Feature Winners: Saturday, September 19, 2026

All Star Circuit of Champions, Antioch Speedway, Arlington Raceway, ASCS Hurricane Area Super Sprints, BAPS Motor Speedway, Buckeye Outlaw Sprint Series, Butler Motor Speedway, Centennial Midget Series, Creek County Speedway, Empire Super Sprints, Farmington Empire Speedway, FAST on Dirt, Fremont Speedway, Gray's Harbor Raceway, Great Lakes Super Sprints, Hi-Tec Oils Speedway, High Limit Racing, Huntley's Hoosier Winged Sprint Series, Interstate Racing Association, ISMA/MSS Supermodifieds, Jackson Motorplex, Lawrenceburg Speedway, Lincoln Park Speedway, Meridian Speedway, Michaels' Mercer Raceway, Mid-Atlantic Sprint Series, Midwest Sprint Touring Series 410 Sprint Cars, Midwest Sprint Touring Series RaceSavers, Midwest Thunder 410 Sprint Series, Montpelier Speedway, Northern Sprint Car Nationals, Northwest Focus Midget Car Series, Ohsweken Speedway, Oil Capital Racing Series, PA Posse 410 Sprint Car Series, PA Sprint Series, Paragon Speedway, Path Valley Speedway Park, POWRi Southwest Ecotech Midgets, POWRi WAR Sprint League, Riverside International Speedway, RUSH Racing Series, Santa Maria Speedway, Skagit Speedway, Southern Ontario Sprints, Southern United Sprints, Speed Tour Sprint Car Series, Sprint Cars of New England, Sprint Invaders Association, Top Gun Sprintcar Series, USAC East Coast Sprint Car Series, USAC National Sprint Car Series, USAC Speed2 Midwest Thunder Midget Series, Ventura Raceway, Virginia Motor Speedway, Western Midget Racing, Wingless Sprint Series, World of Outlaws
Kevin Thomas Jr. (Josh James Photo)
Kevin Thomas Jr. (Josh James Photo)
Track City/ST Co. Division/Series Event Winner
105 Speedway Cleveland, TX USA Southern United Sprints Thomas Johnson
Adobe Mountain Speedway Glendale, AZ USA POWRi Southwest Ecotech Midget League Grant Schaadt
Antioch Speedway Antioch, CA USA Wingless Sprints Kevin Box
Arlington Raceway Arlington, MN USA Winged 305 Sprint Cars Rained Out
BAPS Motor Speedway York Haven, PA USA PA Posse 410 Sprint Car Series Cameron Smith
BAPS Motor Speedway York Haven, PA USA Winged Super Sportsman Matt Ondek
Bridgeport Speedway Bridgeport, NJ USA USAC East Coast Sprint Car Series Steven Drevicki
Butler Motor Speedway Quincy, MI USA Winged 410 Sprint Cars Season Championship Rained Out
Creek County Speedway Sapulpa, OK USA Winged 305 Sprint Cars Gage Laney
Delaware International Speedway Delmar, DE USA Mid-Atlantic Sprint Series Rick Lafferty
Evans Mills Speedway Evans Mills, NY USA ISMA/MSA Supermodifieds John Burr Classic Tyler Schullick
Farmington Empire Speedway Farmington, MO USA Winged 410 Sprint Cars Brad Bowden
Fremont Speedway Fremont, OH USA All Star Circuit of Champions Jim Ford Classic Rained Out
Fremont Speedway Fremont, OH USA Winged 305 Sprint Cars Rained Out
Grays Harbor Raceway Elma, WA USA Winged 360 Sprint Cars Destiny Miller
Hawkeye Downs Speedway Cedar Rapids, IA USA Sprint Invaders Rained Out
Hi-Tec Oils Speedway Toowoomba, QLD AU Winged 410 Sprint Cars Thunder on the Downs Lachlan McHugh
I-76 Speedway Fort Morgan, CO USA Centenial Midget Series Bradley Cox
