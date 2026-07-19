Feature Winners: Saturday, July 18, 2026

_Front Page News, 350 Super Modified Atlantic Charter, 81 Speedway, Anderson Speedway, Badger Midget Auto Racing Association, Cottage Grove Speedway, Eagle Raceway, Eldora Speedway, Empire Super Sprints, Farmington Empire Speedway, Great Lakes Traditional Sprints, I-35 Speedway, I-90 Speedway, Kings Royal, Knoxville Raceway, Land of Legends Raceway, Michaels' Mercer Raceway, Midwest Auto Racing Association, Midwest Open Wheel Association, Midwest Sprint Car Association (WI), Midwest Sprint Touring Series 410 Sprint Cars, Midwest Thunder 410 Sprint Series, Montpelier Speedway, Northern Outlaw Sprint Association, Northwest Sprint Tour, Ontario Traditional Sprints, Oswego Speedway, PA Sprint Series, Paragon Speedway, Path Valley Speedway Park, Port Royal Speedway, POWRi Outlaw 410 Sprint Car Series, Riverside International Speedway, RPM Speedway (TX), Sharon Speedway, United Sprint Car Series, USAC Midwest Wingless Racing Association, USAC Speed2 Midwest Thunder Midget Series, Vado Speedway Park, Watsonville Speedway, Western Renegade Non-Wing Sprint Car Series, World of Outlaws
Antony Macri with family and friends after winning the 43rd Kings Royal at Eldora Speedway. (T.J. Buffenbarger Photo)
Antony Macri with family and friends after winning the 43rd Kings Royal at Eldora Speedway. (T.J. Buffenbarger Photo)
Track City/ST Co. Event Winner
81 Speedway Park City, KS USA POWRi 410 Outlaw Sprint League Xavier Doney
Agassiz Speedway Agassiz, BC CAN Northwest Sprint Tour Aaron Willison
Anderson Speedway Anderson, IN USA All Star Pavement Midget Series Rained Out
Benton Speedway Benton, MO USA Winged 305 Sprint Cars B.J. Simmerman
Buffalo River Speedway Glyndon, MN USA Midwest Sprint Touring Series 410 Sprint Cars / Northern Outlaw Sprint Association Jack Dover
Butler Motor Speedway Quincy, MI USA Winged 410 Sprint Cars Logan Julien
Buxton Speedway South Buxton, ONT CAN Ontario Traditional Sprints Rained Out
Cottage Grove Speedway Cottage Grove, OR USA Wingless Sprint Series Alex Peck
Devil’s Lake Speedway Crary, ND USA Western Renegade Non-Wing Sprint Car Series WRSS Speedweek Nick Shirek
Deuce Of Clubs Thunder Raceway Show Low, AZ USA Wild West Sprint Car Series Rained Out
Eagle Raceway Eagle, NE USA Winged 305 Sprint Cars Tyler Drueke
Eagle River Speedway Eagle River, WI USA Badger Midget Auto Racing Association Brandon Waelti
Eldora Speedway Rossburg, OH USA World of Outlaws Kings Royal Anthony Macri
Farmington Empire Speedway Farmington, MO USA Midwest Open Wheel Association Howard Moore
Fonda Speedway Fonda, NY USA Empire Super Sprints Earl Halaquist Memorial Rained Out
I-35 Speedway Winston, MO USA USAC Midwest Racing Association Rained Out
I-90 Speedway Hartford, SD USA Winged 305 Sprint Cars Rained Out
Knoxville Raceway Knoxville, IA USA Winged 360 Sprint Cars Ryan Timms
Knoxville Raceway Knoxville, IA USA Winged 410 Sprint Cars Ryan Timms
Land of Legends Raceway Canandaigua, NY USA Winged 305 Sprint Cars Rained Out
Macon Speedway Macon, IL USA POWRi IMRA Daltyn England
Michael’s Mercer Raceway Mercer, PA USA Winged 305 Sprint Cars Rained Out
Michael’s Mercer Raceway Mercer, PA USA Winged 410 Sprint Cars Rained Out
Montpelier Motor Speedway Montpelier, IN USA Midwest Thunder 410 Sprint Car Series Rained Out
Montpelier Motor Speedway Montpelier, IN USA USAC Speed2 Midwest Thunder Midget Car Series Rained Out
Oswego Speedway Oswego, NY USA 350 Supermodifieds Rained Out
Oswego Speedway Oswego, NY USA Small Block Supermodifieds Rained Out
Oswego Speedway Oswego, NY USA Supermodifieds Double Features Rained Out
Paragon Speedway Paragon, IN USA Non-Wing 410 Sprint Cars Rained Out
Paragon Speedway Paragon, IN USA Winged 305 Sprint Cars Rained Out
Path Valley Speedway Spring Run, PA USA Non-Wing Super Sportsman Rained Out
Placerville Speedway Placerville, CA USA Sprint Car Challenge Tour Western Sprint Tour Speedweek / Gold Pan Rampage Shane Hopkins
Plymouth Dirt Track Plymouth, WI USA Midwest Sprint Car Association Bill Taylor
Port Royal Speedway Port Royal, PA USA PA Sprint Series Rained Out
Port Royal Speedway Port Royal, PA USA Winged 358 Sprint Cars Rained Out
Port Royal Speedway Port Royal, PA USA Winged 410 Sprint Cars Rained Out
Riverside International Speedway West Mempis, AR USA United Sprint Car Series Dale Howard
RPM Speedway Crandall, TX USA Winged 305 Sprint Cars Cody Price
Sharon Speedway Hartford, OH USA RUSH Sprint Car Series Rained Out
Vado Speedway Park Vado, NM USA Winged 305 Sprint Cars Jaydon Barnes
Watsonville Speedway Watsonville, CA USA NARC King of the West Sprint Car Series Howard Kaeding Classic Shane Golobic
Watsonville Speedway Watsonville, CA USA Western Midget Racing Howard Kaeding Classic Jake Andreotti
Winston Speedway Rothbury, MI USA Great Lakes Traditional Sprints Korbyn Hayslett
Wiscasset Speedway Wiscasset, ME USA 350 Super Modified Atlantic Charter Rained Out