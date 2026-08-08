Feature Winners: Friday, August 7, 2026

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(Tyler Carr Photo)
(Tyler Carr Photo)
Albany-Saratoga Speedway Malta, NY USA Sprint Cars of New England Rained Out
Big Diamond Speedway Pottsville, PA USA USAC East Coast Sprint Car Series Rained Out
Birch Run Speedway Birch Run, MI USA Tri-State Sprints Rained Out
Black Hills Speedway Rapid City, SD USA Winged 360 Sprint Cars Blayne Brink
Bloomington Speedway Bloomington, IN USA Huntley’s Hoosier Winged Sprint Series Kevin Huntley Memorial Jordan Welch
Bloomington Speedway Bloomington, IN USA Non-Wing 410 Sprint Cars Kevin Huntley Memorial Ricky Lewis
Can-Am Speedway La Fargeville, NY USA CRSA Sprints / Winged Crate Sprint Cars Crate vs. CRSA Spencer Burley
Carolina Speedway Gastonia, NC USA Carolina Sprint Tour Gregory Smyre
Clinton County Speedway Mill Hall, PA USA Winged 305 Sprint Cars Jim Pattock
Deming Speedway Everson, WA USA Northwest Focus Midget Car Series Ashley Thompson
Fayette County Speedway West Union, IA USA UMSS Winged Sprint Car Series Rained Out
Fix It Forward Speedway West Fargo, ND USA Red River Sprint Series Jerzee Rosinski
I-55 Federated Auto Parts Raceway Park Pevely, MO USA World of Outlaws Night Before the Ironman 55 Chris Windom
I-55 Federated Auto Parts Raceway Park Pevely, MO USA Xtreme Outlaw Midget Car Series Joe Wirth
I-96 Speedway Lake Odessa, MI USA Great Lakes Super Sprints Zane Devault
Jackson County Raceway Jackson, OH USA Ohio Thunder IMCA RaceSaver Sprint Car Series Rained Out
Knoxville Raceway Knoxville, IA USA ASCS National Tour 360 Knoxville Nationals Tyler Courtney
Lernerville Speedway Sarver, PA USA Winged 410 Sprint Cars Rained Out
McLean County Speedway Underwood, ND USA Western Renegade Non-Wing Sprint Car Series Coal Country Classic Dusty Lawson
Ohio Valley Speedway Washington, WV USA Gladiator Sprint Tour Rained Out
Ohsweken Speedway Ohsweken, ONT CAN Winged Crate Sprint Cars Twin Features Mack DeMan
Ohsweken Speedway Ohsweken, ONT CAN Winged Crate Sprint Cars Larry Gledhill
Penton Raceway Lafayette, AL USA United Sprint Car Series Jadan Bowling
River Cities Speedway Grand Forks, ND USA Northern Outlaw Sprint Association Andy Pake
Selinsgrove Speedway Selinsgrove, PA USA PA Sprint Series Rained Out
Stateline Speedway Jamestown, NY USA All Star Circuit of Champions Rained Out
Stateline Speedway Jamestown, NY USA RUSH Sprint Car Series Rained Out
US 36 Raceway Osborn, MO USA Winged 305 Sprint Cars Logan Moore
Williams Grove Speedway Mechanicsburg, PA USA Winged 358 Sprint Cars Rained Out
Williams Grove Speedway Mechanicsburg, PA USA Winged 410 Sprint Cars Rained Out