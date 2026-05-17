Danny Sams III and Brian Ruhlman at Butler

Quincy,MI (May 16,2026)- Danny Sams III won the 25 lap main event at Butler Speedway Saturday night over Darin Naida, Dan McCarron, Boston Mead and Brad Lamberson.
Brian Ruhlman grabbed the 25 lap feature win over Dustin Ingle, Max Frank, Adam Taylor and Korbyn Hayslett.
410 Winged Sprints
A Feature 1 (25 Laps): 1. 24D-Danny Sams III[3]; 2. 11N-Darin Naida[1]; 3. 22M-Dan McCarron[6]; 4. 42-Boston Mead[8]; 5. 10RR-Brad Lamberson[2]; 6. 10B-Jason Blonde[4]; 7. 41-Thomas Schinderle[5]; 8. 4-Josh Turner[7]; 9. 22-Aaron Shaffer[9]; 10. 2X-Gage Etgen[13]; 11. 51-Mark Yearling[14]; 12. 33F-Jason Ferguson[10]; 13. 6-Jimmie Ward Jr[11]; 14. 23-Charlie Baur[15]; 15. 20A-Andy Chehowski[17]; 16. 19-Avery Neal[16]; 17. 87-Logan Easterday[12]; 18. (DNS) 94-Fred Worden IV
Heat 1 (8 Laps): 1. 24D-Danny Sams III[1]; 2. 11N-Darin Naida[2]; 3. 41-Thomas Schinderle[4]; 4. 4-Josh Turner[5]; 5. 22-Aaron Shaffer[3]; 6. 6-Jimmie Ward Jr[6]; 7. 2X-Gage Etgen[8]; 8. 23-Charlie Baur[9]; 9. 20A-Andy Chehowski[7]
Heat 2 (8 Laps): 1. 10RR-Brad Lamberson[2]; 2. 10B-Jason Blonde[1]; 3. 22M-Dan McCarron[3]; 4. 42-Boston Mead[4]; 5. 33F-Jason Ferguson[5]; 6. 87-Logan Easterday[7]; 7. 51-Mark Yearling[6]; 8. 19-Avery Neal[8]; 9. (DNS) 94-Fred Worden IV
Qualifying 1 (99 Laps): 1. 24D-Danny Sams III, 13.696[12]; 2. 10B-Jason Blonde, 14.190[8]; 3. 11N-Darin Naida, 14.231[7]; 4. 10RR-Brad Lamberson, 14.233[9]; 5. 22-Aaron Shaffer, 14.428[6]; 6. 22M-Dan McCarron, 14.462[3]; 7. 41-Thomas Schinderle, 14.508[17]; 8. 42-Boston Mead, 14.537[10]; 9. 4-Josh Turner, 14.686[15]; 10. 33F-Jason Ferguson, 14.712[5]; 11. 6-Jimmie Ward Jr, 15.006[2]; 12. 51-Mark Yearling, 15.033[16]; 13. 20A-Andy Chehowski, 15.377[13]; 14. 87-Logan Easterday, 15.484[14]; 15. 2X-Gage Etgen, 15.707[4]; 16. 19-Avery Neal, 15.740[1]; 17. 23-Charlie Baur, 15.797[18]; 18. 94-Fred Worden IV, 28.042[11]
410 Sprints – Non-Winged
MacAllister CAT Rental Store A Feature (25 Laps): 1. 49-Brian Ruhlman[2]; 2. 2DI-Dustin Ingle[6]; 3. 25-Max Frank[9]; 4. 8T-Adam Taylor[14]; 5. 1H-Korbyn Hayslett[11]; 6. 99J-Jack James[13]; 7. 0-Steve Irwin[4]; 8. 33M-Mike Miller[7]; 9. 3A-Mike Astrauskas[10]; 10. 26-John Watson[12]; 11. (DNF) 16-Jackson Slone[8]; 12. (DNF) 3L-Mike Landis[15]; 13. (DNF) 91-Aiden Salisbury[1]; 14. (DNF) 22-Brandon Spencer[3]; 15. (DNF) 11-Aaron Davis[5]; 16. (DNS) 21-Noah Whitehouse
Engler Machine and Tool Heat 1 (8 Laps): 1. 49-Brian Ruhlman[1]; 2. 0-Steve Irwin[4]; 3. 11-Aaron Davis[2]; 4. 33M-Mike Miller[3]; 5. 25-Max Frank[5]; 6. 1H-Korbyn Hayslett[6]; 7. 99J-Jack James[7]; 8. 3L-Mike Landis[8]
Miami Paint Heat 2 (8 Laps): 1. 2DI-Dustin Ingle[4]; 2. 22-Brandon Spencer[1]; 3. 91-Aiden Salisbury[3]; 4. 16-Jackson Slone[2]; 5. 3A-Mike Astrauskas[5]; 6. 26-John Watson[7]; 7. (DNF) 8T-Adam Taylor[6]; 8. (DNS) 21-Noah Whitehouse
Qualifying (99 Laps): 1. 0-Steve Irwin, 15.599[14]; 2. 2DI-Dustin Ingle, 16.146[8]; 3. 33M-Mike Miller, 16.161[16]; 4. 91-Aiden Salisbury, 16.237[13]; 5. 11-Aaron Davis, 16.368[5]; 6. 16-Jackson Slone, 16.369[15]; 7. 49-Brian Ruhlman, 16.397[10]; 8. 22-Brandon Spencer, 16.487[9]; 9. 25-Max Frank, 16.586[3]; 10. 3A-Mike Astrauskas, 16.627[12]; 11. 1H-Korbyn Hayslett, 16.882[7]; 12. 8T-Adam Taylor, 16.907[4]; 13. 99J-Jack James, 17.013[1]; 14. 26-John Watson, 17.047[2]; 15. 3L-Mike Landis, 17.306[6]; 16. (DNS) 21-Noah Whitehouse, 59.000