Noah Whitehouse captures GLTS feature at Hartford

Hartford,MI (May 15,2026)- Noah Whitehouse won the 20 lap Great Lakes Traditional Sprints feature at Hartford Speedway Friday night. Folllowing Whitehouse was Brian Ruhlman, Steve Irwin, Max Frank and Korbyn Hayslett.
410 Sprints – Non-Winged
MacAllister CAT Rental Store A Feature (20 Laps): 1. 2100-Noah Whitehouse[1]; 2. 49-Brian Ruhlman[4]; 3. 0-Steve Irwin[3]; 4. 25-Max Frank[5]; 5. 1H-Korbyn Hayslett[6]; 6. 11-Aaron Davis[9]; 7. 18-Aiden Salisbury[12]; 8. 8T-Adam Taylor[8]; 9. 3A-Mike Astrauskas[10]; 10. 33-Jason Ferguson[11]; 11. (DNF) 10S-Jay Steinebach[7]; 12. (DNF) 33M-Mike Miller[2]; 13. (DNF) 26-John Watson[13]; 14. (DNS) 29OG-Tom Eller; 15. (DNS) 33P-RJ Payne
Engler Machine and Tool Heat 1 (8 Laps): 1. 2100-Noah Whitehouse[2]; 2. 1H-Korbyn Hayslett[1]; 3. 25-Max Frank[4]; 4. 10S-Jay Steinebach[3]; 5. 11-Aaron Davis[6]; 6. 33-Jason Ferguson[5]; 7. 26-John Watson[7]; 8. (DNS) 33P-RJ Payne
Miami Paint Heat 2 (8 Laps): 1. 0-Steve Irwin[4]; 2. 33M-Mike Miller[2]; 3. 49-Brian Ruhlman[3]; 4. 8T-Adam Taylor[1]; 5. 3A-Mike Astrauskas[5]; 6. 18-Aiden Salisbury[7]; 7. (DNF) 29OG-Tom Eller[6]
Qualifying (99 Laps): 1. 25-Max Frank, 16.885[12]; 2. 0-Steve Irwin, 17.151[14]; 3. 10S-Jay Steinebach, 17.194[3]; 4. 49-Brian Ruhlman, 17.229[9]; 5. 2100-Noah Whitehouse, 17.353[11]; 6. 33M-Mike Miller, 17.412[8]; 7. 1H-Korbyn Hayslett, 17.489[2]; 8. 8T-Adam Taylor, 17.678[10]; 9. 33-Jason Ferguson, 17.957[1]; 10. 3A-Mike Astrauskas, 17.990[13]; 11. 11-Aaron Davis, 18.128[7]; 12. 29OG-Tom Eller, 18.609[15]; 13. 26-John Watson, 18.932[5]; 14. 18-Aiden Salisbury, 58.000[6]; 15. 33P-RJ Payne, 59.000[4]