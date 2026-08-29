Skylar Evans Wins at Ohsweken

OHSWEKEN, ONT (August 28, 2026) — Skyler Evans won the winged 360 sprint car feature Friday night at Ohsweken Speedway. Evans led all 25-laps in route to the victory over Dylan Westbrook, D.J. Christie, Josh Hansen, and Core Turner.
Jesse Costa won the Winged Crate Sprint Car main event.
Ohsweken Speedway
Ohsweken, Ontario
Friday, August 28, 2026
Winged 360 Sprint Cars
Timed Hot Laps 1 (3 Laps)
1. 87XS-Skyler Evans, 13.053[4]
2. 88H-Josh Hansen, 13.381[1]
3. 77X-Alex Hill, 13.416[7]
4. 45-Nick Sheridan, 13.481[2]
5. 84-Mike Lichty, 13.502[3]
6. 77E-Ashton VanEvery, 13.675[6]
7. 68-Aaron Turkey, 13.811[5]
Timed Hot Laps 2 (3 Laps)
1. 7-Eric Gledhill, 13.768[1]
2. 11-Jamie Turner, 13.961[4]
3. 21-Kyle Phillips, 14.133[5]
4. 0-Glenn Styres, 14.165[2]
5. 77T-Tyeller Powless, 14.261[3]
6. 0C-Cole MacDonald, 14.450[6]
Timed Hot Laps 3 (3 Laps)
1. 39-Cory Turner, 13.631[3]
2. 47X-Dylan Westbrook, 13.638[4]
3. 15-Ryan Turner, 13.714[2]
4. 5-DJ Christie, 13.721[1]
5. 12DD-Darren Dryden, 13.876[5]
6. 29W-Tyler Ward, 13.995[6]
Qualifier #1 (8 Laps)
1. 88H-Josh Hansen[1]
2. 77X-Alex Hill[2]
3. 87XS-Skyler Evans[4]
4. 45-Nick Sheridan[3]
5. 84-Mike Lichty[5]
6. 68-Aaron Turkey[7]
7. 77E-Ashton VanEvery[6]
Qualifier #2 (8 Laps)
1. 7-Eric Gledhill[4]
2. 21-Kyle Phillips[2]
3. 0-Glenn Styres[3]
4. 11-Jamie Turner[1]
5. 77T-Tyeller Powless[5]
6. 0C-Cole MacDonald[6]
Qualifier #3 (8 Laps)
1. 47X-Dylan Westbrook[1]
2. 5-DJ Christie[3]
3. 39-Cory Turner[4]
4. 15-Ryan Turner[2]
5. 12DD-Darren Dryden[5]
6. 29W-Tyler Ward[6]
A-Main (25 Laps)
1. 87XS-Skyler Evans[2]
2. 47X-Dylan Westbrook[1]
3. 5-DJ Christie[8]
4. 88H-Josh Hansen[4]
5. 39-Cory Turner[3]
6. 45-Nick Sheridan[10]
7. 7-Eric Gledhill[6]
8. 12DD-Darren Dryden[15]
9. 68-Aaron Turkey[16]
10. 15-Ryan Turner[12]
11. 77T-Tyeller Powless[14]
12. 0-Glenn Styres[9]
13. 77E-Ashton VanEvery[19]
14. 77X-Alex Hill[7]
15. 0C-Cole MacDonald[17]
16. 11-Jamie Turner[11]
17. 21-Kyle Phillips[5]
18. 84-Mike Lichty[13]
19. 29W-Tyler Ward[18]
Winged Crate Sprint Cars
Timed Hot Laps 1 (2 Laps)
1. 3S-Austin Roes, 14.932[9]
2. 88R-Riley Mercer, 15.003[4]
3. 5-Tom Pellizzari, 15.003[6]
4. 2M-Steve Murdock, 15.041[2]
5. 9-Liam Martin, 15.064[1]
6. 26X-Campbell Baker, 15.244[5]
7. 24K-Kiana Teal, 15.326[8]
8. 53-Logan Shwedyk, 15.334[3]
9. 69K-Ken Hamilton, 15.729[7]
Timed Hot Laps 2 (2 Laps)
1. 52-Jesse Costa, 14.694[1]
2. 48-Lance Erskine, 14.937[7]
3. 24A-AJ Lewis, 15.002[3]
4. 94-Ryan Fraser, 15.057[4]
