Tanner Holmes[1]; 5. 18J-JT Ferry[6]; 6. 47K-Kody Lehman[9]; 7. 22E-Nash Ely[5]; 8. 0X-Aaron Bollinger[7]; 9. 9-Chase Randall[10]; 10. 10-Matt Campbell[2]
410 Heat 3 (8 Laps): 1. 67-Justin Whittall[5]; 2. 69K-Ryan Smith[4]; 3. 48-Danny Dietrich[3]; 4. 11A-Austin Bishop[1]; 5. 55-Logan Wagner[2]; 6. 22-Doug Hammaker[6]; 7. 27S-Dylan Cisney[8]; 8. 12J-Derek Hauck[10]; 9. 5-DJ Christie[7]; 10. 46-Michael Bauer[9]; 11. 2C-Cory Thornton[11]
410 Heat 4 (8 Laps): 1. 26-Justin Peck[2]; 2. 19-Brent Marks[3]; 3. 91-Preston Lattomus[1]; 4. 3Z-Brock Zearfoss[4]; 5. 95-Garrett Bard[6]; 6. 95H-Kody Hartlaub[7]; 7. 17-Mark Smith[8]; 8. 11-TJ Stutts[9]; 9. D57-Jeff Miller[10]; 10. 42-Sye Lynch[5]
410 Qualifying 1 (2 Laps): 1. 5K-Jake Karklin, 16.434[1]; 2. 27-Troy Wagaman Jr, 16.596[5]; 3. 51-Freddie Rahmer, 16.604[6]; 4. 13-Tanner Holmes, 16.736[4]; 5. 8-Lance Dewease, 16.808[8]; 6. 10-Matt Campbell, 16.975[7]; 7. 23-Chase Dietz, 16.994[16]; 8. 77S-Giovanni Scelzi, 17.001[18]; 9. 77-AJ Flick, 17.004[11]; 10. 22E-Nash Ely, 17.006[12]; 11. 20-Brady Bacon, 17.039[10]; 12. 18J-JT Ferry, 17.084[2]; 13. 5W-Jeremy Weaver, 17.189[3]; 14. 0X-Aaron Bollinger, 17.270[9]; 15. 55M-Domenic Melair, 17.413[20]; 16. 55K-Kerry Madsen, 17.471[21]; 17. 33-Gerard McIntyre Jr, 17.500[13]; 18. 47K-Kody Lehman, 17.540[14]; 19. 35B-Buddy Schweibinz, 17.759[17]; 20. 9-Chase Randall, 18.138[19]; 21. (DNS) 11T-Mike Thompson
410 Qualifying 2 (2 Laps): 1. 69K-Ryan Smith, 17.099[2]; 2. 3Z-Brock Zearfoss, 17.331[1]; 3. 11A-Austin Bishop, 17.625[5]; 4. 91-Preston Lattomus, 17.663[4]; 5. 55-Logan Wagner, 17.749[3]; 6. 26-Justin Peck, 17.907[13]; 7. 48-Danny Dietrich, 17.941[12]; 8. 19-Brent Marks, 17.967[17]; 9. 67-Justin Whittall, 18.106[7]; 10. 42-Sye Lynch, 18.144[14]; 11. 22-Doug Hammaker, 18.167[19]; 12. 95-Garrett Bard, 18.204[16]; 13. 5-DJ Christie, 18.274[15]; 14. 95H-Kody Hartlaub, 18.327[9]; 15. 27S-Dylan Cisney, 18.339[18]; 16. 17-Mark Smith, 18.454[8]; 17. 46-Michael Bauer, 18.470[6]; 18. 11-TJ Stutts, 18.493[11]; 19. 12J-Derek Hauck, 19.099[20]; 20. D57-Jeff Miller, 20.069[10]; 21. (DNS) 2C-Cory Thornton