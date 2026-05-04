Chase Dietz wins at BAPS

York Haven,PA (May 3,2026)- Chase Dietz made it two days, two wins. After winning at Lincoln Speedway Saturday, Dietz took top honors in the 30 lap feature at BAPS Motor Speedway Sunday. Dietz was followed by Danny Dietrich, Logan Schuchart, Cameron Smith and Brady Bacon.
410 Sprints
A Feature 1 (30 Laps): 1. 23-Chase Dietz[1]; 2. 48-Danny Dietrich[4]; 3. 1S-Logan Schuchart[6]; 4. 75-Cameron Smith[5]; 5. 20-Brady Bacon[2]; 6. 3Z-Brock Zearfoss[7]; 7. 2C-Cole Macedo[3]; 8. 5-Tyler Ross[10]; 9. 27H-Justin Whittall[11]; 10. 17-Dylan Norris[8]; 11. 41-Logan Rumsey[13]; 12. 10X-Ryan Smith[15]; 13. 91-Preston Lattomus[12]; 14. 22E-Nash Ely[9]; 15. 33-Gerard McIntyre Jr[19]; 16. 8D-Billy Dietrich[18]; 17. 38S-Brett Strickler[14]; 18. 18J-JT Ferry[21]; 19. 10-Matt Campbell[22]; 20. 35-Buddy Schweibinz[17]; 21. X-Greg Wilson[20]; 22. 24T-TJ Greve[24]; 23. (DNF) 6-Cole Knopp[23]; 24. (DNS) 11M-Mike Thompson
B Feature 1 (10 Laps): 1. 33-Gerard McIntyre Jr[2]; 2. X-Greg Wilson[1]; 3. 18J-JT Ferry[3]; 4. 10-Matt Campbell[4]; 5. 6-Cole Knopp[6]; 6. 24T-TJ Greve[8]; 7. 45S-Samuel Miller[5]; 8. 22R-Ronald Helmick[7]
Heat 1 (10 Laps): 1. 20-Brady Bacon[1]; 2. 48-Danny Dietrich[4]; 3. 17-Dylan Norris[2]; 4. 5-Tyler Ross[3]; 5. 41-Logan Rumsey[5]; 6. 11M-Mike Thompson[6]; 7. X-Greg Wilson[8]; 8. 10-Matt Campbell[7]; 9. 22R-Ronald Helmick[9]
Heat 2 (10 Laps): 1. 1S-Logan Schuchart[4]; 2. 75-Cameron Smith[1]; 3. 22E-Nash Ely[2]; 4. 27H-Justin Whittall[5]; 5. 38S-Brett Strickler[6]; 6. 35-Buddy Schweibinz[3]; 7. 33-Gerard McIntyre Jr[7]; 8. 45S-Samuel Miller[8]; 9. 24T-TJ Greve[9]
Heat 3 (10 Laps): 1. 23-Chase Dietz[1]; 2. 3Z-Brock Zearfoss[3]; 3. 2C-Cole Macedo[4]; 4. 91-Preston Lattomus[2]; 5. 10X-Ryan Smith[5]; 6. 8D-Billy Dietrich[6]; 7. 18J-JT Ferry[7]; 8. 6-Cole Knopp[8]
Qualifying 1 (2 Laps): 1. 48-Danny Dietrich, 14.587[3]; 2. 20-Brady Bacon, 14.707[2]; 3. 17-Dylan Norris, 14.819[4]; 4. 5-Tyler Ross, 14.900[6]; 5. 41-Logan Rumsey, 14.964[1]; 6. 11M-Mike Thompson, 15.060[8]; 7. 10-Matt Campbell, 15.098[7]; 8. X-Greg Wilson, 15.284[5]; 9. 22R-Ronald Helmick, 15.764[9]
Qualifying 2 (2 Laps): 1. 1S-Logan Schuchart, 14.463[5]; 2. 75-Cameron Smith, 14.906[6]; 3. 22E-Nash Ely, 14.966[1]; 4. 35-Buddy Schweibinz, 15.087[3]; 5. 27H-Justin Whittall, 15.165[4]; 6. 38S-Brett Strickler, 15.606[7]; 7. 33-Gerard McIntyre Jr, 15.701[9]; 8. 45S-Samuel Miller, 16.005[8]; 9. 24T-TJ Greve, 19.600[2]
Qualifying 3 (2 Laps): 1. 2C-Cole Macedo, 14.933[1]; 2. 23-Chase Dietz, 15.227[7]; 3. 91-Preston Lattomus, 15.305[3]; 4. 3Z-Brock Zearfoss, 15.365[2]; 5. 10X-Ryan Smith, 15.486[8]; 6. 8D-Billy Dietrich, 15.636[5]; 7. 18J-JT Ferry, 15.883[6]; 8. 6-Cole Knopp, 16.144[4]