5. 50LS-Adrian Stahle, 15.173[2]
6. 89L-Logan Ferguson, 15.183[5]
7. 44-Connor Ross, 15.337[6]
8. 9C-Brian Nanticoke, 15.427[8]
Timed Hot Laps 3 (2 Laps)
1. 55-Cory Whittam, 14.600[8]
2. 57C-Cooper Fritz, 14.782[4]
3. 20-Johnny Miller, 14.977[7]
4. 4-Mack DeMan, 14.979[1]
5. 27H-Niko Hansen, 15.017[3]
6. 28T-Cameron Thomson, 15.088[2]
7. 36-Jeremy May, 15.181[6]
8. 22X-Brandon Sobeski, 15.353[5]
Timed Hot Laps 4 (2 Laps)
1. BS39-Brett Stratford, 14.699[8]
2. 1-Holly Porter, 14.819[2]
3. 14-Larry Gledhill, 14.951[4]
4. 78-Darren McLennan, 14.990[7]
5. 16X-Keegan Baker, 14.991[1]
6. 96-Tyler Lafantaisie, 15.131[6]
7. 2-Travis Hofstetter, 15.206[5]
8. 51-Trevor Young, 15.444[3]
Qualifier #1 (8 Laps)
1. 5-Tom Pellizzari[2]
2. 3S-Austin Roes[4]
3. 9-Liam Martin[5]
4. 2M-Steve Murdock[3]
5. 26X-Campbell Baker[6]
6. 88R-Riley Mercer[1]
7. 53-Logan Shwedyk[8]
8. 24K-Kiana Teal[7]
9. 69K-Ken Hamilton[9]
Qualifier #2 (8 Laps)
1. 24A-AJ Lewis[2]
2. 52-Jesse Costa[4]
3. 48-Lance Erskine[1]
4. 94-Ryan Fraser[3]
5. 50LS-Adrian Stahle[5]
6. 89L-Logan Ferguson[6]
7. 44-Connor Ross[7]
8. 9C-Brian Nanticoke[8]
Qualifier #3 (8 Laps)
1. 20-Johnny Miller[2]
2. 57C-Cooper Fritz[1]
3. 4-Mack DeMan[3]
4. 55-Cory Whittam[4]
5. 28T-Cameron Thomson[6]
6. 27H-Niko Hansen[5]
7. 22X-Brandon Sobeski[8]
8. 36-Jeremy May[7]
Qualifier #4 (8 Laps)
1. 14-Larry Gledhill[2]
2. 1-Holly Porter[1]
3. BS39-Brett Stratford[4]
4. 78-Darren McLennan[3]
5. 16X-Keegan Baker[5]
6. 96-Tyler Lafantaisie[6]
7. 2-Travis Hofstetter[7]
8. 51-Trevor Young[8]
Last Chance Qualifier #(12 Laps)
1. 88R-Riley Mercer[1]
2. 89L-Logan Ferguson[2]
3. 27H-Niko Hansen[3]
4. 53-Logan Shwedyk[5]
5. 96-Tyler Lafantaisie[4]
6. 2-Travis Hofstetter[8]
7. 24K-Kiana Teal[9]
8. 36-Jeremy May[11]
9. 22X-Brandon Sobeski[7]
10. 44-Connor Ross[6]
11. 51-Trevor Young[12]
12. 9C-Brian Nanticoke[10]
13. 69K-Ken Hamilton[13]
A-Main (20 Laps)
1. 52-Jesse Costa[4]
2. 2M-Steve Murdock[14]
3. 14-Larry Gledhill[2]
4. 9-Liam Martin[11]
5. 20-Johnny Miller[1]
6. 78-Darren McLennan[16]
7. 4-Mack DeMan[13]
8. BS39-Brett Stratford[5]
9. 94-Ryan Fraser[15]
10. 1-Holly Porter[10]
11. 24A-AJ Lewis[7]
12. 16X-Keegan Baker[20]
13. 27H-Niko Hansen[23]
14. 57C-Cooper Fritz[9]
15. 55-Cory Whittam[6]
16. 53-Logan Shwedyk[24]
17. 28T-Cameron Thomson[19]
18. 5-Tom Pellizzari[8]
19. 26X-Campbell Baker[17]
20. 50LS-Adrian Stahle[18]
21. 36-Jeremy May[28]
22. 2-Travis Hofstetter[26]
23. 88R-Riley Mercer[21]
24. 96-Tyler Lafantaisie[25]
25. 3S-Austin Roes[3]
26. 48-Lance Erskine[12]
27. 89L-Logan Ferguson[22]
28. 24K-Kiana Teal[27]