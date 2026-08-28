Dylan Bloomfield Wins Friday Portion of the Gold Cup

CHICO, CA (August 28, 2026) — Dylan Bloomfield won the Friday portion of the 72nd Gold Cup Race of Champions Friday night with the Interstate Batteries High Limit Racing series Friday night at Silver Dollar Speedway. Bloomfield, from Oakley, California, took the lead from Tim Kaeding on lap 22 and drove away to a 1.242 second advantage at the finish.
Rico Abreu, Daison Pursley, Kaeding, and Tyler Courtney rounded out the top five.
72nd Gold Cup Race of Champions
Silver Dollar Speedway
Chico, California
Friday, August 28, 2026
Capital Custom Trailers Qualifying (2 Laps)
1. 9-Daison Pursley, 11.977[43]
2. 5K-Dylan Bloomfield, 11.985[25]
3. 26-Justin Peck, 12.003[29]
4. 88-Tanner Thorson, 12.112[17]
5. 17W-Shane Golobic, 12.117[50]
6. 19-Brent Marks, 12.138[16]
7. 7-Seth Standley, 12.183[37]
8. 0-Tim Kaeding, 12.197[31]
9. 21-James McFadden, 12.225[34]
10. 10-Dominic Gorden, 12.248[3]
11. 77-Giovanni Scelzi, 12.275[21]
12. 29-Bud Kaeding, 12.283[38]
13. 88A-Joey Ancona, 12.289[40]
14. 13-Tanner Holmes, 12.300[14]
15. 77A-Levi Klatt, 12.308[8]
16. 55-Kerry Madsen, 12.310[22]
17. 31-Jett Yantis, 12.311[4]
18. 5-Dominic Scelzi, 12.312[39]
19. 87-Aaron Reutzel, 12.347[45]
20. 24-Rico Abreu, 12.360[33]
21. 26R-Levi Hillier, 12.363[49]
22. 88N-DJ Netto, 12.372[41]
23. 22K-Kayden Smith, 12.378[28]
24. W-Kaleb Montgomery, 12.380[36]
25. 17GP-Brock Zearfoss, 12.384[44]
26. X1-Chance Grasty, 12.403[20]
27. 7C-Colby Copeland, 12.407[13]
28. 9R-Chase Randall, 12.407[5]
29. 46JR-Joel Myers Jr, 12.422[1]
30. 4-Kasey Kahne, 12.426[12]
31. 76-Jennifer Osborne, 12.442[47]
32. 24D-Danny Sams III, 12.448[46]
33. 15-Nick Parker, 12.495[2]
34. 2XM-Max Mittry, 12.505[42]
35. 7BC-Tyler Courtney, 12.555[35]
36. 42-Sye Lynch, 12.576[10]
37. 11DB-Colin Mackey, 12.583[32]
38. 73B-Braden Chiaramonte, 12.589[18]
39. 21L-Landon Brooks, 12.700[9]
40. 73-Ryan Bernal, 12.704[27]
41. 2X-Justin Sanders, 12.793[15]
42. 12J-John Clark, 12.793[30]
43. 121-Caeden Steele, 12.804[24]
44. 2K-Jake Andreotti, 12.827[19]
45. 92-Andy Forsberg, 12.953[7]
46. 7W-Dennis Scherer, 12.981[11]
47. 2A-Austin Wood, 13.039[26]
48. 24K-Koa Crane, 13.113[23]
49. 22-Austin Sause, 13.230[48]
50. 83T-Tanner Carrick, [6]
TJ Forged Heat Race #1 (10 Laps)
1. 31-Jett Yantis[2]
2. 17W-Shane Golobic[5]
3. 21-James McFadden[4]
4. 26R-Levi Hillier[1]
5. 9-Daison Pursley[6]
6. 2X-Justin Sanders[11]
7. 17GP-Brock Zearfoss[7]
8. 92-Andy Forsberg[12]
