Gephart and Massingill Win at Moler Raceway Park

WILLIAMSBURG, OH (July 31, 2026) — Roman Gephart and Bryce Massingill won the Ohio Thunder IMCA RaceSaver Sprint Car Series and USAC Speed2 Midwest Thunder Midget Car Series main events respectively Friday night at Moler Raceway Park.
Ohio Thunder IMCA RaceSaver Sprint Car Series
Qualifying
1. 22H-Rod Henning, 11.905[8]
2. 48T-Dylan Troyer, 12.189[13]
3. 67B-Dillan Baldwin, 12.214[1]
4. 55T-Ashley Tackett, 12.260[12]
5. 92B-Jacob Beck, 12.262[3]
6. 11C-Ryan Myers, 12.317[10]
7. 21RB-Cody Broughton, 12.491[4]
8. 21G-Roman Gephart, 12.492[7]
9. 13R-Rebekah Cevela, 12.566[5]
10. 21J-Jaylynn Montgomery, 12.569[9]
11. 56(R)-Rylie Myers, 13.095[11]
12. 55-Dustin Bauer, 13.194[2]
DNS: 19G-Bradley Galedrige
Heat Race #1 (8 Laps)
1. 92B-Jacob Beck[2]
2. 67B-Dillan Baldwin[3]
3. 22H-Rod Henning[4]
4. 56(R)-Rylie Myers[6]
5. 13R-Rebekah Cevela[5]
6. 21RB-Cody Broughton[1]
DNS: 19G-Bradley Galedrige
Heat Race #2 (8 Laps)
1. 21G-Roman Gephart[1]
2. 48T-Dylan Troyer[4]
3. 21J-Jaylynn Montgomery[5]
4. 55T-Ashley Tackett[3]
5. 11C-Ryan Myers[2]
6. 55-Dustin Bauer[6]
A-Main (25 Laps)
1. 21G-Roman Gephart[3]
2. 92B-Jacob Beck[2]
3. 22H-Rod Henning[4]
4. 67B-Dillan Baldwin[6]
5. 11C-Ryan Myers[10]
6. 21J-Jaylynn Montgomery[5]
7. 19G-Bradley Galedrige[13]
8. 56(R)-Rylie Myers[7]
9. 21RB-Cody Broughton[11]
10. 13R-Rebekah Cevela[9]
11. 55T-Ashley Tackett[8]
12. 48T-Dylan Troyer[1]
13. 55-Dustin Bauer[12]
USAC Speed2 Midwest Thunder Midget Car Series
A-Main (25 Laps)
1. 35-Bryce Massingill[2]
2. 18-Zach Wigal[4]
3. 7G-Parker Perry[12]
4. 91N-Tyler Nelson[7]
5. 36-Ian Creager[5]
6. 21-Dylan Trost[3]
7. 5-Matt Lux[14]
8. 21G-Chett Gehrke[17]
9. 71-Stratton Briggs[1]
10. 2-Trisdon Brown[6]
11. 7T-Kole Kirkman[20]
12. 85L-Landen Francis[10]
13. 55S-Brayden Schwartz[15]
14. 7X-Parker Leek[16]
15. 99L-Taten Long[11]
16. 3W-Alex Watson[19]
17. 11S-Ashley Schloss[22]
18. 11-Buddy Hollmeyer[8]
19. 21T-TJ Boros[24]
20. 49-Carl Peterson IV[18]
21. 40J-Jason Shaffer[23]
22. 7M-Cole Morgan[21]
23. 22-Gunnar Lucius[9]
24. 5D-Jonathon Decker[13]