Dussel Charges From Mid-Pack to Win All Star Feature at Sharon

HARTFORD, OH (August 28, 2026) — Nate Dussel overcame having to start deep in the field to win the NAPA All Star Circuit of Champions presented by Valvoline feature event on Saturday at Sharon Speedway. Dussel, from Bradner, Ohio, charged from 10th starting position to take the lead from Jeremy Weaver on lap 19 and hold off Brandon Spithaler by 1.517 seconds at the finish.
Cale Thomas, A.J. Flick, and Friday’s All Star Circuit of Champions feature winner at Freedom Speedway Kalib Henry rounded out the top five.
NAPA All Star Circuit of Champions presented by Valvoline
Sharon Speedway
Hartford, Ohio
Saturday, August 29, 2026
Capitol Custom Trailers Qualifying – Flight A (2 Laps)
1. 33W-Cap Henry, 13.636[3]
2. 2-AJ Flick, 13.683[18]
3. 11-Carl Bowser, 13.688[1]
4. 29-Logan McCandless, 13.703[5]
5. 5W-Jeremy Weaver, 13.712[14]
6. 13-Brandon Matus, 13.804[10]
7. 5E-Bobby Elliott, 13.836[8]
8. 22-Brandon Spithaler, 13.852[6]
9. 49X-Zeth Sabo, 13.920[7]
10. 7NY-Matt Farnham, 13.957[16]
11. 32B-Jeremy Kornbau, 14.054[17]
12. 3V-Chris Verda, 14.100[9]
13. 47L-Dusty Larson, 14.206[11]
14. 46-Michael Bauer, 14.240[15]
15. 08-Danny Kuriger, 14.313[13]
16. 16M-Jim Morris, 14.368[12]
17. 3J-Jacob Begenwald, 14.597[4]
18. M4-Louie Mattes, 14.955[2]
Capitol Custom Trailers Qualifying – Flight B (2 Laps)
1. 1-Nate Dussel, 13.765[13]
2. 45-Cale Thomas, 13.782[10]
3. 12DD-Darren Dryden, 13.977[14]
4. 14-Zane DeVault, 14.006[8]
5. 20B-Cody Bova, 14.130[4]
6. 38-Leyton Wagner, 14.136[2]
7. 101-Kalib Henry, 14.168[12]
8. 15C-Chris Andrews, 14.180[11]
9. 13B-John Garvin Jr, 14.193[6]
10. 47-Todd King, 14.208[3]
11. 12J-Derek Hauck, 14.419[5]
12. 81-Rayce Jacobs, 14.447[7]
13. 5K-Adam Kekich, 14.606[15]
14. 76-David Jones, 14.775[17]
15. 33-Brent Matus, 14.799[9]
16. 86-Mike Lutz, 14.840[16]
17. 47JR-Brett Brunkenhoefer, 15.528[1]
Premier Planning Services Heat Race #1 (8 Laps)
1. 33W-Cap Henry[4]
2. 5W-Jeremy Weaver[2]
3. 49X-Zeth Sabo[5]
4. 11-Carl Bowser[3]
5. 5E-Bobby Elliott[1]
6. 32B-Jeremy Kornbau[6]
7. 3J-Jacob Begenwald[9]
8. 08-Danny Kuriger[8]
9. 47L-Dusty Larson[7]
All Pro Aluminum Cylinder Heads Heat Race #2 (8 Laps)
1. 22-Brandon Spithaler[1]
2. 29-Logan McCandless[3]
3. 2-AJ Flick[4]
4. 7NY-Matt Farnham[5]
5. 13-Brandon Matus[2]
6. 46-Michael Bauer[7]
7. 3V-Chris Verda[6]
8. 16M-Jim Morris[8]
9. M4-Louie Mattes[9]
Adaptive One Calipers Heat Race #3 (8 Laps)
1. 101-Kalib Henry[1]
2. 20B-Cody Bova[2]
3. 12DD-Darren Dryden[3]
4. 1-Nate Dussel[4]
5. 5K-Adam Kekich[7]
6. 12J-Derek Hauck[6]
7. 13B-John Garvin Jr[5]
8. 33-Brent Matus[8]
9. 47JR-Brett Brunkenhoefer[9]
Bazell Race Fuels Heat Race #4 (8 Laps)
1. 45-Cale Thomas[4]
2. 15C-Chris Andrews[1]
3. 14-Zane DeVault[3]
4. 38-Leyton Wagner[2]
5. 47-Todd King[5]
6. 81-Rayce Jacobs[6]
7. 86-Mike Lutz[8]
8. 76-David Jones[7]
Level Utilities Dash (6 Laps)
1. 101-Kalib Henry[2]
2. 5W-Jeremy Weaver[1]
3. 2-AJ Flick[3]
4. 45-Cale Thomas[5]
5. 22-Brandon Spithaler[7]
6. 33W-Cap Henry[6]
7. 29-Logan McCandless[4]
8. 20B-Cody Bova[8]
Tub OTowels B-Main (12 Laps)
1. 3J-Jacob Begenwald[7]
2. 32B-Jeremy Kornbau[1]
3. 46-Michael Bauer[5]
4. 3V-Chris Verda[6]
5. 12J-Derek Hauck[2]
6. 08-Danny Kuriger[10]
7. 81-Rayce Jacobs[4]
8. 86-Mike Lutz[8]
9. 16M-Jim Morris[13]
10. 47JR-Brett Brunkenhoefer[14]
11. M4-Louie Mattes[15]
12. 47L-Dusty Larson[12]
13. 13B-John Garvin Jr[3]
14. 33-Brent Matus[11]
15. 76-David Jones[9]
NAPA Auto Parts A-Main (35 Laps)
1. 1-Nate Dussel[10]
2. 22-Brandon Spithaler[5]
3. 45-Cale Thomas[4]
4. 2-AJ Flick[3]
5. 101-Kalib Henry[1]
6. 5W-Jeremy Weaver[2]
7. 33W-Cap Henry[6]
8. 38-Leyton Wagner[15]
9. 20B-Cody Bova[8]
10. 49X-Zeth Sabo[14]
11. 3V-Chris Verda[24]
12. 7NY-Matt Farnham[17]
13. 47-Todd King[19]
14. 13-Brandon Matus[16]
15. 5E-Bobby Elliott[18]
16. 15C-Chris Andrews[12]
17. 32B-Jeremy Kornbau[22]
18. 12DD-Darren Dryden[9]
19. 46-Michael Bauer[23]
20. 29-Logan McCandless[7]
21. 5K-Adam Kekich[20]
22. 3J-Jacob Begenwald[21]
23. 11-Carl Bowser[13]
24. 14-Zane DeVault[11]