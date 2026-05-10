Paul Nienhiser wins IRA feature at Sycamore Speedway

Maple Park,IL (May 9,2026)- Paul Nienhiser won the 30 Interstate Racing Association feature Saturday night at Sycamore Speedway. Following Nienhiser was Logan Julien, Blake Nimee, Zach Daum and Brayton Lynch.
410 Sprints – Winged
A Feature (30 Laps): 1. 9X-Paul Nienhiser[5]; 2. 85J-Logan Julien[1]; 3. 79-Blake Nimee[4]; 4. 99D-Zach Daum[7]; 5. 29L-Brayton Lynch[2]; 6. 25T-Travis Arenz[10]; 7. 2W-Scott Neitzel[8]; 8. 25-Danny Schlafer[15]; 9. 7A-Will Armitage[9]; 10. 96-Jake Blackhurst[11]; 11. 37-Bryce Norris[3]; 12. 65-Jordan Goldesberry[6]; 13. 99-Tyler Brabant[14]; 14. 68-Dave Uttech[12]; 15. 24-Scott Conger[18]; 16. 26-Cody Schlafer[20]; 17. 9-Tommy Colburn[16]; 18. 21H-TJ Haddy[21]; 19. (DNF) 3N-Jake Neuman[13]; 20. (DNF) 9K-Kyle Schuett[22]; 21. (DNF) 09-Clayton Rossmann[19]; 22. (DNF) 4K-Kris Spitz[17]
Dash 1 (4 Laps): 1. 85J-Logan Julien[1]; 2. 37-Bryce Norris[3]; 3. 9X-Paul Nienhiser[5]; 4. 99D-Zach Daum[4]; 5. 7A-Will Armitage[2]
Dash 2 (4 Laps): 1. 29L-Brayton Lynch[1]; 2. 79-Blake Nimee[4]; 3. 65-Jordan Goldesberry[3]; 4. 2W-Scott Neitzel[2]; 5. 25T-Travis Arenz[5]
Heat 1 (8 Laps): 1. 2W-Scott Neitzel[1]; 2. 65-Jordan Goldesberry[4]; 3. 79-Blake Nimee[3]; 4. 25T-Travis Arenz[2]; 5. 25-Danny Schlafer[6]; 6. 4K-Kris Spitz[5]; 7. 09-Clayton Rossmann[7]; 8. (DNS) 9K-Kyle Schuett
Heat 2 (8 Laps): 1. 85J-Logan Julien[2]; 2. 37-Bryce Norris[4]; 3. 9X-Paul Nienhiser[3]; 4. 3N-Jake Neuman[6]; 5. 99-Tyler Brabant[5]; 6. 9-Tommy Colburn[1]; 7. 26-Cody Schlafer[7]
Heat 3 (8 Laps): 1. 29L-Brayton Lynch[1]; 2. 7A-Will Armitage[3]; 3. 96-Jake Blackhurst[5]; 4. 68-Dave Uttech[2]; 5. 99D-Zach Daum[4]; 6. 24-Scott Conger[6]; 7. 21H-TJ Haddy[7]
Qualifying: 1. 65-Jordan Goldesberry, 13.449[1]; 2. 37-Bryce Norris, 13.674[2]; 3. 99D-Zach Daum, 14.028[9]; 4. 79-Blake Nimee, 14.047[11]; 5. 9X-Paul Nienhiser, 14.058[16]; 6. 7A-Will Armitage, 14.097[20]; 7. 25T-Travis Arenz, 14.122[3]; 8. 85J-Logan Julien, 14.240[22]; 9. 68-Dave Uttech, 14.351[8]; 10. 2W-Scott Neitzel, 14.369[13]; 11. 9-Tommy Colburn, 14.386[6]; 12. 29L-Brayton Lynch, 14.399[5]; 13. 4K-Kris Spitz, 14.440[7]; 14. 99-Tyler Brabant, 14.521[4]; 15. 96-Jake Blackhurst, 14.597[14]; 16. 25-Danny Schlafer, 14.626[15]; 17. 3N-Jake Neuman, 14.753[19]; 18. 24-Scott Conger, 14.774[10]; 19. 09-Clayton Rossmann, 15.001[12]; 20. 26-Cody Schlafer, 15.424[21]; 21. 21H-TJ Haddy, 15.786[18]; 22. 9K-Kyle Schuett[17]