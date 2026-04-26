Robert Ballou grabs Kokomo sprint car checkers

Kokomo,In (April 25,2026)- Robert Ballou picked up the 25 lap sprint car win at Kokomo Speedway Saturday night. Following Ballou was Kevin Thomas Jr., Trey Osborne, Gavin Miller and Cameron La Rose.
Non Wing 410 Sprints
A Feature 1 (25 Laps): 1. 12-Robert Ballou[4]; 2. 3R-Kevin Thomas Jr[5]; 3. 6T-Trey Osborne[7]; 4. 21AZ-Gavin Miller[12]; 5. 13P-Cameron La Rose[1]; 6. 9Z-Zack Pretorius[8]; 7. 2B-Chelby Hinton[2]; 8. 5A-CJ Leary[6]; 9. 47-Jake Swanson[10]; 10. 06-Rylan Gray[3]; 11. 77S-David Gasper[9]; 12. 2BX-Dalton Stevens[16]; 13. 57-Jack Hoyer[13]; 14. 16-Jackson Slone[11]; 15. 11-Aaron Davis[15]; 16. 33M-Mike Miller[18]; 17. 84-Camden Winter[17]; 18. 18-Landon Butler[21]; 19. 32M-Derek Hastings[19]; 20. 44-David Hair[20]; 21. (DNF) 8T-Adam Taylor[14]
Heat 1 (8 Laps): 1. 12-Robert Ballou[4]; 2. 3R-Kevin Thomas Jr[2]; 3. 6T-Trey Osborne[3]; 4. 47-Jake Swanson[1]; 5. 57-Jack Hoyer[6]; 6. 2BX-Dalton Stevens[5]; 7. 32M-Derek Hastings[7]
Heat 2 (8 Laps): 1. 2B-Chelby Hinton[2]; 2. 06-Rylan Gray[4]; 3. 9Z-Zack Pretorius[3]; 4. 16-Jackson Slone[7]; 5. 8T-Adam Taylor[6]; 6. 84-Camden Winter[5]; 7. (DNF) 44-David Hair[1]
Heat 3 (8 Laps): 1. 13P-Cameron La Rose[1]; 2. 5A-CJ Leary[3]; 3. 77S-David Gasper[2]; 4. 21AZ-Gavin Miller[4]; 5. 11-Aaron Davis[5]; 6. 33M-Mike Miller[6]; 7. 18-Landon Butler[7]
Qualifying 1 (3 Laps): 1. 12-Robert Ballou, 13.121[5]; 2. 6T-Trey Osborne, 13.246[2]; 3. 3R-Kevin Thomas Jr, 13.247[1]; 4. 47-Jake Swanson, 13.290[4]; 5. 2BX-Dalton Stevens, 13.838[6]; 6. 57-Jack Hoyer, 13.923[7]; 7. 32M-Derek Hastings, 14.669[3]
Qualifying 2 (3 Laps): 1. 06-Rylan Gray, 13.044[6]; 2. 9Z-Zack Pretorius, 13.056[1]; 3. 2B-Chelby Hinton, 13.291[3]; 4. 44-David Hair, 14.007[7]; 5. 84-Camden Winter, 14.068[4]; 6. (DNS) 8T-Adam Taylor; 7. (DNS) 16-Jackson Slone
Qualifying 3 (3 Laps): 1. 21AZ-Gavin Miller, 12.844[5]; 2. 5A-CJ Leary, 12.926[2]; 3. 77S-David Gasper, 12.990[4]; 4. 13P-Cameron La Rose, 13.313[7]; 5. 11-Aaron Davis, 13.463[3]; 6. 33M-Mike Miller, 13.595[1]; 7. 18-Landon Butler, 14.264[6]