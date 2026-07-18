Day Conquers the Knight Before the Kings Royal at Eldora

ROSSBURG, OH (July 17, 2026) – Corey Day outlasted the weather and the field to win the Knight Before the Kings Royal Friday at Eldora Speedway with the World of Outlaws NOS Energy Drink Sprint Car Series.
After a two-hour rain delay, Day started on the pole and led all 30 laps in route to the victory, having to navigate multiple caution and red flags along with a mid-race challenge by fifth starting Aaron Reutzel for the victory.
Reutzel, Garet Williamson, Brady Bacon, and Rico Abreu rounded out the top five.
Brady Bacon and Sheldon Haudenschild were the fastest qualifiers in Flight A and B qualifying respectively with Haudenschild the fastest overall with a lap of 12. 795 seconds.
Knight Before the Kings Royal
World of Outlaws NOS Energy Drink Sprint Car Series
Eldora Speedway
Rossburg, Ohio
Friday, July 17, 2026
Honest Abe Roofing Qualifying Flight A (2 Laps)
1. 21H-Brady Bacon, 12.811[5]
2. 7BC-Tyler Courtney, 12.866[10]
3. 5-Brenham Crouch, 12.885[28]
4. 87-Aaron Reutzel, 12.931[17]
5. 55-Kerry Madsen, 12.944[22]
6. 5B-Karter Sarff, 12.945[4]
7. 21-Brian Brown, 12.949[29]
8. 41-Carson Macedo, 12.977[9]
9. 27-Emerson Axsom, 13.013[14]
10. 94-Brad Sweet, 13.014[23]
11. 9-Daison Pursley, 13.019[27]
12. 2-David Gravel, 13.033[16]
13. 77-Giovanni Scelzi, 13.045[18]
14. 1A-Cameron Smith, 13.049[24]
15. 15K-Creed Kemenah, 13.078[3]
16. 1S-Logan Schuchart, 13.089[19]
17. 23D-Chase Dietz, 13.096[26]
18. 28M-Conner Morrell, 13.135[20]
19. 27H-Bryce Lucius, 13.161[25]
20. 88-Tanner Thorson, 13.167[2]
21. 24D-Danny Sams III, 13.171[21]
22. 87X-Steven Snyder Jr, 13.175[11]
23. 45W-Cory Eliason, 13.212[7]
24. 17B-Bill Balog, 13.215[12]
25. 15-Donny Schatz, 13.248[6]
26. 14Z-Zane DeVault, 13.262[8]
27. G5-Gage Pulkrabek, 13.295[30]
28. 17-Spencer Bayston, 13.305[15]
29. 97-Zach Hampton, 13.311[13]
30. 15C-Chris Andrews, 13.317[1]
Honest Abe Roofing Qualifying Flight B (2 Laps)
1. 18-Sheldon Haudenschild, 12.775[3]
2. 23-Garet Williamson, 12.795[14]
3. 10-Ryan Timms, 12.854[4]
4. 14M-Corey Day, 12.856[7]
5. 26-Justin Peck, 12.857[6]
6. 42-Sye Lynch, 12.872[21]
7. 14-Rico Abreu, 12.894[20]
8. 51-Ashton Torgerson, 12.953[25]
9. 13-Tanner Holmes, 12.973[8]
10. 9R-Chase Randall, 13.037[16]
11. 17GP-Brock Zearfoss, 13.043[2]
12. 19-Brent Marks, 13.053[5]
13. 39M-Anthony Macri, 13.099[9]
14. 71-Parker Price Miller, 13.101[24]
15. 33W-Cap Henry, 13.114[10]
16. 83-Michael Kofoid, 13.130[19]
17. 1K-Kelby Watt, 13.144[27]
18. 101-Kalib Henry, 13.148[18]
19. 7S-Chris Windom, 13.164[22]
20. 21T-James McFadden, 13.176[13]
21. 19JR-Joel Myers Jr, 13.223[26]
22. 16C-Skylar Gee, 13.238[1]
23. 2C-Cole Macedo, 13.258[23]
24. 22-Brandon Spithaler, 13.333[12]
25. 98-Ricky Peterson, 13.361[11]
26. 6-Brad Lamberson, 13.440[28]
27. 5J-Jeremy Weaver, 13.448[17]
28. 11-TJ Stutts, 13.455[15]
29. 11N-Darin Naida[29]
Non-Qualifier #Flight A (8 Laps)
1. 24D-Danny Sams III[1]
2. 87X-Steven Snyder Jr[2]
3. 14Z-Zane DeVault[6]
4. G5-Gage Pulkrabek[7]
5. 45W-Cory Eliason[3]
DNS: 17B-Bill Balog
DNS: 15-Donny Schatz
DNS: 17-Spencer Bayston
DNS: 97-Zach Hampton
DNS: 15C-Chris Andrews
Non-Qualifier #Flight B (8 Laps)
