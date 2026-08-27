Justin Sanders Wins Opening Night of the Gold Cup

CHICO, CA (August 26, 2026) — Justin Sanders kicked off the 72nd edition of the Gold Cup Race of Champions honoring John and Robbie Padjen at Silver Dollar Speedway by winning the 360 sprint car main event. Sanders, from Watsonville, California, moved up from third starting position for the victory over his teammate Max Mittry.
Kaleb Montgomery from 10th starting position, Landon Brooks from 14th, Andy Forsberg, and Tanner Carrick rounded out the top five.
72nd Gold Cup Race of Champions – John and Robbie Padjen Classic
Silver Dollar Speedway
Chico, California
Wednesday, August 26, 2026
Winged 360 Sprint Cars
Qualifying Flight A:
1. X1-Chance Grasty, 11.982[14]
2. 2XM-Max Mittry, 12.057[18]
3. 83T-Tanner Carrick, 12.107[20]
4. 73B-Braden Chiaramonte, 12.152[4]
5. 75-Tony Gomes, 12.154[6]
6. 46JR-Joel Myers Jr, 12.191[8]
7. 17-Levi Klatt, 12.219[11]
8. 5L-Aiden Larimer, 12.253[19]
9. 321-Parker Mockridge, 12.282[5]
10. 7P-Jake Andreotti, 12.316[10]
11. 9T-Camden Robustelli, 12.465[7]
12. 12J-John Clark, 12.527[9]
13. 4S-Rylan Sharrah, 12.572[16]
14. 46-Jeremy Wilson, 12.591[2]
15. 26R-Levi Hillier, 12.635[13]
16. 6W-Billy Wallace, 12.650[15]
17. 2D-Luke Hayes, 12.748[12]
18. 2S-Jayce Steinberg, 13.005[1]
19. 15-Pat Harvey Jr, 13.339[17]
20. 00-Steel Powell, 13.339[3]
Qualifying Flight B:
1. 10-Dominic Gorden, 11.842[9]
2. 5-Kenny Wanderstadt, 11.877[2]
3. 2X-Justin Sanders, 11.981[7]
4. 2A-Austin Wood, 11.984[12]
5. W-Kaleb Montgomery, 12.041[16]
6. 93-Landon Henry, 12.064[4]
7. 17W-Shane Golobic, 12.069[15]
8. 92-Andy Forsberg, 12.123[5]
9. 9-Adrianna DeMartini, 12.156[14]
10. 35KM-Kerry Madsen, 12.168[20]
11. 3F-William Fielding, 12.214[11]
12. 29-Cole Croft, 12.234[13]
13. 21L-Landon Brooks, 12.358[19]
14. 44T-Austin Taborski, 12.396[18]
15. 21-Shane Hopkins, 12.413[6]
16. 28K-Bryant Bell, 12.535[10]
17. 01-Nick Larsen, 12.671[8]
18. 54-Carson Hall, 12.722[3]
19. 22K-Kayden Smith, 13.391[17]
20. (DQ) 4-Jett Yantis, 11.910[1]
Heat 1 (8 Laps):
1. 75-Tony Gomes[2]
2. 83T-Tanner Carrick[1]
3. X1-Chance Grasty[4]
4. 9T-Camden Robustelli[6]
5. 17-Levi Klatt[3]
6. 26R-Levi Hillier[8]
7. 321-Parker Mockridge[5]
8. 4S-Rylan Sharrah[7]
9. 2D-Luke Hayes[9]
10. 15-Pat Harvey Jr[10]
11. 00-Steel Powell
Heat 2 (8 Laps):
1. 46JR-Joel Myers Jr[2]
2. 73B-Braden Chiaramonte[1]
3. 2XM-Max Mittry[4]
4. 7P-Jake Andreotti[5]
5. 5L-Aiden Larimer[3]
6. 12J-John Clark[6]
7. 46-Jeremy Wilson[7]
8. 2S-Jayce Steinberg[9]
9. 6W-Billy Wallace[8]
10. 00-Steel Powell[10]
Heat 3 (8 Laps):
1. 2X-Justin Sanders[1]
2. 10-Dominic Gorden[4]
3. W-Kaleb Montgomery[2]
4. 21L-Landon Brooks[7]
5. 21-Shane Hopkins[8]
6. 17W-Shane Golobic[3]
7. 9-Adrianna DeMartini[5]
8. 3F-William Fielding[6]
9. 01-Nick Larsen[9]
10. 22K-Kayden Smith[10]
Heat 4 (8 Laps):
1. 2A-Austin Wood[1]
2. 92-Andy Forsberg[3]
3. 29-Cole Croft[6]
4. 93-Landon Henry[2]
5. 35KM-Kerry Madsen[5]
6. 44T-Austin Taborski[7]
7. 5-Kenny Wanderstadt[4]
8. 54-Carson Hall[9]
9. 28K-Bryant Bell[8]
10. 4-Jett Yantis[10]
Dash (6 Laps):
1. 2XM-Max Mittry[1]
2. X1-Chance Grasty[2]
3. 2X-Justin Sanders[3]
4. 92-Andy Forsberg[4]
5. 75-Tony Gomes[6]
6. 2A-Austin Wood[5]
7. 10-Dominic Gorden[8]
8. 46JR-Joel Myers Jr[7]
B Main (12 Laps):
1. 17W-Shane Golobic[4]
2. 321-Parker Mockridge[1]
3. 4-Jett Yantis[20]
4. 5-Kenny Wanderstadt[2]
5. 26R-Levi Hillier[3]
6. 44T-Austin Taborski[6]
7. 9-Adrianna DeMartini[8]
8. 12J-John Clark[5]
9. 46-Jeremy Wilson[7]
10. 01-Nick Larsen[14]
11. 3F-William Fielding[10]
12. 4S-Rylan Sharrah[9]
13. 6W-Billy Wallace[15]
14. 28K-Bryant Bell[16]
15. 2D-Luke Hayes[13]
16. 15-Pat Harvey Jr[17]
17. 2S-Jayce Steinberg[11]
18. 22K-Kayden Smith[18]
19. 54-Carson Hall[12]
20. 00-Steel Powell[19]
A Main (30 Laps):
1. 2X-Justin Sanders[3]
2. 2XM-Max Mittry[1]
3. W-Kaleb Montgomery[10]
4. 21L-Landon Brooks[14]
5. 92-Andy Forsberg[4]
6. 83T-Tanner Carrick[9]
7. 35KM-Kerry Madsen[20]
8. 7P-Jake Andreotti[15]
9. 17W-Shane Golobic[21]
10. 21-Shane Hopkins[18]
11. 2A-Austin Wood[6]
12. X1-Chance Grasty[2]
13. 5-Kenny Wanderstadt[24]
14. 93-Landon Henry[16]
15. 321-Parker Mockridge[22]
16. 10-Dominic Gorden[7]
17. 29-Cole Croft[12]
18. 5L-Aiden Larimer[19]
19. 46JR-Joel Myers Jr[8]
20. 75-Tony Gomes[5]
21. 9T-Camden Robustelli[13]
22. 73B-Braden Chiaramonte[11]
23. 17-Levi Klatt[17]
24. 4-Jett Yantis[23]