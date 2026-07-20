POWRi National & West Midget Leagues in Sooner SpeedWeek (July 22–25)

_Front Page News, Creek County Speedway, POWRi National Midget League, POWRi West Midget League
POWRI 2017 Logo

From POWRi
Belleville, IL. (7/20/26) — Four nights. Three tracks. One POWRi Sooner SpeedWeek.

The POWRi National Midget League and POWRi West Midget League hit mid-season form beginning July 22 at Creek County Speedway, continuing July 23–24 at I-44 SpeeFdway, and concluding July 25 at Port City Raceway for four consecutive nights of Oklahoma action.

Wednesday, July 22 | Creek County Speedway

Divisions:

POWRi National & West Midget Leagues

NOW600 Non-Wing Micro

NOW600 A-Class Micro

NOW600 Restrictor Micro

Times:

Pits Open: 2:00 PM

General Admission: 4:00 PM

Driver Registration: 4:00–5:30 PM

Drivers Meeting: 5:45 PM

Engine Heat: 6:00 PM

Hot Laps: 6:30 PM

Racing Following Hot Laps

Pricing:

Adult GA: $20.00

Seniors (65+)/Military: $15.00

Kids (11–14): $10.00

Pit Pass: $40.00

Event Info: https://www.myracepass.com/events/601137

Tickets: https://www.myracepass.com/series/1572/tickets/1505487

Thursday, July 23 | I-44 Speedway

Divisions:

POWRi National & West Midget Leagues

NOW600 Non-Wing Micro

NOW600 A-Class Micro

NOW600 Restrictor Micro

NOW600 Jr Sprint

Times:

Pits Open: 3:00 PM

General Admission: 5:00 PM

Driver Registration: 4:15 PM – 5:45 PM

Drivers Meeting: 6:00 PM

Engine Heat: 6:10 PM

Hot Laps: 6:30 PM

Racing Following Hot Laps

Pricing:

Adult GA: $20.00

Seniors (65+): $15.00

Kids (10 & Under): FREE

Pit Pass: $40.00

Event Info: https://www.myracepass.com/events/599292

Tickets: https://www.myracepass.com/series/1572/tickets/1505505

Friday, July 24 | I-44 Speedway

Divisions:

POWRi National & West Midget Leagues

NOW600 A-Class Micro

NOW600 Restrictor Micro

NOW600 Non-Wing Micro

NOW600 Jr Sprint

Times & Pricing: Same as July 23

Event Info: https://www.myracepass.com/events/599295

Tickets: https://www.myracepass.com/series/1572/tickets/1505520

Saturday, July 25 | Port City Raceway

Divisions:

POWRi National & West Midget Leagues

NOW600 A-Class Micro

NOW600 Restrictor Micro

NOW600 Non-Wing Micro

NOW600 Jr Sprint

Times:

Pits Open: 2:00 PM

General Admission: 5:30 PM

Driver Registration: 4:30 PM – 6:00 PM

Drivers Meeting: 6:15 PM

Engine Heat: 6:30 PM

Hot Laps: 7:00 PM

Racing Following Hot Laps

Pricing:

Adult GA: $20.00

Seniors (65+): $15.00

Kids (6–14): $10.00

Pit Pass: $40.00

Event Info: https://www.myracepass.com/events/601140

Tickets: https://www.myracepass.com/series/1572/tickets/1505535

Catch every lap LIVE & ON-DEMAND on Start2Finish TV at www.s2ftv.com.

Entering its fourteenth season, the National Open Wheel 600 Series continues sanctioning premier micro sprint racing nationwide. Learn more at www.NOW600Series.com.

Stay updated with official POWRi news at www.powri.com and on social media @POWRi_Racing.