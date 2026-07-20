POWRi National & West Midget Leagues in Sooner SpeedWeek (July 22–25)

From POWRi
Belleville, IL. (7/20/26) — Four nights. Three tracks. One POWRi Sooner SpeedWeek.
The POWRi National Midget League and POWRi West Midget League hit mid-season form beginning July 22 at Creek County Speedway, continuing July 23–24 at I-44 SpeeFdway, and concluding July 25 at Port City Raceway for four consecutive nights of Oklahoma action.
Wednesday, July 22 | Creek County Speedway
Divisions:
POWRi National & West Midget Leagues
NOW600 Non-Wing Micro
NOW600 A-Class Micro
NOW600 Restrictor Micro
Times:
Pits Open: 2:00 PM
General Admission: 4:00 PM
Driver Registration: 4:00–5:30 PM
Drivers Meeting: 5:45 PM
Engine Heat: 6:00 PM
Hot Laps: 6:30 PM
Racing Following Hot Laps
Pricing:
Adult GA: $20.00
Seniors (65+)/Military: $15.00
Kids (11–14): $10.00
Pit Pass: $40.00
Event Info: https://www.myracepass.com/events/601137
Tickets: https://www.myracepass.com/series/1572/tickets/1505487
Thursday, July 23 | I-44 Speedway
Divisions:
POWRi National & West Midget Leagues
NOW600 Non-Wing Micro
NOW600 A-Class Micro
NOW600 Restrictor Micro
NOW600 Jr Sprint
Times:
Pits Open: 3:00 PM
General Admission: 5:00 PM
Driver Registration: 4:15 PM – 5:45 PM
Drivers Meeting: 6:00 PM
Engine Heat: 6:10 PM
Hot Laps: 6:30 PM
Racing Following Hot Laps
Pricing:
Adult GA: $20.00
Seniors (65+): $15.00
Kids (10 & Under): FREE
Pit Pass: $40.00
Event Info: https://www.myracepass.com/events/599292
Tickets: https://www.myracepass.com/series/1572/tickets/1505505
Friday, July 24 | I-44 Speedway
Divisions:
POWRi National & West Midget Leagues
NOW600 A-Class Micro
NOW600 Restrictor Micro
NOW600 Non-Wing Micro
NOW600 Jr Sprint
Times & Pricing: Same as July 23
Event Info: https://www.myracepass.com/events/599295
Tickets: https://www.myracepass.com/series/1572/tickets/1505520
Saturday, July 25 | Port City Raceway
Divisions:
POWRi National & West Midget Leagues
NOW600 A-Class Micro
NOW600 Restrictor Micro
NOW600 Non-Wing Micro
NOW600 Jr Sprint
Times:
Pits Open: 2:00 PM
General Admission: 5:30 PM
Driver Registration: 4:30 PM – 6:00 PM
Drivers Meeting: 6:15 PM
Engine Heat: 6:30 PM
Hot Laps: 7:00 PM
Racing Following Hot Laps
Pricing:
Adult GA: $20.00
Seniors (65+): $15.00
Kids (6–14): $10.00
Pit Pass: $40.00
Event Info: https://www.myracepass.com/events/601140
Tickets: https://www.myracepass.com/series/1572/tickets/1505535
Catch every lap LIVE & ON-DEMAND on Start2Finish TV at www.s2ftv.com.
Entering its fourteenth season, the National Open Wheel 600 Series continues sanctioning premier micro sprint racing nationwide. Learn more at www.NOW600Series.com.
Stay updated with official POWRi news at www.powri.com and on social media @POWRi_Racing.