1. 16C-Skylar Gee[2]
2. 19JR-Joel Myers Jr[1]
3. 2C-Cole Macedo[3]
4. 22-Brandon Spithaler[4]
5. 6-Brad Lamberson[6]
6. 11N-Darin Naida[9]
7. 98-Ricky Peterson[5]
8. 5J-Jeremy Weaver[7]
DNS: 11-TJ Stutts
NOS Energy Drink Heat Race #1 (8 Laps)
1. 21H-Brady Bacon[1]
2. 21-Brian Brown[4]
3. 5-Brenham Crouch[2]
4. 55-Kerry Madsen[3]
5. 9-Daison Pursley[6]
6. 24D-Danny Sams III
7. 27-Emerson Axsom[5]
8. 77-Giovanni Scelzi[7]
DNS: 15K-Creed Kemenah
DNS: 23D-Chase Dietz
DNS: 27H-Bryce Lucius
Knoxville Bound Heat Race #2 (8 Laps)
1. 7BC-Tyler Courtney[1]
2. 87-Aaron Reutzel[2]
3. 41-Carson Macedo[4]
4. 2-David Gravel[6]
5. 5B-Karter Sarff[3]
6. 1A-Cameron Smith[7]
7. 1S-Logan Schuchart[8]
8. 88-Tanner Thorson[10]
9. 87X-Steven Snyder Jr
10. 28M-Conner Morrell[9]
DNS: 94-Brad Sweet
WIX Filters Heat Race #3 (8 Laps)
1. 18-Sheldon Haudenschild[1]
2. 10-Ryan Timms[2]
3. 14-Rico Abreu[4]
4. 26-Justin Peck[3]
5. 17GP-Brock Zearfoss[6]
6. 13-Tanner Holmes[5]
7. 33W-Cap Henry[8]
8. 39M-Anthony Macri[7]
9. 16C-Skylar Gee
10. 1K-Kelby Watt[9]
11. 7S-Chris Windom[10]
Golf Cart Services Heat Race #4 (8 Laps)
1. 23-Garet Williamson[1]
2. 14M-Corey Day[2]
3. 51-Ashton Torgerson[4]
4. 19-Brent Marks[6]
5. 42-Sye Lynch[3]
6. 83-Michael Kofoid[8]
7. 9R-Chase Randall[5]
8. 101-Kalib Henry[9]
9. 21T-James McFadden[10]
10. 19JR-Joel Myers Jr
DNS: 71-Parker Price Miller
C-Main (10 Laps)
1. G5-Gage Pulkrabek[7]
2. 6-Brad Lamberson[10]
3. 14Z-Zane DeVault[5]
4. 22-Brandon Spithaler[8]
5. 98-Ricky Peterson[14]
6. 11N-Darin Naida[12]
7. 11-TJ Stutts[18]
8. 5J-Jeremy Weaver[16]
DNS: 27H-Bryce Lucius
DNS: 94-Brad Sweet
DNS: 7S-Chris Windom
DNS: 71-Parker Price Miller
DNS: 2C-Cole Macedo
DNS: 45W-Cory Eliason
DNS: 17B-Bill Balog
DNS: 15-Donny Schatz
DNS: 17-Spencer Bayston
DNS: 97-Zach Hampton
DNS: 15C-Chris Andrews
Toyota Dash (6 Laps)
1. 14M-Corey Day[1]
2. 23-Garet Williamson[2]
3. 21H-Brady Bacon[4]
4. 18-Sheldon Haudenschild[6]
5. 87-Aaron Reutzel[3]
6. 7BC-Tyler Courtney[8]
7. 10-Ryan Timms[7]
8. 21-Brian Brown[5]
MicroLite Last Chance Showdown (12 Laps)
1. 27-Emerson Axsom[1]
2. 13-Tanner Holmes[2]
3. 83-Michael Kofoid[4]
4. 24D-Danny Sams III[3]
5. 33W-Cap Henry[6]
6. 9R-Chase Randall[8]
7. 1S-Logan Schuchart[7]
8. 1A-Cameron Smith[5]
9. 101-Kalib Henry[12]
10. 88-Tanner Thorson[11]
11. 1K-Kelby Watt[18]
12. 16C-Skylar Gee[14]
13. 21T-James McFadden[16]
14. G5-Gage Pulkrabek
15. 6-Brad Lamberson
DNS: 77-Giovanni Scelzi
DNS: 39M-Anthony Macri
DNS: 15K-Creed Kemenah
DNS: 87X-Steven Snyder Jr
DNS: 23D-Chase Dietz
DNS: 28M-Conner Morrell
DNS: 19JR-Joel Myers Jr
NOS Energy Drink Feature (30 Laps)
1. 14M-Corey Day[1]
2. 87-Aaron Reutzel[5]
3. 23-Garet Williamson[2]
4. 21H-Brady Bacon[3]
5. 14-Rico Abreu[10]
6. 18-Sheldon Haudenschild[4]
7. 2-David Gravel[15]
8. 1S-Logan Schuchart[25]
9. 9-Daison Pursley[17]
10. 17GP-Brock Zearfoss[18]
11. 10-Ryan Timms[7]
12. 15-Donny Schatz[26]
13. 5B-Karter Sarff[19]
14. 41-Carson Macedo[11]
15. 21-Brian Brown[8]
16. 51-Ashton Torgerson[12]
17. 7BC-Tyler Courtney[6]
18. 19-Brent Marks[16]
19. 27-Emerson Axsom[21]
20. 26-Justin Peck[14]
21. 5-Brenham Crouch[9]
22. 24D-Danny Sams III[24]
23. 55-Kerry Madsen[13]
24. 42-Sye Lynch[20]
25. 83-Michael Kofoid[23]
26. 17-Spencer Bayston[27]
DNS: 13-Tanner Holmes