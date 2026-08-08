Feature Winners: Friday, August 7, 2026

|Albany-Saratoga Speedway
|Malta, NY
|USA
|Sprint Cars of New England
|
|Rained Out
|Big Diamond Speedway
|Pottsville, PA
|USA
|USAC East Coast Sprint Car Series
|
|Rained Out
|Birch Run Speedway
|Birch Run, MI
|USA
|Tri-State Sprints
|
|Rained Out
|Black Hills Speedway
|Rapid City, SD
|USA
|Winged 360 Sprint Cars
|
|Blayne Brink
|Bloomington Speedway
|Bloomington, IN
|USA
|Huntley’s Hoosier Winged Sprint Series
|Kevin Huntley Memorial
|Jordan Welch
|Bloomington Speedway
|Bloomington, IN
|USA
|Non-Wing 410 Sprint Cars
|Kevin Huntley Memorial
|Ricky Lewis
|Can-Am Speedway
|La Fargeville, NY
|USA
|CRSA Sprints / Winged Crate Sprint Cars
|Crate vs. CRSA
|Spencer Burley
|Carolina Speedway
|Gastonia, NC
|USA
|Carolina Sprint Tour
|
|Gregory Smyre
|Clinton County Speedway
|Mill Hall, PA
|USA
|Winged 305 Sprint Cars
|
|Jim Pattock
|Deming Speedway
|Everson, WA
|USA
|Northwest Focus Midget Car Series
|
|Ashley Thompson
|Fayette County Speedway
|West Union, IA
|USA
|UMSS Winged Sprint Car Series
|
|Rained Out
|Fix It Forward Speedway
|West Fargo, ND
|USA
|Red River Sprint Series
|
|Jerzee Rosinski
|I-55 Federated Auto Parts Raceway Park
|Pevely, MO
|USA
|World of Outlaws
|Night Before the Ironman 55
|Chris Windom
|I-55 Federated Auto Parts Raceway Park
|Pevely, MO
|USA
|Xtreme Outlaw Midget Car Series
|
|Joe Wirth
|I-96 Speedway
|Lake Odessa, MI
|USA
|Great Lakes Super Sprints
|
|Zane Devault
|Jackson County Raceway
|Jackson, OH
|USA
|Ohio Thunder IMCA RaceSaver Sprint Car Series
|
|Rained Out
|Knoxville Raceway
|Knoxville, IA
|USA
|ASCS National Tour
|360 Knoxville Nationals
|Tyler Courtney
|Lernerville Speedway
|Sarver, PA
|USA
|Winged 410 Sprint Cars
|
|Rained Out
|McLean County Speedway
|Underwood, ND
|USA
|Western Renegade Non-Wing Sprint Car Series
|Coal Country Classic
|Dusty Lawson
|Ohio Valley Speedway
|Washington, WV
|USA
|Gladiator Sprint Tour
|
|Rained Out
|Ohsweken Speedway
|Ohsweken, ONT
|CAN
|Winged Crate Sprint Cars
|Twin Features
|Mack DeMan
|Ohsweken Speedway
|Ohsweken, ONT
|CAN
|Winged Crate Sprint Cars
|
|Larry Gledhill
|Penton Raceway
|Lafayette, AL
|USA
|United Sprint Car Series
|
|Jadan Bowling
|River Cities Speedway
|Grand Forks, ND
|USA
|Northern Outlaw Sprint Association
|
|Andy Pake
|Selinsgrove Speedway
|Selinsgrove, PA
|USA
|PA Sprint Series
|
|Rained Out
|Stateline Speedway
|Jamestown, NY
|USA
|All Star Circuit of Champions
|
|Rained Out
|Stateline Speedway
|Jamestown, NY
|USA
|RUSH Sprint Car Series
|
|Rained Out
|US 36 Raceway
|Osborn, MO
|USA
|Winged 305 Sprint Cars
|
|Logan Moore
|Williams Grove Speedway
|Mechanicsburg, PA
|USA
|Winged 358 Sprint Cars
|
|Rained Out
|Williams Grove Speedway
|Mechanicsburg, PA
|USA
|Winged 410 Sprint Cars
|
|Rained Out