Justin Sanders captures win and $5,000 at Silver Dollar

Chico,CA (July 1,2026)- Justin Sanders passed leader Dominic Gorden on lap 10 of 30 and went on to win and take the $5,000 paycheck at Silver Dollar Speedway on Wednesday night in front of the largest crowd in the track history. Following Sanders was Dominic Gorden, DJ Netto, Andy Forsberg and Shane Golobic.
360 Winged Sprints
A Main (30 Laps): 1. 2X-Justin Sanders[4]; 2. 10-Dominic Gorden[1]; 3. 88N-DJ Netto[3]; 4. 92-Andy Forsberg[2]; 5. 17W-Shane Golobic[8]; 6. 2A-Austin Wood[9]; 7. 7C-Dylan Bloomfield[7]; 8. 75-Tony Gomes[14]; 9. 26-Corbin Rueschenberg[11]; 10. 21L-Landon Brooks[17]; 11. 21-Chance Grasty[15]; 12. 29-Cole Croft[5]; 13. 76-Jennifer Osborne[13]; 14. 15AZ-Nick Parker[12]; 15. 83T-Tanner Carrick[6]; 16. 12J-John Clark[20]; 17. 54-Carson Hall[19]; 18. 00-Steel Powell[10]; 19. 88-Brad Bumgarner[18]; 20. 76C-Casey Schmitz[16]
B Feature (10 Laps): 1. 76C-Casey Schmitz[1]; 2. 21L-Landon Brooks[2]; 3. 88-Brad Bumgarner[4]; 4. 54-Carson Hall[3]; 5. 12J-John Clark[6]; 6. 54X-Rylan Sharrah[7]; 7. 91J-Billy Wallace[8]; 8. 15-Andrew Gannon[5]
Heat 1 (8 Laps): 1. 2X-Justin Sanders[1]; 2. 7C-Dylan Bloomfield[2]; 3. 83T-Tanner Carrick[4]; 4. 26-Corbin Rueschenberg[6]; 5. 76-Jennifer Osborne[3]; 6. 21L-Landon Brooks[5]; 7. 88-Brad Bumgarner[7]; 8. 54X-Rylan Sharrah[8]
Heat 2 (8 Laps): 1. 88N-DJ Netto[1]; 2. 17W-Shane Golobic[3]; 3. 00-Steel Powell[2]; 4. 92-Andy Forsberg[4]; 5. 75-Tony Gomes[5]; 6. 54-Carson Hall[7]; 7. 15-Andrew Gannon[8]; 8. 18P-Jack Phillips[6]
Heat 3 (8 Laps): 1. 29-Cole Croft[2]; 2. 2A-Austin Wood[1]; 3. 10-Dominic Gorden[4]; 4. 15AZ-Nick Parker[5]; 5. 21-Chance Grasty[6]; 6. 76C-Casey Schmitz[3]; 7. 12J-John Clark[8]; 8. 91J-Billy Wallace[7]
Qualifying: 1. 83T-Tanner Carrick, 11.907[3]; 2. 92-Andy Forsberg, 11.965[9]; 3. 10-Dominic Gorden, 11.994[17]; 4. 2X-Justin Sanders, 12.032[12]; 5. 88N-DJ Netto, 12.135[8]; 6. 2A-Austin Wood, 12.146[10]; 7. 7C-Dylan Bloomfield, 12.156[22]; 8. 00-Steel Powell, 12.158[1]; 9. 29-Cole Croft, 12.196[20]; 10. 76-Jennifer Osborne, 12.304[6]; 11. 17W-Shane Golobic, 12.345[13]; 12. 76C-Casey Schmitz, 12.347[5]; 13. 21L-Landon Brooks, 12.391[23]; 14. 75-Tony Gomes, 12.435[11]; 15. 26-Corbin Rueschenberg, 12.436[18]; 16. 15AZ-Nick Parker, 12.436[24]; 17. 18P-Jack Phillips, 12.465[2]; 18. 21-Chance Grasty, 12.501[14]; 19. 88-Brad Bumgarner, 12.614[7]; 20. 54-Carson Hall, 12.895[21]; 21. 91J-Billy Wallace, 12.976[4]; 22. 54X-Rylan Sharrah, 13.188[19]; 23. 15-Andrew Gannon, 13.383[15]; 24. (DNS) 12J-John Clark