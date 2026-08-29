Hayslett Wins Feature at Championship for GLTS at Silver Bullet

OWENDALE, MI (August 29 2026) — Korbyn Hayslett picked up his second feature victory of the weekend with the Great Lakes Traditional Sprints Saturday night at Silver Bullet Speedway. Backing up his win on Friday at I-96 Speedway, Hayslett took the lead from his championship rival Brian Ruhlman on lap eight and opened up a 2.007 second advantage at the finish for the victory and securing the 2026 point championship with GLTS.
Steve Irwin, Chad Wilson, Ruhlman, and Max Frank rounded out the top five.
Great Lakes Traditional Sprints
Silver Bullet Speedway
Ownedale, Michigan
Saturday, August 29, 2026
MPD Racing Qualifying
1. 0-Steve Irwin, 13.848[9]
2. 1H-Korbyn Hayslett, 14.240[6]
3. 25-Max Frank, 14.279[11]
4. 49-Brian Ruhlman, 14.384[8]
5. 22-Tom Lowe, 14.622[5]
6. 3A-Mike Astrauskas, 14.657[3]
7. 6W-Chad Wilson, 14.731[2]
8. 31-Jim Girard, 15.073[10]
9. 00-Joe Irwin, 15.172[7]
10. 23-Tank Brakenberry, 15.346[12]
11. 10-Cody Howard, 15.413[1]
12. 99-Craig Sharfenberg Sr, 15.628[4]
13. 10G-Kent Gardner, 15.715[14]
14. 56-Mark Irwin, 16.330[13]
Miami Paint Equipment Heat Race #1 (8 Laps)
1. 22-Tom Lowe[2]
2. 6W-Chad Wilson[1]
3. 0-Steve Irwin[4]
4. 25-Max Frank[3]
5. 00-Joe Irwin[5]
6. 10-Cody Howard[6]
7. 10G-Kent Gardner[7]
Northwood University Heat Race #2 (8 Laps)
1. 3A-Mike Astrauskas[2]
2. 1H-Korbyn Hayslett[4]
3. 49-Brian Ruhlman[3]
4. 31-Jim Girard[1]
5. 23-Tank Brakenberry[5]
6. 56-Mark Irwin[7]
7. 99-Craig Sharfenberg Sr[6]
MacAllister CAT Rental Store A-Main (25 Laps)
1. 1H-Korbyn Hayslett[3]
2. 0-Steve Irwin[6]
3. 6W-Chad Wilson[1]
4. 49-Brian Ruhlman[2]
5. 25-Max Frank[7]
6. 00-Joe Irwin[9]
7. 3A-Mike Astrauskas[4]
8. 10-Cody Howard[11]
9. 22-Tom Lowe[5]
10. 99-Craig Sharfenberg Sr[14]
11. 23-Tank Brakenberry[10]
12. 31-Jim Girard[8]
13. 10G-Kent Gardner[13]
14. 56-Mark Irwin[12]