9. 46JR-Joel Myers Jr[8]
10. 88A-Joey Ancona[3]
11. 11DB-Colin Mackey[10]
12. 22-Austin Sause[13]
13. 15-Nick Parker[9]
DMI Heat Race #2 (10 Laps)
1. 19-Brent Marks[5]
2. 88N-DJ Netto[1]
3. 13-Tanner Holmes[3]
4. X1-Chance Grasty[7]
5. 5K-Dylan Bloomfield[6]
6. 10-Dominic Gorden[4]
7. 73B-Braden Chiaramonte[10]
8. 5-Dominic Scelzi[2]
9. 2XM-Max Mittry[9]
10. 4-Kasey Kahne[8]
11. 12J-John Clark[11]
12. 7W-Dennis Scherer[12]
13. 83T-Tanner Carrick[13]
BR Motorsports Heat Race #3 (10 Laps)
1. 87-Aaron Reutzel[2]
2. 77-Giovanni Scelzi[4]
3. 22K-Kayden Smith[1]
4. 7C-Colby Copeland[7]
5. 77A-Levi Klatt[3]
6. 7-Seth Standley[5]
7. 7BC-Tyler Courtney[9]
8. 21L-Landon Brooks[10]
9. 26-Justin Peck[6]
10. 76-Jennifer Osborne[8]
11. 121-Caeden Steele[11]
12. 2A-Austin Wood[12]
Rod End Supply Heat Race #4 (10 Laps)
1. 24-Rico Abreu[2]
2. W-Kaleb Montgomery[1]
3. 55-Kerry Madsen[3]
4. 0-Tim Kaeding[5]
5. 29-Bud Kaeding[4]
6. 88-Tanner Thorson[6]
7. 9R-Chase Randall[7]
8. 24D-Danny Sams III[8]
9. 42-Sye Lynch[9]
10. 73-Ryan Bernal[10]
11. 2K-Jake Andreotti[11]
12. 24K-Koa Crane[12]
FK Rod Ends C-Main (8 Laps)
1. 88A-Joey Ancona[1]
2. 4-Kasey Kahne[2]
3. 2K-Jake Andreotti[8]
4. 11DB-Colin Mackey[5]
5. 12J-John Clark[6]
6. 7W-Dennis Scherer[10]
7. 24K-Koa Crane[12]
8. 76-Jennifer Osborne[3]
9. 22-Austin Sause[9]
10. 73-Ryan Bernal[4]
11. 121-Caeden Steele[7]
12. 2A-Austin Wood[11]
13. 15-Nick Parker[13]
14. 83T-Tanner Carrick[14]
Winters Performance B-Main (12 Laps)
1. 26-Justin Peck[1]
2. 88-Tanner Thorson[2]
3. 7-Seth Standley[5]
4. 2X-Justin Sanders[3]
5. 7BC-Tyler Courtney[8]
6. 5-Dominic Scelzi[11]
7. 21L-Landon Brooks[12]
8. 9R-Chase Randall[9]
9. 73B-Braden Chiaramonte[7]
10. 46JR-Joel Myers Jr[14]
11. 2XM-Max Mittry[15]
12. 4-Kasey Kahne[18]
13. 92-Andy Forsberg[10]
14. 24D-Danny Sams III[13]
15. 42-Sye Lynch[16]
16. 88A-Joey Ancona[17]
17. 17GP-Brock Zearfoss[6]
18. 10-Dominic Gorden[4]
Interstate Batteries A-Main (30 Laps)
1. 5K-Dylan Bloomfield[5]
2. 24-Rico Abreu[13]
3. 9-Daison Pursley[6]
4. 0-Tim Kaeding[2]
5. 88-Tanner Thorson[22]
6. 55-Kerry Madsen[12]
7. 13-Tanner Holmes[9]
8. 2X-Justin Sanders[24]
9. 26-Justin Peck[21]
10. 29-Bud Kaeding[11]
11. 7BC-Tyler Courtney[25]
12. 77A-Levi Klatt[14]
13. 5-Dominic Scelzi[26]
14. 17W-Shane Golobic[7]
15. 19-Brent Marks[8]
16. 77-Giovanni Scelzi[3]
17. 7-Seth Standley[23]
18. 88N-DJ Netto[15]
19. 7C-Colby Copeland[20]
20. X1-Chance Grasty[19]
21. 22K-Kayden Smith[18]
22. 21-James McFadden[4]
23. 26R-Levi Hillier[17]
24. W-Kaleb Montgomery[16]
25. 31-Jett Yantis[1]
26. 87-Aaron Reutzel[10]