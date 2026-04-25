AJ Flick wins at Lernerville

Sarver,PA (April 24,2026)- AJ Flick won the 25 lap feature at Lernerville Speedway Friday night. Following Flick was Danny Kuriger, Brandon Matus, Leyton Wagner and Preston Lattomus.
Peoples Sprints
A Feature 1 (25 Laps): 1. 2-AJ Flick[2]; 2. 08-Danny Kuriger[7]; 3. 13-Brandon Matus[4]; 4. 38-Leyton Wagner[9]; 5. 91-Preston Lattomus[6]; 6. 5-Jeremy Weaver[8]; 7. 79W-Will Fleming[11]; 8. 3J-Jacob Begenwald[14]; 9. 22-Brandon Spithaler[5]; 10. 20B-Cody Bova[16]; 11. 7K-Dan Shetler[15]; 12. 11-Carl Bowser[13]; 13. 4W-Kasey Weaver[12]; 14. 6-Bob Felmlee[1]; 15. 3V-Chris Verda[19]; 16. 3-John Jerich[3]; 17. 7A-Tim Robertson[21]; 18. 33-Brent Matus[17]; 19. 4K-Kip Edwards[20]; 20. 76-Davey Jones[22]; 21. (DNF) 29-Logan McCandless[10]; 22. (DNS) 05-Adam Herb
Heat 1 (8 Laps): 1. 91-Preston Lattomus[2]; 2. 3-John Jerich[1]; 3. 13-Brandon Matus[6]; 4. 29-Logan McCandless[4]; 5. 11-Carl Bowser[8]; 6. 20B-Cody Bova[5]; 7. 3V-Chris Verda[3]; 8. 4K-Kip Edwards[7]
Heat 2 (8 Laps): 1. 38-Leyton Wagner[2]; 2. 2-AJ Flick[3]; 3. 6-Bob Felmlee[4]; 4. 79W-Will Fleming[5]; 5. 3J-Jacob Begenwald[6]; 6. 33-Brent Matus[1]; 7. (DNS) 05-Adam Herb
Heat 3 (8 Laps): 1. 5-Jeremy Weaver[2]; 2. 08-Danny Kuriger[1]; 3. 22-Brandon Spithaler[4]; 4. 4W-Kasey Weaver[5]; 5. 7K-Dan Shetler[3]; 6. 05-Adam Herb[8]; 7. 7A-Tim Robertson[7]; 8. (DNF) 76-Davey Jones[6]