Jackson Motor Speedway Byram, MS USA ASCS Hurricane Area Super Sprints Cody Gardner
Jackson Motorplex Jackson, MN USA Interstate Racing Association / Midwest Sprint Touring Series 410 Sprint Cars Jackson Nationals Rained Out
Jackson Motorplex Jackson, MN USA Midwest Sprint Touring Series RaceSavers Jackson Nationals Rained Out
Kennedale Speedway Park Kennedale, TX USA Winged 305 Sprint Cars Braxton Weger
Lawrenceburg Speedway Lawrenceburg, IN USA Non-Wing 410 Sprint Cars Rained Out
Lincoln Park Speedway Putnamville, IN USA USAC Speed2 Midwest Thunder Midget Car Series Tyler Nelson
Lucas Oil Speedway Wheatland, MO USA High Limit Racing Tanner Thorson
Lucas Oil Speedway Wheatland, MO USA POWRi WAR Sprint Car League Riley Kreisel
Mansfield Motor Speedway Mansfield, OH USA Buckeye Outlaw Sprint Series Rained Out
Mansfield Motor Speedway Mansfield, OH USA FAST on Dirt Rained Out
Meridian Speedway Meridian, ID USA Speed Tour Sprintcars Pink Lady Classic Aaron Wilison
Michael’s Mercer Raceway Mercer, PA USA RUSH Sprint Car Series Rained Out
Michael’s Mercer Raceway Mercer, PA USA Winged 305 Sprint Cars Rained Out
Montpelier Motor Speedway Montpelier, IN USA Non-Wing 410 Sprint Cars Zack Pretorius
Natural Bridge Speedway Natural Bridge, VA USA Virginia Sprint Series Dylan Shatzer
Ohsweken Speedway Ohsweken, ONT CAN Action Sprint Tour Mack DeMan
Ohsweken Speedway Ohsweken, ONT CAN Empire Super Sprints / Great Lakes Super Sprints / Southern Ontario Sprints Northern Sprint Car Nationals Nick Sheridan
Paragon Speedway Paragon, IN USA Huntley’s Hoosier Winged Sprint Series Hunter Maddox
Paragon Speedway Paragon, IN USA Non-Wing 410 Sprint Cars Jordan Kinser
Path Valley Speedway Spring Run, PA USA PA Sprint Series Cole Dewease
Riverside International Speedway West Mempis, AR USA Winged 305 Sprint Cars Cancelled
Santa Maria Speedway Nipomo, CA USA Winged 305 Sprint Cars Cole Bezio
Skagit Speedway Alger, WA USA Winged 410 Sprint Cars Colin Mackey
Skagit Speedway Alger, WA USA Winged Sportsman Sprint Cars Jeff Westergard
Stockton Dirt Track Stockton, CA USA Western Midget Racing Tanner Carrick
Stockton Dirt Track Stockton, CA USA World of Outlaws Dennis Roth Classic Justin Sanders
Tri-State Speedway Haubstadt, IN USA USAC National Sprint Car Series / Midwest Thunder 410 Sprint Car Series Haubstadt Hustler Kevin Thomas Jr.
Tri-State Speedway Pocola, OK USA Oil Capital Racing Series Sean McClelland
Unity Raceway Unity, ME USA Sprint Cars of New England Matt Hoyt
Unity Raceway Unity, ME USA SCONE Non-Wing Sprint Cars Donald Ottati
Ventura Raceway Ventura, CA USA Senior Sprints Jon DeWees
Ventura Raceway Ventura, CA USA VRA Sprint Cars Connor Wakim
Volusia Speedway Park Barberville, FL USA Top Gun Sprint Car Series Tyler Clem
White Mountain Motorsports Park North Woodstock, NH USA NEMA Lites Brayden Egan
White Mountain Motorsports Park North Woodstock, NH USA NEMA Midgets Randy Cabral
Willamette Speedway Lebanon, OR USA Northwest Focus Midget Car Series Shane Smith
Willamette Speedway Lebanon, OR USA Wingless Sprint Series Justen McConville