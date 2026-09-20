Feature Winners: Saturday, September 19, 2026

|Track
|City/ST
|Co.
|Division/Series
|Event
|Winner
|105 Speedway
|Cleveland, TX
|USA
|Southern United Sprints
|
|Thomas Johnson
|Adobe Mountain Speedway
|Glendale, AZ
|USA
|POWRi Southwest Ecotech Midget League
|
|Grant Schaadt
|Antioch Speedway
|Antioch, CA
|USA
|Wingless Sprints
|
|Kevin Box
|Arlington Raceway
|Arlington, MN
|USA
|Winged 305 Sprint Cars
|
|Rained Out
|BAPS Motor Speedway
|York Haven, PA
|USA
|PA Posse 410 Sprint Car Series
|
|Cameron Smith
|BAPS Motor Speedway
|York Haven, PA
|USA
|Winged Super Sportsman
|
|Matt Ondek
|Bridgeport Speedway
|Bridgeport, NJ
|USA
|USAC East Coast Sprint Car Series
|
|Steven Drevicki
|Butler Motor Speedway
|Quincy, MI
|USA
|Winged 410 Sprint Cars
|Season Championship
|Rained Out
|Creek County Speedway
|Sapulpa, OK
|USA
|Winged 305 Sprint Cars
|
|Gage Laney
|Delaware International Speedway
|Delmar, DE
|USA
|Mid-Atlantic Sprint Series
|
|Rick Lafferty
|Evans Mills Speedway
|Evans Mills, NY
|USA
|ISMA/MSA Supermodifieds
|John Burr Classic
|Tyler Schullick
|Farmington Empire Speedway
|Farmington, MO
|USA
|Winged 410 Sprint Cars
|
|Brad Bowden
|Fremont Speedway
|Fremont, OH
|USA
|All Star Circuit of Champions
|Jim Ford Classic
|Rained Out
|Fremont Speedway
|Fremont, OH
|USA
|Winged 305 Sprint Cars
|
|Rained Out
|Grays Harbor Raceway
|Elma, WA
|USA
|Winged 360 Sprint Cars
|
|Destiny Miller
|Hawkeye Downs Speedway
|Cedar Rapids, IA
|USA
|Sprint Invaders
|
|Rained Out
|Hi-Tec Oils Speedway
|Toowoomba, QLD
|AU
|Winged 410 Sprint Cars
|Thunder on the Downs
|Lachlan McHugh
|I-76 Speedway
|Fort Morgan, CO
|USA
|Centenial Midget Series
|
|Bradley Cox
|Jackson Motor Speedway
|Byram, MS
|USA
|ASCS Hurricane Area Super Sprints
|
|Cody Gardner
|Jackson Motorplex
|Jackson, MN
|USA
|Interstate Racing Association / Midwest Sprint Touring Series 410 Sprint Cars
|Jackson Nationals
|Rained Out
|Jackson Motorplex
|Jackson, MN
|USA
|Midwest Sprint Touring Series RaceSavers
|Jackson Nationals
|Rained Out
|Kennedale Speedway Park
|Kennedale, TX
|USA
|Winged 305 Sprint Cars
|
|Braxton Weger
|Lawrenceburg Speedway
|Lawrenceburg, IN
|USA
|Non-Wing 410 Sprint Cars
|
|Rained Out
|Lincoln Park Speedway
|Putnamville, IN
|USA
|USAC Speed2 Midwest Thunder Midget Car Series
|
|Tyler Nelson
|Lucas Oil Speedway
|Wheatland, MO
|USA
|High Limit Racing
|
|Tanner Thorson
|Lucas Oil Speedway
|Wheatland, MO
|USA
|POWRi WAR Sprint Car League
|
|Riley Kreisel
|Mansfield Motor Speedway
|Mansfield, OH
|USA
|Buckeye Outlaw Sprint Series
|
|Rained Out
|Mansfield Motor Speedway
|Mansfield, OH
|USA
|FAST on Dirt
|
|Rained Out
|Meridian Speedway
|Meridian, ID
|USA
|Speed Tour Sprintcars
|Pink Lady Classic
|Aaron Wilison
|Michael’s Mercer Raceway
|Mercer, PA
|USA
|RUSH Sprint Car Series
|
|Rained Out
|Michael’s Mercer Raceway
|Mercer, PA
|USA
|Winged 305 Sprint Cars
|
|Rained Out
|Montpelier Motor Speedway
|Montpelier, IN
|USA
|Non-Wing 410 Sprint Cars
|
|Zack Pretorius
|Natural Bridge Speedway
|Natural Bridge, VA
|USA
|Virginia Sprint Series
|
|Dylan Shatzer
|Ohsweken Speedway
|Ohsweken, ONT
|CAN
|Action Sprint Tour
|
|Mack DeMan
|Ohsweken Speedway
|Ohsweken, ONT
|CAN
|Empire Super Sprints / Great Lakes Super Sprints / Southern Ontario Sprints
|Northern Sprint Car Nationals
|Nick Sheridan
|Paragon Speedway
|Paragon, IN
|USA
|Huntley’s Hoosier Winged Sprint Series
|
|Hunter Maddox
|Paragon Speedway
|Paragon, IN
|USA
|Non-Wing 410 Sprint Cars
|
|Jordan Kinser
|Path Valley Speedway
|Spring Run, PA
|USA
|PA Sprint Series
|
|Cole Dewease
|Riverside International Speedway
|West Mempis, AR
|USA
|Winged 305 Sprint Cars
|
|Cancelled
|Santa Maria Speedway
|Nipomo, CA
|USA
|Winged 305 Sprint Cars
|
|Cole Bezio
|Skagit Speedway
|Alger, WA
|USA
|Winged 410 Sprint Cars
|
|Colin Mackey
|Skagit Speedway
|Alger, WA
|USA
|Winged Sportsman Sprint Cars
|
|Jeff Westergard
|Stockton Dirt Track
|Stockton, CA
|USA
|Western Midget Racing
|
|Tanner Carrick
|Stockton Dirt Track
|Stockton, CA
|USA
|World of Outlaws
|Dennis Roth Classic
|Justin Sanders
|Tri-State Speedway
|Haubstadt, IN
|USA
|USAC National Sprint Car Series / Midwest Thunder 410 Sprint Car Series
|Haubstadt Hustler
|Kevin Thomas Jr.
|Tri-State Speedway
|Pocola, OK
|USA
|Oil Capital Racing Series
|
|Sean McClelland
|Unity Raceway
|Unity, ME
|USA
|Sprint Cars of New England
|
|Matt Hoyt
|Unity Raceway
|Unity, ME
|USA
|SCONE Non-Wing Sprint Cars
|
|Donald Ottati
|Ventura Raceway
|Ventura, CA
|USA
|Senior Sprints
|
|Jon DeWees
|Ventura Raceway
|Ventura, CA
|USA
|VRA Sprint Cars
|
|Connor Wakim
|Volusia Speedway Park
|Barberville, FL
|USA
|Top Gun Sprint Car Series
|
|Tyler Clem
|White Mountain Motorsports Park
|North Woodstock, NH
|USA
|NEMA Lites
|
|Brayden Egan
|White Mountain Motorsports Park
|North Woodstock, NH
|USA
|NEMA Midgets
|
|Randy Cabral
|Willamette Speedway
|Lebanon, OR
|USA
|Northwest Focus Midget Car Series
|
|Shane Smith
|Willamette Speedway
|Lebanon, OR
|USA
|Wingless Sprint Series
|
|Justen McConville