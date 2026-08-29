Naida Doubles Up; Hannagan Wins Ohio Title With GLSS at Millstream

FINDLAY, OH (August 28, 2026) — For the second time this weekend in the state of Ohio Darin Naida was victorious with the Great Lakes Super Sprints.
Naida backed up his feature victory Friday night at Mansfield Speedway by winning Saturday night’s main event at Millstream Speedway.
Taking over the lead on lap four, Naida drove to a 2.088 advantage at the finish over Phil Gressman, Jared Horstman, Max Stambaugh, and Mason Hannagan.
Hannagan’s fifth place finish secured the Ohio region point championship with GLSS for the 2026 season.
Great Lakes Super Sprints
Millstream Speedway
Findlay, Ohio
Saturday, August 28, 2026
Ti22 Performance Qualifying (99 Laps)
1. 66-Chase Dunham, 13.218[11]
2. 7C-Phil Gressman, 13.246[16]
3. 17X-Mason Hannagan, 13.248[10]
4. 17-Jared Horstman, 13.394[15]
5. 71H-Max Stambaugh, 13.495[12]
6. X-Mike Keegan, 13.510[8]
7. 11N-Darin Naida, 13.532[1]
8. 13-Van Gurley Jr, 13.564[9]
9. 23-Devon Dobie, 13.579[2]
10. 18-Brian Razum, 13.630[17]
11. 24-Kobe Allison, 13.798[6]
12. 11H-Caleb Harmon, 13.799[7]
13. 83-Adam Cruea, 13.860[18]
14. 21S-Benji Siferd, 13.899[5]
15. 16B-Easton Zent, 13.914[19]
16. 27K-Zac Broughman, 14.341[3]
17. 14-Luke Daugherty, 14.654[14]
18. 97X-Reed Hurst, 15.144[13]
19. 97L-Levi Kepling, 31.868[4]
Engler Machine Tool Heat Race #1 (8 Laps)
1. 17-Jared Horstman[2]
2. 11N-Darin Naida[3]
3. 66-Chase Dunham[1]
4. 83-Adam Cruea[5]
5. 27K-Zac Broughman[6]
6. 18-Brian Razum[4]
7. 97L-Levi Kepling[7]
Howard Johnson Heat Race #2 (8 Laps)
1. 71H-Max Stambaugh[2]
2. 7C-Phil Gressman[1]
3. 24-Kobe Allison[4]
4. 13-Van Gurley Jr[3]
5. 21S-Benji Siferd[5]
6. 14-Luke Daugherty[6]
Northwood University Heat Race #3 (8 Laps)
1. 17X-Mason Hannagan[1]
2. 23-Devon Dobie[3]
3. X-Mike Keegan[2]
4. 16B-Easton Zent[5]
5. 97X-Reed Hurst[6]
6. 11H-Caleb Harmon[4]
Ohio Cat A-Main (25 Laps)
1. 11N-Darin Naida[3]
2. 7C-Phil Gressman[2]
3. 17-Jared Horstman[4]
4. 71H-Max Stambaugh[6]
5. 17X-Mason Hannagan[5]
6. 23-Devon Dobie[1]
7. 21S-Benji Siferd[14]
8. 66-Chase Dunham[7]
9. 16B-Easton Zent[12]
10. 11H-Caleb Harmon[18]
11. 24-Kobe Allison[8]
12. 27K-Zac Broughman[13]
13. 14-Luke Daugherty[17]
14. X-Mike Keegan[9]
15. 83-Adam Cruea[10]
16. 97X-Reed Hurst[15]
17. 13-Van Gurley Jr[11]
18. 97L-Levi Kepling[19]
19. 18-Brian Razum[16]