Feature Winners: Saturday, July 18, 2026

|Track
|City/ST
|Co.
|
|Event
|Winner
|81 Speedway
|Park City, KS
|USA
|POWRi 410 Outlaw Sprint League
|
|Xavier Doney
|Agassiz Speedway
|Agassiz, BC
|CAN
|Northwest Sprint Tour
|
|Aaron Willison
|Anderson Speedway
|Anderson, IN
|USA
|All Star Pavement Midget Series
|
|Rained Out
|Benton Speedway
|Benton, MO
|USA
|Winged 305 Sprint Cars
|
|B.J. Simmerman
|Buffalo River Speedway
|Glyndon, MN
|USA
|Midwest Sprint Touring Series 410 Sprint Cars / Northern Outlaw Sprint Association
|
|Jack Dover
|Butler Motor Speedway
|Quincy, MI
|USA
|Winged 410 Sprint Cars
|
|Logan Julien
|Buxton Speedway
|South Buxton, ONT
|CAN
|Ontario Traditional Sprints
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|Rained Out
|Cottage Grove Speedway
|Cottage Grove, OR
|USA
|Wingless Sprint Series
|
|Alex Peck
|Devil’s Lake Speedway
|Crary, ND
|USA
|Western Renegade Non-Wing Sprint Car Series
|WRSS Speedweek
|Nick Shirek
|Deuce Of Clubs Thunder Raceway
|Show Low, AZ
|USA
|Wild West Sprint Car Series
|
|Rained Out
|Eagle Raceway
|Eagle, NE
|USA
|Winged 305 Sprint Cars
|
|Tyler Drueke
|Eagle River Speedway
|Eagle River, WI
|USA
|Badger Midget Auto Racing Association
|
|Brandon Waelti
|Eldora Speedway
|Rossburg, OH
|USA
|World of Outlaws
|Kings Royal
|Anthony Macri
|Farmington Empire Speedway
|Farmington, MO
|USA
|Midwest Open Wheel Association
|
|Howard Moore
|Fonda Speedway
|Fonda, NY
|USA
|Empire Super Sprints
|Earl Halaquist Memorial
|Rained Out
|I-35 Speedway
|Winston, MO
|USA
|USAC Midwest Racing Association
|
|Rained Out
|I-90 Speedway
|Hartford, SD
|USA
|Winged 305 Sprint Cars
|
|Rained Out
|Knoxville Raceway
|Knoxville, IA
|USA
|Winged 360 Sprint Cars
|
|Ryan Timms
|Knoxville Raceway
|Knoxville, IA
|USA
|Winged 410 Sprint Cars
|
|Ryan Timms
|Land of Legends Raceway
|Canandaigua, NY
|USA
|Winged 305 Sprint Cars
|
|Rained Out
|Macon Speedway
|Macon, IL
|USA
|POWRi IMRA
|
|Daltyn England
|Michael’s Mercer Raceway
|Mercer, PA
|USA
|Winged 305 Sprint Cars
|
|Rained Out
|Michael’s Mercer Raceway
|Mercer, PA
|USA
|Winged 410 Sprint Cars
|
|Rained Out
|Montpelier Motor Speedway
|Montpelier, IN
|USA
|Midwest Thunder 410 Sprint Car Series
|
|Rained Out
|Montpelier Motor Speedway
|Montpelier, IN
|USA
|USAC Speed2 Midwest Thunder Midget Car Series
|
|Rained Out
|Oswego Speedway
|Oswego, NY
|USA
|350 Supermodifieds
|
|Rained Out
|Oswego Speedway
|Oswego, NY
|USA
|Small Block Supermodifieds
|
|Rained Out
|Oswego Speedway
|Oswego, NY
|USA
|Supermodifieds
|Double Features
|Rained Out
|Paragon Speedway
|Paragon, IN
|USA
|Non-Wing 410 Sprint Cars
|
|Rained Out
|Paragon Speedway
|Paragon, IN
|USA
|Winged 305 Sprint Cars
|
|Rained Out
|Path Valley Speedway
|Spring Run, PA
|USA
|Non-Wing Super Sportsman
|
|Rained Out
|Placerville Speedway
|Placerville, CA
|USA
|Sprint Car Challenge Tour
|Western Sprint Tour Speedweek / Gold Pan Rampage
|Shane Hopkins
|Plymouth Dirt Track
|Plymouth, WI
|USA
|Midwest Sprint Car Association
|
|Bill Taylor
|Port Royal Speedway
|Port Royal, PA
|USA
|PA Sprint Series
|
|Rained Out
|Port Royal Speedway
|Port Royal, PA
|USA
|Winged 358 Sprint Cars
|
|Rained Out
|Port Royal Speedway
|Port Royal, PA
|USA
|Winged 410 Sprint Cars
|
|Rained Out
|Riverside International Speedway
|West Mempis, AR
|USA
|United Sprint Car Series
|
|Dale Howard
|RPM Speedway
|Crandall, TX
|USA
|Winged 305 Sprint Cars
|
|Cody Price
|Sharon Speedway
|Hartford, OH
|USA
|RUSH Sprint Car Series
|
|Rained Out
|Vado Speedway Park
|Vado, NM
|USA
|Winged 305 Sprint Cars
|
|Jaydon Barnes
|Watsonville Speedway
|Watsonville, CA
|USA
|NARC King of the West Sprint Car Series
|Howard Kaeding Classic
|Shane Golobic
|Watsonville Speedway
|Watsonville, CA
|USA
|Western Midget Racing
|Howard Kaeding Classic
|Jake Andreotti
|Winston Speedway
|Rothbury, MI
|USA
|Great Lakes Traditional Sprints
|
|Korbyn Hayslett
|Wiscasset Speedway
|Wiscasset, ME
|USA
|350 Super Modified Atlantic Charter
|
|Rained Out